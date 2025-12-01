マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

雪の日しか買えない時計 - スウォッチ「MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD」は1本ごとに異なる雪の結晶

DEC. 01, 2025 19:17
Text : 林利明
Share
Contents
Tags

スウォッチの「Bioceramic MoonSwatch」に、最新作となる「MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD（SO33W701L）」が登場する。ホワイト基調のデザインに、OMEGAのMoonshine Gold（ムーンシャインゴールド）を使用したムーンフェイズディスクを組み合わせ、冬景色を思わせる柔らかな色調を構築した。

2025年12月5日の“コールドムーン”から2026年3月20日まで販売される期間限定モデルで、2025年12月6日以降は「スイスで雪が降っているときのみ」販売。スウォッチの公式HPでは、販売日がわかる雪予報を公開。これまでの「Bioceramic MoonSwatchコレクション」と同じく、購入は1人つき1店舗、1日1本に限定となる。価格は5万7,200円。

雪の結晶と満月が共存する冬仕様フェイズ

文字盤はホワイトオパーリンを基調に、OMEGA X Swatch、Speedmaster、MoonSwatchのロゴを配置。非対称ケースや“ドットオーバー90”のタキメータースケールなど、オメガ のSpeedmaster Moonwatchの特徴も多く備えている。

  • 「MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD（SO33W701L）」

    「MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD（SO33W701L）」

最大の特徴といえるのは、ひとつとして同じ模様が存在しない、ムーンフェイズ表示にレーザー加工で刻んだ“雪の結晶”だ。ディスクはダークブルーで、Moonshine Gold をコーティングした2つの満月が輝きを添える。

さらに、UVインクを用いた隠し要素が加えられ、暗所ではブルーに発光。サブダイヤルとアワーマーカーには蓄光塗料のスーパールミノバ（グリーン発光）を用い、視認性と遊び心を自然に両立させている。

  • ムーンフェイズ表示にレーザー加工した「雪の結晶」の一例

    ムーンフェイズ表示にレーザー加工した「雪の結晶」の一例

「MISSION TO EARTHPHASE」ということで、地球を描いたアースフェイズ表示を搭載。海はUVインクでブルーに光る仕様だ。9時位置には、雪をテーマに再構築したというスヌーピーのイラストを描き、本作ならではの季節感をもたらす。

風防はバイオ由来素材で形成されたボックス型グラスで、中央にはスウォッチのロゴにちなむ“S”をエングレービング。裏ぶたにはミッションステートメントを刻み、バッテリーカバーは地球をモチーフにしたデザインだ。

「MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD」は、雪の結晶を描いたムーンフェイズ、Moonshine Gold の満月、UV発光の隠し要素など、季節性をテーマにした表現を随所に盛り込んだ特別仕様。冬の瞬間を切り取ったような装いは、期間限定・条件付き販売というユニークな提供方法も含めて、イベント性と遊び心に富んだ1本だ。

  • ケース素材：ホワイト Bioceramic
  • ケースサイズ：直径42mm×厚さ13.75mm
  • 風防：バイオ由来素材のボックス型グラス（中央に“S”の刻印）
  • ストラップ：ホワイトラバー（VELCROクロージャー、Bioceramicループ）
  • 防水性能：3気圧
  • ムーブメント：クォーツ（クロノグラフ／ムーンフェイズ／アースフェイズ）
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    チェンソーで世界No.1! ドイツの100年企業「スチール」本社で人気の理由を探る
    NOV. 20, 2025
    • PR
      Large
      林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは
      ( Life )
      NOV. 19, 2025
    • PR
      Large
      年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
      ( 住宅ローン )
      OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      グランドセイコーの2025年秋冬、実機写真で見る続々登場の新作たち（前編）
      ( Watch )
      NOV. 28, 2025

    • 2

      Large
      今週のロレックス 3本「ダイバーズウォッチの象徴、サブマリーナーデイト」ほか
      ( Watch )
      NOV. 28, 2025

    • 3

      Large
      名門ブランドの高級ドレスウォッチ、100万円以下の3選 - グランドセイコー、IWC、カルティエ
      ( Watch )
      NOV. 26, 2025

    • 4

      Large
      オメガの新作「スピードマスター 38 ミラノ・コルティナ 2026 パラリンピック」、冬季大会100日前に登場した特別仕様
      ( Watch )
      NOV. 26, 2025

    • 5

      Large
      ヘリテージの魅力。復刻デザイン＆ヴィンテージテイストの腕時計 3選
      ( Watch )
      NOV. 24, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking