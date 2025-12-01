マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ジャヌ東京、盆栽アーティスト「TRADMAN’S BONSAI」とコラボ - 史上初クリスマスツリーの盆栽や、盆栽からインスパイアされたディナー登場

DEC. 01, 2025 12:32
Text : CHIGAKO
ジャヌ東京は11月22日より、盆栽に現代の感性と美意識を掛け合わせる盆栽アーティスト「TRADMAN’S BONSAI」とのコラボレーションを展開している。

  • ジャヌ東京×「TRADMAN’S BONSAI」フェスティブ盆栽

    ジャヌ東京×「TRADMAN’S BONSAI」フェスティブ盆栽

今回の「TRADMAN’S BONSAI」とのコラボレーションでは、2026年1月15日までのフェスティブシーズン限定で、「TRADMAN’S BONSAI」史上初となるクリスマスツリーに見立てたダイナミックな「フェスティブ盆栽」や、新年を華やかに演出する盆栽など、15鉢の盆栽が館内各所に展示される。展示は週ごとに入れ替わり、会期中はのべ100種類を超える多様な盆栽を楽しむことができるという。

また、盆栽をイメージしたコース料理やカクテルも登場。さらに、盆栽について学んだり、植え替えや剪定を体験できるワークショップなどの宿泊者限定プログラムも展開されるなど、さまざまな企画が用意されている。

  • ジャヌ東京×「TRADMAN’S BONSAI」(左)ジャヌグリル、(右)「フェスティブディナーコース」肉料理

4階「ジャヌ グリル」では、盆栽の繊細な世界観と日本文化を新たなかたちで表現する、和の素材を随所に取り入れた5品のディナーコース「フェスティブディナーコース」(2万400円)が登場。

前菜には、オマール海老や平目、サーモン、アボカドを重ねたガトー仕立てを。重なり合う色彩と風合いで盆栽の自然景が表現されている。続くスープは、蕪のやわらかな旨みに鴨肉のコクを重ね、柚子と木の芽が和を感じさせる味わい豊かな一皿。魚料理には、本日の魚をパイ包みに。メインにはまつなが牛テンダーロインをグリルし、真柏の象徴的な姿をマッシュポテトで表現することで、生命力あふれる佇まいを皿上に演出。デザートの黒ゴマのパンナコッタは、盆栽の繊細な趣を皿に表現し、和と洋の素材がやさしく溶け合う余韻を楽しむことができるという。さらに、このコースのためにシェフソムリエが厳選した「フェスティブディナー ペアリングワイン 4種」(8,800円)も用意されている。

  • ジャヌ東京×「TRADMAN’S BONSAI」(左)ジャヌバー、(右)カクテル「Re: Balance」

5階 「ジャヌ バー」では、「TRADMAN’S BONSAI」のオリジナル「松葉ジン」を使用した、盆栽を思わせるグリーンのスペシャルカクテル「Re: Balance」が提供される。価格は3,000円。

  • 「TRADMAN’S BONSAI」

    「TRADMAN’S BONSAI」

さらに、宿泊者限定企画として、盆栽の奥深い世界に触れる特別なカルチャーエクスペリエンスがスタート。同社運営のシークレットギャラリーにて盆栽の哲学や美を学ぶことができるほか、都内で開催される少人数のワークショップでは、剪定や苔の貼り方などを学びながら、小さな鉢に自分だけの盆栽を仕立てる体験も用意されている。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

