オメガの新作「スピードマスター 38 ミラノ・コルティナ 2026 パラリンピック」、冬季大会100日前に登場した特別仕様

パラリンピックの計時を担うオメガ、100日前の記念モデル

オメガは、ミラノ・コルティナ 2026 冬季パラリンピックの開幕100日前に合わせ、新作となる「スピードマスター 38 ミラノ・コルティナ 2026 パラリンピック（Ref.522.30.38.50.04.00﻿）」を発表した。38mmのステンレススチールケースにホワイトラッカードダイヤルとブルーセラミックベゼルを組み合わせ、大会を象徴する意匠を盛り込んだ。価格は95万7,000円。

1992年以来、オメガは冬季パラリンピックのオフィシャルタイムキーパーを務めており、最新大会でも全6競技の計時を担当する予定。今回の新作は、その役割を記念する1本だ。同コレクションでは、すでにオリンピック仕様が先行して公開されており、今回のパラリンピック版は、同じ方向性を保ちながら独自のディテールを加えている。





オメガ スピードマスター 38 ミラノ・コルティナ 2026 パラリンピック（Ref.522.30.38.50.04.00﻿）

ケースは38mmのステンレススチール、防水性能は100m。風防は両面無反射コーティングを施したボックス型強化サファイアガラスで、ダイヤル外周には深いブルーのセラミックベゼルを置く。タキメータースケールはホワイトエナメルで描かれ、色の対比が読み取りやすさを支える。裏面には冬季パラリンピックのメダリオンを配置した。

ダイヤルはホワイトラッカーとブルーフロスト加工を組み合わせた作り。6時位置の日付表示では、大会ロゴの書体を取り入れた象徴的な「26」の数字が見どころのひとつ。サブダイヤルは整備済みスキーコースを思わせるアジュラージュ加工となっている。針とインデックスはブルー基調でまとめ、視認性も高い。ムーブメントは自動巻き機械式の「コーアクシャル キャリバー3330」、パワーリザーブは52時間だ。

パラリンピック仕様として独自性を持つスピードマスター

今回の「スピードマスター 38 ミラノ・コルティナ 2026 パラリンピック」は、ホワイトとブルーを中心とした配色に、大会テーマのデザインを加えた外観が目を引く。クールな印象と合わせて、秒針のグリーンと赤の差し色がほどよいコントラストと立体感を生んでいる。オリンピック版と共通した部分と合わせて、裏ぶたのメダリオンやダイヤル上のデザインやカラーリングによって、パラリンピック版としての個性も光る。