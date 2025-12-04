世界の美食家はもう「格式」を選ばない。2026年に広がる"食の新常識"とは

かつてハレの日の食事といえば、ドレスコードのある重厚な空間で、うやうやしくサービスされるフルコースを指すことが一般的であった。しかし今、世界の美食家たちの価値観に大きな地殻変動が起きている。格式よりも心地よさを、決まりきったコースよりもパーソナライズされた体験を求めているというのだ。

2026年の食の新常識は「ファイン・カジュアル」「没入型の体験」など

世界最大のホテルチェーン、マリオット・インターナショナルが、アジア太平洋地域(以下、APAC)の20市場・270施設の料飲部門(F&B)を対象に実施した調査「The Future of Food 2026 (食の未来2026)」を発表した。このレポートから、APACにおける富裕層の食習慣や嗜好の変化が明らかになっている。

1.フライドチキン×キャビアなど「ファイン・カジュアル」が台頭

親しみやすい料理に上質なエッセンスを加えた「ファイン・カジュアル」が広がっている。例えば、フライドチキンにキャビアを添えるような「High×Lowの融合」だ。調査では59%の施設が「ゲストはフォーマルよりもカジュアルなスタイルを選ぶ」と回答しており、肩肘張らない贅沢が求められている。

2.五感を刺激する没入型体験

食事は味覚だけでなく、視覚や聴覚なども含めた「五感すべてを楽しむ体験」へと進化している。暗闇でのダイニングや食べられるアートなど、没入感のある演出が人気を集めており、48%のスタッフが「インタラクティブな体験への需要が高まった」と回答している。

3.SDGs & 現地の食文化を尊重した、地元食材を生かした料理

シェフたちは地域に根ざした食材 (ネイティブ食材) を積極的に活用し、その土地の「食の物語」を紡ごうとしている。マリオットの85%の施設が地元食材や地域料理をメニューに取り入れており、ゲストもまた、その土地ならではの食体験をより強く求めているようだ。

4.AIの浸透で、よりパーソナライズされた食体験へ

世の中的にAIの活用が一般的になった昨今、ホスピタリティ業界でもすでに76%の施設が予約管理システムを導入しており、テクノロジーと人とのつながりの融合が進んでいる。また、効率化だけでなく、パーソナライズされた食体験の提供が進行。リアルタイムのフィードバックを活用したメニュー設計や、個人の好みに合わせた提案などが今後より期待される。

5.「インドネシア」「フィリピン」「ベトナム」「中国本土」が注目の的。第三世代アジアシェフが新風

アジアの食のホットスポットとなりつつあるのが、インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国本土だ。また、ミシュラン星付きレストランなどで経験を積んだ「第三世代」のアジア人シェフたちの活躍が目覚ましい。伝統を守りつつ現代的な技術でアジア料理を洗練させている。また、屋台ビジネスを進化させた「ホーカープレナー」も登場。ストリートフードにラグジュアリーさや遊び心を加えている。

日本は「格式&おまかせ」「ソバーキュリアス」「映え重視」が特徴

一方で、日本市場の特殊性も浮き彫りになった。世界的なカジュアル化の波に対し、日本は独自の道を歩んでいるようだ。

1.日本人は依然として「格式」を重んじる

APAC全体では59%がカジュアルな食事を好むのに対し、日本で同様の回答をしたのは38%にとどまった。ハレの日には背筋が伸びるような格式や、シェフに身を委ねるおまかせのスタイルが、日本では依然として高い価値を持ち続けている。

2.世界をリードするソバーキュリアス傾向

「低アルコールまたはノンアルコールのドリンクを注文する」と回答した人は、APAC平均28%に対し、日本では41%に及ぶ。健康志向や、あえて飲まない選択をする「ソバーキュリアス」なライフスタイルが、日本の富裕層の間でいち早く定着していることがわかる。

3.「映え」への圧倒的なこだわり

「インスタ映えする料理があればそれを選ぶ」と回答した割合は、なんと91%に上った。食事が自身のアイデンティティや感性を表現する、重要な手段となっていることを示唆している。

フォトギャラリー(「The Future of Food 2026 」より)