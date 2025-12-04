ロレックス「好き」7割・「嫌い」3割 - 年収1,000万層400人の“評価が割れる理由”とは

機能性の高いデジタル時計やスマートウォッチの普及で、昨今は高級腕時計への関心は以前ほどではないかもしれません。また時間はスマホで確認するため、「そもそも腕時計は身につけない」という人も多そうです。

ただそんな中でも、高級腕時計の代表的なブランドである「ロレックス」は依然として大きな存在感を示しています。そこで今回は、年収1,000万円以上のマイナビニュース男女会員400人を対象にアンケートを実施し、「ロレックスが好きか? 嫌いか?」について聞いてみました。

Q.高級腕時計の代名詞である、「ロレックス」について質問です。あなたはロレックスが好きですか? 嫌いですか?

「好き」(73.0%)

「嫌い」(27.0%)

Q.その理由を教えてください

■「好き」

・「持っている、見ている、はめているなど嬉しさを感じ、集める楽しさがあるので」(63歳男性/事務・企画・経営関連/会社員・公務員・団体職員)

・「とても良いです! 素敵です! おしゃれです。きらっきらしています。みんなのあこがれです! いいなあ♪ 毎日腕につけるのはとても、とても、とても気を遣ってしまうし、きんちょーの連続ですね」(47歳女性/その他/その他・専業主婦等)

・「いつの時代でも憧れの時計。かっこいい。今では高価なので購入できない。大昔に買えば良かったと後悔」(55歳女性/その他・専業主婦等/フリーター)

・「時計全体の気品。優雅さ。動き。すべてにおいて素敵。時計の中で一番だと思います」(63歳女性/専門サービス関連/会社員・公務員・団体職員)

・「スイスの店舗で実物を見た時から、一つは持ちたい憧れの時計だから」(56歳男性/その他技術職/会社員・公務員・団体職員)

・「ブランドの価値があるし憧れもあるから。また格好良さもある」(40歳男性/技能工・運輸・設備関連/会社員・公務員・団体職員)

・「気品、憧れ、男のロマン。高級店に自由に出入りが出来、店員とも気軽に話しが出来る」(51歳男性/技能工・運輸・設備関連/会社員・公務員・団体職員)

・「時計そのものに高級感を感じるだけではなく、所有による満足感も感じることが出来る」(59歳男性/事務・企画・経営関連/会社員・公務員・団体職員)

・「頑丈で長く使えるので好きです。どのモデルも格好良くて、品があって憧れます」(40歳女性/IT関連技術職/会社員・公務員・団体職員)

・「職人が手作業で組み立てていく技術が素晴らしいと思う。また仕上がりが、他にはない美しい仕上がりです」(68歳男性/その他・専業主婦等/会社員・公務員・団体職員)

・「シンプルさとゴージャスさのバランスが程よく、着けているだけで、やる気がみなぎる感覚を覚えるから」(65歳男性/営業関連/会社員・公務員・団体職員)

・「時計として精度が高くて全体の作りも良い。ただ高級で価格も高いので、日常の時計としては使えない」(59歳男性/営業関連/会社員・公務員・団体職員)

・「他と比較にならない高品質であること。耐久性も高く、時計の基本性能である正確さも備える」(60歳男性/公共サービス関連/会社員・公務員・団体職員)

・「デザインが独創的なうえに、ダイヤモンド等を目立たないようにちりばめているところがいい」(67歳男性/専門サービス関連/その他)

・「時代に左右されない永久不変的なデザインと、職人気質とも思える精密さに信頼があります。またリセールバリューも高く、資産として次世代に引き継いでいくステータスと価値があると思います」(63歳男性/事務・企画・経営関連/個人事業主・会社役員)

・「エクスプローラIかデイトジャストは飽きのこないデザインで価格は高いけれども、ステータスがあり一生ものであることや、値段も下がらないので費用対効果は高いから」(57歳男性/事務・企画・経営関連/個人事業主・会社役員)

・「ステータスを感じるのと、品質に対する安心感がある」(61歳男性/IT関連技術職/会社員・公務員・団体職員)

・「自分の価値を高めてくれそうだから。その時計にふさわしい人間になるように努力するから」(63歳女性/公共サービス関連/会社員・公務員・団体職員)

・「ロレックスと言えば子どもの頃からの憧れで、時計ブランドの王様的な存在感があり、身につけているだけで特別感を味わえるから」(45歳男性/その他・専業主婦等/会社員・公務員・団体職員)

・「メンズの時計のブランドの中で、一番ステータスがあると思っている。特にきちんとスーツを着ているときなど、他人の手元に目が行ってしまう。成金趣味的なデザインでもなく、ステータスが味わえるブランドだと思っている」(69歳男性/建築・土木関連技術職/会社員・公務員・団体職員)

