タグ・ホイヤー×フラグメント、コラボ第3弾はモノクローム基調の特別な「カレラ」

DEC. 02, 2025 22:11
Text : 林利明
タグ・ホイヤー とフラグメント（fragment design）のコラボレーション第3弾となる「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ × フラグメント リミテッドエディション」が登場した。両者のコラボレーションが築いてきたデザインを継承しながら、基本要素を現代的に整えたところがポイントだ。2025年12月発売、限定500本、価格は130万3,500円。

モノクロームで統一したダイヤル

ブラックオパーリンのダイヤルは均質な色調でまとまり、サブダイヤルや外周フランジはシルバーに統一。ダイヤル全体がモノクロームに仕上がっている。2時位置の日付表示では、「1」と「11」の代わりにフラグメントのサンダーボルトロゴが入り、コラボレーションモデルならでは要素だ。

  • タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ × フラグメント リミテッドエディション（Ref.CBS221B.BA0045

ステンレススチール製の直径39mmケースには、ドーム型サファイアクリスタルの風防が立体的に乗る。タグ・ホイヤーのグラスボックスデザインだ。ベゼルにはライトグレーのタキメータースケールを配し、モノクローム基調の外装に一貫性を与えている。

ブレスレットも見どころ

ステンレススチール製の7列「ビーズ・オブ・ライス」ブレスレットは、2025年の早々に復活したタグ・ホイヤーの往年のスタイル。センターリンクにはブラックPVDを施し、モノクローム基調のダイヤルやケースと調和する。クラスプにはタグ・ホイヤーのロゴを刻む。

ムーブメントは、自社製の自動巻き機械式クロノグラフ「キャリバー TH20-00」を搭載。約80時間のロングパワーリザーブを持ち、コラムホイールと垂直クラッチを取り入れたクロノグラフ機構によって安定した計測操作がのぞめる。

シースルーバックのサファイアクリスタル越しには、タグ・ホイヤーのシールド形状を模したローターの姿。ローターに施したブラックのグラフィック装飾は、藤原氏のビジュアル言語でタグ・ホイヤーのエンブレムを再解釈したものだという。また、サファイアクリスタルにはフラグメントのロゴを直接プリントしている。

  • スペシャルパッケージ。時計本体は、エンボス加工で描いたタグ・ホイヤーとフラグメントのロゴが入ったブラックポーチに収められる

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：直径39mm×厚さ13.9mm
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面反射防止コーティング）
  • ブレスレット：ステンレススチール製7列ビーズ・オブ・ライス（センターリンクにブラックPVD）
  • 防水性能：100m
  • ムーブメント：自動巻き機械式クロノグラフ「キャリバー TH20-00」
  • パワーリザーブ：80時間
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

