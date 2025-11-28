コメ兵の表参道2号店「KOMEHYO VINTAGE TOKYO atelier」オープン - メンズやバッグが充実、貴重なロイヤルオークも

コメ兵が11月28日、東京・表参道のヴィンテージショップが集まる地域にヴィンテージ専門の2号店「KOMEHYO VINTAGE TOKYO atelier」をオープン。メディア向けの内覧会で店舗の様子や注目の腕時計などを見てきた。

東京・表参道の「KOMEHYO VINTAGE TOKYO atelier」（東京都渋谷区神宮前5-2-14 ゲートスクエアビル1F）

男性客が入りやすいヴィンテージショップ

新店舗は白を基調にした開放感のあるインダストリアルデザインで、商品を展示する什器の一部に木目のものを採用するなど、柔らかで温かな雰囲気でゆっくり落ち着いて見られる。アイテム総数は常時約2,000点。オープン日は2,600点をそろえた。

ジュエリーや時計は、テーブル上のショーケースの中に標本箱をモチーフにして展示。子どものころに取り組んだ昆虫採集をイメージし、ワクワクを感じられるようになっている。

コメ兵は昨年（2024年）、今回の2号店から徒歩1分の場所（表参道エリア）に1号店をオープン。1号店は計画を上回る売上を達成している。ただ、基本的にレディス向けの品ぞろえとなっているため、ファミリーやカップルで来たお客の中には、男性が店の外で買い物が終わるのを待つ風景も見られるなどの課題があったという。実際、特にインバウンド客にはこうしたファミリーやカップルが多いそうだ。

2号店は衣類、バッグ、ジュエリー、時計などを中心に、メンズやユニセックスなアイテムにも注力。1号店と2号店は近いので行き来できる立地も活かして、ファミリーやカップルが無理なく回りやすい店舗とした。

また、コメ兵では「ヴィンテージ」を「発売から20年以上経過したアイテム」と社内で定義し、1号店ではヴィンテージ品にこだわってラインナップ。2号店ではヴィンテージと呼ぶにはまだ新しいけれども、将来はヴィンテージとして価値が高まる可能性の高い「ネクストヴィンテージ」も多数用意した。こうした年代の商品はニーズも高いとのこと。





店頭でもっとも売れ行きがよいのはバッグ

1,600万円のネックレスから6,000円のポーチまで

アイテムはシャネル、ルイ・ヴィトン、エルメスといったブランドが中心。オープン日の最高額アイテムは、1,600万円の値札が付いたエルメスの18金ネックレスだった。一方でもっとも価格の安いアイテムは、フェラガモのポーチで6,000円。1,600万円のネックレスと比べると約2,500分の1でめちゃくちゃ安く感じてしまう。

エルメスの18金ネックレス

フェラガモのポーチ

KOMEHYOが自信を持ってオススメするヴィンテージ時計

腕時計はジュエリーと同様、ガラスケースの中に標本箱スタイルで展示されていた。

数ある中でも一番の目玉を聞いたところ、見せてくれたのはオーデマ ピゲの「ロイヤルオーク」だ。クォーツショック時代に作られた歴史的な背景を持ち、「クォーツ式のロイヤルオーク」という貴重なモデルだ。店頭には2本置かれていた。

オーデマ ピゲの「ロイヤルオーク」。価格は200万円台後半

1969年にセイコーが世界初のクォーツウオッチを発売し、それをきっかけに1970年代にスイスをはじめとする機械式時計業界は変革を余儀なくされた（これがクォーツショックと呼ばれる）。展示のロイヤルオークは、クォーツショックの時代にオーデマ ピゲが変化に対応するべく生み出した。

ロイヤルオークは本体が薄くてメンテナンスが少なくて済むことや、おしゃれな八角形のアイコニックなベゼルでケースサイズが小さめなことなどから、ヴィンテージの中では女性に人気という。展示のモデルは状態も良く、店舗が自信を持ってすすめるアイテムとのことだ。

表参道エリアの1号店と2号店の小野店長は「2号店の店名『atelier（アトリエ）』には、物を作る場所や生み出す場所などの意味があります。ムーブメントを作る場所にしたいとの思いを込めました」と語った。

ハイブランドの現行モデルと比べて、ヴィンテージ品なら多くのモデルが現行当時よりも安価で入手でき、それどころかヴィンテージになることで価値が上がることもある。そうした宝探しの気分が楽しめる店舗として、ムーブメントの発信源になることを期待したい。