・「とても高額だが、成功者の証のように世間では考えられているようで、いつか手に入れたい」(61歳男性/専門サービス関連/個人事業主・会社役員)

・「現役バリバリの頃、ロレックスゴールドの腕時計を、いつも身に付けていて満足度が高かったから」(75歳男性/専門サービス関連/その他)

・「昔から、日本人に浸透しているそのブランド力のためなのか、明確な理由はないのですが、好きです」(51歳男性/販売・サービス関連/会社員・公務員・団体職員)

・「リッチな人というより、見栄と思うように感じる時代です。1,000円出せば高性能のウォッチが買える時代に、もう価値観でしょう」(57歳男性/その他技術職/個人事業主・会社役員)



■「嫌い」

・「高級腕時計の代名詞で、嫌味な成金が着けている印象があるから」(52歳男性/営業関連/会社員・公務員・団体職員)

・「持っていることで本人の価値が上がるわけではないのにウザい使用者が嫌い」(52歳男性/公共サービス関連/会社員・公務員・団体職員)

・「高級感がありすぎてつけていると何となくおじさんくさい、成金ぽいといったネガティブなイメージがある」(51歳男性/専門職関連/会社員・公務員・団体職員)

・「セレブ気取りが気に入らない。いやらしさしかない」(55歳男性/IT関連技術職/会社員・公務員・団体職員)

・「なんとなく財力を誇示するようなイメージがあるから」(53歳男性/事務・企画・経営関連/会社員・公務員・団体職員)

・「嫌いというわけではないが、そもそも時計を身に付ける習慣がないので必要性、関心がない」(72歳男性/その他・専業主婦等/退職者)

・「高額すぎる上に機能としては、あまりたいしたことないように感じるから。必要性を感じない」(61歳男性/事務・企画・経営関連/会社員・公務員・団体職員)

・「高級というだけで人が群がりただゴツいだけのデザインなので」(46歳女性/技能工・運輸・設備関連/会社員・公務員・団体職員)

・「デザインがよくない。厚いし重いし実用的でない。見た目もよくない。時計としてなぜ人気なのか理解に苦しむ」(66歳男性/営業関連/個人事業主・会社役員)

・「アピールポイントが足りないし、今の若い人達に向けて発信が足りないと思う」(38歳男性/建築・土木関連技術職/会社員・公務員・団体職員)

・「猫も杓子もロレックス、ロレックスと呆れます。もっと価値あるメーカーは他にありますから。投資目的で所有していないので、あまり知られていない由緒あるものを持ちたいと心がけてます」(58歳男性/メカトロ関連技術職/会社員・公務員・団体職員)

・「メーカーとしてはごく普通のメーカーで、パテックやバシュロン、ブレゲなどの名門メーカーとは比較にならないにもかかわらず、時計のことをよくしらない素人がトップブランドと誤解して買いあさって価格が異常値になっているから。成金趣味の時計も多いため」(61歳男性/事務・企画・経営関連/会社員・公務員・団体職員)

・「名前は聞いたことがあるけれども、具体的な商品は全然知らない。時計のブランドということ以外は。知名度で判断したくない(内実は何も知らない)ので、好きとは言えない」(54歳女性/事務・企画・経営関連/会社員・公務員・団体職員)

・「あまりにも値段が高いので、私のような低所得者には購入の候補にも上がりません」(62歳男性/技能工・運輸・設備関連/個人事業主・会社役員)



■総評

年収1,000万円以上のマイナビニュースの男女会員に「高級腕時計の代名詞である『ロレックス』が好きか、嫌いか」を聞いたところ、「好き」は73.0%、「嫌い」27.0%と、7割以上がロレックスを好きであることがわかりました。

ロレックスを「好き」な理由としては、「デザインの良さ」や「品質や機能性、実用性の高さ」などと並んで、「ステイタスの高さ」や「高級感」「存在感の大きさ」を指摘する声が目立ちました。

また、「昔からの憧れ」や「着けていると気合が入る」といった精神面での満足感を挙げる人も。さらに「資産価値」や「リセールバリュー」といった、高級ブランドならではのメリットを評価するコメントも散見されます。

一方、ロレックスを「嫌い」な理由では、「高額すぎる」「成金趣味」「デザインが下品」「実用性が低い」「過大評価」などが主なポイントとなっているようです。また、そもそも「時計をしない」や「時計のブランドに興味がない/知らない」という人も一定数見られました。

今回の調査の結果、年収1,000万円以上の比較的高収入の人の中では、高級腕時計である「ロレックス」は高く評価されているブランドであることがわかりました。なかなか気軽には購入できるブランドではないものの、多くの人が「一度は手にしてみたい」と思う腕時計であるようです。

調査時期：2025年10月28日

調査対象：年収1,000万円以上のマイナビニュース会員(男女)

調査数：400人

調査方法：インターネットログイン式アンケート

※写真と本文は関係ありません