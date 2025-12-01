auじぶん銀行、1年もの円定期預金が最大年1.25% - au・UQ mobileユーザー向け金利優遇を初実施

auじぶん銀行は12月1日より、「冬の1年もの特別金利キャンペーン」を開始した。期間中に1年もの円定期預金を預け入れると、通常金利に特典を加えた最大年1.25%相当(税引後 年0.99%)で提供される。特にau・UQ mobileユーザー向けの金利優遇は、今回が初の取り組みとなる。
本キャンペーンは、2025年12月1日から2026年2月28日まで実施される。1年もの円定期預金に対し、通常金利 年0.40%(税引後 年0.31%)に加えて【特典①】年0.65%を上乗せし、特別金利 年1.05%(税引後 年0.83%)を提供する仕組みだ。
さらに、au・UQ mobileユーザーには【特典②】として、預入金額に対し年0.20%(税引後 年0.15%)で1年間運用した際の利息相当額の現金特典が付与される。特典①と②を合わせることで、通常の3.1倍にあたる年1.25%相当(税引後 年0.99%)となる。
キャンペーン概要
|キャンペーン名称
|冬の1年もの特別金利キャンペーン
|期間
|2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)
|特典内容
| ＜特典①＞
・1年もの円定期預金に特別金利 年1.05%(税引後 年0.83%)を適用
・通常金利 年0.40%に加えて年0.65%を上乗せ
・特別金利は当初1年のみ適用
＜特典②＞
・au・UQ mobileユーザーを対象に、預入金額に対して年0.20%相当(税引後 年0.15%)の現金特典を付与
・特典対象額は各明細のお預入金額を合計して判定
|適用条件
| ＜特典①＞
・取引画面の［利用可能なキャンペーン・プログラム］で「冬の1年もの特別金利キャンペーン2025」を選択
・預入金額・回数の上限なし(作成可能明細は一人300明細まで)
＜特典②＞
・特典①の円定期預金を作成していること
・2026年2月28日および2027年2月28日時点で、au IDに紐づく通信契約(au・UQ mobile)があること
・au IDが登録済かつ有効であること
|特典② 入金時期
|2027年3月下旬(予定)
|注意事項
| ・期間中に満期到来し自動継続となる明細は特典①の対象外
・特典②の現金特典は、1年間(365日)運用した場合の金額で算出
・途中解約した場合は特典対象外
・金利更新のタイミングにより適用金利が異なる場合あり
・期間中に預け入れた明細を満期前に中途解約した場合、特典付与なし