鯖江の職人技が生む流行り廃りのない名品、金子眼鏡店が推す3モデルとは

NOV. 30, 2025 10:00
Text : 糸井一臣
視力補正の道具という枠を超えて、眼鏡はいま"顔をつくるファッションパーツ"として進化を続けている。本特集では、主要眼鏡店に最新の傾向や注目フレーム、選び方のポイントを取材。日常使いから仕事、さらにはオンライン時代の"印象づくり"まで、いまの眼鏡に求められる要素を整理しながら、自分に合う一本を見つけるためのヒントを探っていく。

今回取材したのは、1958年創業の老舗・金子眼鏡。世界的な眼鏡の産地である福井県鯖江市にて、手仕事で作られる眼鏡の魅力を垣間見る。

「不易流行」の精神で、ユーザー本位の製品を

「今の眼鏡のトレンドは、やや縦幅のある、ちょっと柔和に見えるような優しい感じのデザイン」と話す、金子眼鏡店 麻布台ヒルズ店 店長の菊地将彰氏。「ベーシックなウェリントン型と呼ばれる、ちょっと台形に縦幅のあるものも引き続き人気になっていますし、ちょっと丸みのあるボストン型も、より柔らかな雰囲気が出せるので、男女を問わず、こういったデザインを選んでいただく方が増えています」と、最近の傾向を説明する。

金子眼鏡店は、世界的な眼鏡の産地である福井県鯖江市にて、1958年に眼鏡卸販売を目的に創業。現在では、オリジナルブランドを中心とした企画・デザイン・製造・販売を手掛け、海外を含め、約80店舗を展開している。同社では「不易流行」の精神の下、流行り廃りのない、ユーザー本位の製品を、デザインから販売まで一貫して行うことにより、高い品質と優れた掛け心地を維持している。

  • 金子眼鏡店 麻布台ヒルズ店

    金子眼鏡店 麻布台ヒルズ店

眼鏡にももちろん流行の波はあるが、「比較的長いスパンが流れているので、品質の良いものであれば長く使用できます」という菊地店長。ウェリントン型やボストン型といった、ベーシックなデザインはもちろん、ティアドロップ型のような少しクラシカルなテイストのものも、また少しずつ増加の傾向にあるという。

ユーザーに眼鏡を薦める際、「まず顔幅やサイズ感から考えます」という菊地店長だが、「やはり顔に乗せるもので、一番目を引くものなので、ファッションと同様、お客様の好みが重要」とのこと。

「ナチュラルな感じにしたいのか、カジュアルな雰囲気にしたいのかでも大きく異なりますし、例えば仕事で使うなど、TPOを見極めるのも大切です」と付け加える。

そして、「顔の形や印象に合うかどうかも重要ですが、それ以上に、自分をどのように演出したいか、自己アピールのような要素も眼鏡にはあるのではないかと思います」と、眼鏡選びのポイントを示した。

  • 上から「KA-52」、「KM-65」、「KV-78L」

    上から「KA-52」、「KM-65」、「KV-78L」

そんな菊地店長が、おすすめとして紹介してくれたのは、黒のアセテートフレームが存在感を示す「KA-52」、プラスチックと金属のコンビネーションでやわらかな雰囲気を作り出す「KM-65」、昔ながらの雰囲気は保ちつつ、サイズ感や形を現代的にシェイプした金子ヴィンテージシリーズの「KV-78L」の3点。

男女を問わずに使用可能で、「ファーストトライの方でも違和感なく、すっきりと使用できる」デザインのものとなっている。

いずれもカジュアルからビジネスまで幅広いフィールドに適したデザインとなっているが、「イメージ的には、金属系はやはりフォーマルな装いと相性が良いですし、逆にプラスチック系は、カジュアルで柔らかい印象になりやすい傾向がある」という菊地店長。

そして、フレームの色については、「黒はもっともベーシックな色であるだけでなく、もっともコントラストが出る色なので、眼鏡で存在感を出すことができる」という一方で、「ナチュラルな雰囲気を演出するためにはブラウン系がおすすめ」だそうだ。

色は印象に大きく影響する要素となるが、「髪の毛や服装、アクセサリーなどと色をあわせる楽しみ方もある」など、ファッションの一部として捉えることも、眼鏡選びの大事な要素となる。

なお、今回は比較的スタンダードな形状のモデルをおすすめとして紹介してくれたが、金子眼鏡店には、個性的なデザインの眼鏡も数多く用意されている。

  • セルロイドフレームの「KC」シリーズ、経年変化する深い色合いと艶が最大の魅力

    セルロイドフレームの「KC」シリーズ、経年変化する深い色合いと艶が最大の魅力

眼鏡フレームの素材については、プラスチック系と金属系が「半々くらい」という金子眼鏡店だが、特に注目したいのは、素材にセルロイドを使用したシリーズを展開しているところ。

セルロイドは、扱いが難しく、高い技術と多くの工程が必要となるため、最近では敬遠されがちな素材だが、最近主流のアセテート系の素材では決して出すことのできない、独特の肌触りや質感、経年変化する深い色合いと艶が最大の魅力となっている。

セルロイドフレームの「KC」シリーズは、品質にこだわる金子眼鏡店ならではのメガネフレームとして多くの支持を集めている。

すべてを自社で製造することによって生まれる、細部にまでしっかりとこだわったクオリティの高さを、「眼鏡好きの方が見れば、気づいてくれる良さ」と表現する菊地店長。

素材の艶の出し方、ネジや丁番、鼻パッドなどの作り、そして、実際に掛ける方にあわせた調整など、長い時間を掛けたこだわりの作り込みは、「長く使っていただくものだからこそ、最高のものを提供したい」という金子眼鏡店の想いに繋がるものとなっている。

フォトギャラリー

