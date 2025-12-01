auじぶん銀行、1年もの円定期預金が最大年1.25% - au・UQ mobileユーザー向け金利優遇を初実施

auじぶん銀行は12月1日より、「冬の1年もの特別金利キャンペーン」を開始した。期間中に1年もの円定期預金を預け入れると、通常金利に特典を加えた最大年1.25%相当(税引後 年0.99%)で提供される。特にau・UQ mobileユーザー向けの金利優遇は、今回が初の取り組みとなる。

本キャンペーンは、2025年12月1日から2026年2月28日まで実施される。1年もの円定期預金に対し、通常金利 年0.40%(税引後 年0.31%)に加えて【特典①】年0.65%を上乗せし、特別金利 年1.05%(税引後 年0.83%)を提供する仕組みだ。

さらに、au・UQ mobileユーザーには【特典②】として、預入金額に対し年0.20%(税引後 年0.15%)で1年間運用した際の利息相当額の現金特典が付与される。特典①と②を合わせることで、通常の3.1倍にあたる年1.25%相当(税引後 年0.99%)となる。

キャンペーン概要