ダンロップ、新ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」を策定

ダンロップ(DUNLOP、社名：住友ゴム工業)は、新たなブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」を策定した。

ダンロップ(DUNLOP)が新たなブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」を策定

コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一

「TAKING YOU BEYOND」には「挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続ける」という想いを込めた。今後は「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値をすべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していくという。

さらに、コミュニケーションブランドを「DUNLOP」に統一。グローバル市場でのプレミアムブランドとしての地位確立を目指し、ブランド価値向上に取り組んでいく。

ダンロップは130年以上にわたり、世界初となる技術や商品を生み出し、常に挑戦を続けてきた。その歴史の中で培った革新性と信頼性を礎に、DUNLOPブランドを経営の中心に据え、グローバルで統一されたブランドコミュニケーションを推進する。世界中のメンバーがひとつの想いで結束する「ONE DUNLOP」のもと、製品・サービス・広告・店舗など、あらゆる顧客接点でブランド体験を強化し、タイヤ、スポーツ、ライフスタイル領域を横断してブランド価値を高めていくとする。

ブランド価値向上の取り組みとしては、プレミアム商品の展開に加え、モータースポーツへの積極的な参入や、テニスやゴルフなどスポーツの持つアクティブなイメージによるブランド好意度の底上げ、高付加価値商品による社会課題解決などを通じ、ブランドの信頼を高める。また、欧州を起点にブランド発信力を高めるための新たな拠点づくりや、顧客との接点を広げる取り組みを進め、グローバルでの存在感をさらに強化する。

住友ゴム工業は2025年1月、欧州・北米・オセアニア地域における四輪タイヤのDUNLOP商標権等を取得。3月には長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」を発表し、今後の経営の中心にDUNLOPブランドを据えることを宣言した。さらに12月には、マレーシア、シンガポール、ブルネイにおけるDUNLOP商標の独占使用権をContinental Tyre Malaysiaグループから取得し、グローバルでのブランド展開を加速している。