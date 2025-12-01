みずほ銀行、6カ月もの円定期預金キャンペーン開始　最大3万円相当の特典

みずほ銀行は12月1日より、みずほダイレクトアプリからエントリーすることで、6カ月もの円定期預金に預け入れた金額に応じて最大3万円相当の特典を受け取れるキャンペーンを開始した。金利上昇が進む環境下で、投資に不安を感じる層にも利用しやすい「堅実な資産形成の選択肢」を提供する狙いだ。

みずほ銀行は、2025年12月1日から2026年3月31日まで「安心・お得で選ぶならみずほ！定期預金キャンペーン」を実施する。本キャンペーンでは、みずほダイレクトアプリの「みずほポイントモール」からエントリーし、6カ月もの円定期預金に新規資金で50万円以上300万円までを預け入れた利用者を対象に、通常金利に加えてみずほポイントを進呈する。

ポイントと利息の合計は預入額に応じて増加し、最大3万円相当(300万円預入時)を受け取ることができる。対象となる預入額は、新規資金または300万円のうち、いずれか少ない金額までとなる。

みずほポイントは同銀行が提供するポイントサービスで、1ポイント＝1円相当として利用可能。「みずほポイントモール」にて確認・利用でき、共通ポイントへの交換やショッピングなどに活用できる。

なお、キャンペーンにてポイントを受け取るためには所定の条件を満たす必要があり、進呈前に退会・解約した場合は対象外となる。

長く続いた超低金利時代が転換点を迎え、金利環境が変わりつつある昨今。資産運用の選択肢が増える中で、みずほ銀行は「投資に踏み出しづらい層」や「普通預金に資金を据え置いている層」に向け、安心感のある円定期預金を改めて提案する。