ゼニスの新作「デファイ エクストリーム ラピスラズリ」、天然ラピスラズリの文字盤とエル・プリメロの大胆クロノグラフ

NOV. 28, 2025 17:12
Text : 林利明
ゼニスから新作「デファイ エクストリーム ラピスラズリ（Ref.06.9200.9004/51.I001）」が登場。ラピスラズリを用いたオープンワーク文字盤と、1/100秒単位の高精度クロノグラフ機能を持つムーブメント「エル・プリメロ 9004」を組み合わせた、50本限定で贅沢な作りのスペシャルモデルだ。467万5,000円。

星のような青

「デファイ エクストリーム」は、複雑機構と挑戦的なデザインが特徴的なゼニスのフラッグシップコレクションのひとつ。

今回のラピスラズリ版はゼニスの創業160周年を記念したモデルの一環であり、伝統へオマージュを捧げる「自然の美しさと技術的卓越性を融合させたタイムピース」と述べている。天然石のラピスラズリを文字盤に用いることで、1本ごとに異なる表情を持つ「ひとつだけの時間」を生み出す。

  • ゼニス「デファイ エクストリーム ラピスラズリ（Ref.06.9200.9004/51.I001）」

ラピスラズリのブルーには深みがあり、文字盤ではパイライト入りのインクルージョンが星屑のように煌めく。外周の1/100秒スケールはブルーで縁取り、文字盤全体に統一感を持たせている点も巧みだ。

ケースは直径45mm。ベゼルやプッシュボタンのプロテクターにはマット仕上げのイエローゴールド、ケース本体はポリッシュ仕上げのステンレススチールだ。12面ベゼルや大胆なフォルムはデファイ エクストリームらしく、マイクロブラストとポリッシュという異なる質感が、ラピスラズリの深いブルーとパイライトの輝きを引き立てている。

ブレスレット／ストラップは、ステンレススチール製ブレスレット、フォールディングバックル付きブラックエンボスラバーストラップ、ブラックベルクロストラップの3種類を同梱。工具なしで手軽に交換でき、フォーマルなブレスレット、スポーティなラバー、カジュアルなベルクロといった使い分けを楽しめる。

機械式クロノグラフのムーブメントには、ゼニスが誇る「エル・プリメロ 9004」を搭載。時刻表示用が毎時36,000振動（5Hz）、クロノグラフ用が毎時360,000振動（50Hz）で動作し、中央のクロノグラフ針は1秒で1回転を果たす。これにより、1/100秒単位で精度の高い計測が可能。パワーリザーブは約50時間だ。

  • ケース：ステンレススチール＋イエローゴールド（ベゼル、プロテクター）
  • ケースサイズ：径45mm×厚さ15.4mm
  • ダイヤル：ラピスラズリ オープンワーク
  • ストラップ：ステンレススチールブレスレット、ブラックラバー、ブラックベルクロ（計3種）
  • 防水性能：20気圧
  • ムーブメント：機械式クロノグラフ「エル・プリメロ 9004」
  • パワーリザーブ：50時間
