ウブロ「ビッグ・バン ウニコ」冬季限定モデルが登場。氷のホワイト×氷河のブルーで描くクールな2モデル

ウブロは「ビッグ・バン ウニコ」をベースにしたウィンターテーマの限定2モデルを発表。世界限定30本の「ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア」と、世界限定200本の「ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック」だ。どちらも白を基調にした外観で、冬季シーズンを意識した配色を軸にしている。

ビッグ・バン ウニコは、ウブロを代表する自社製の自動巻き機械式クロノグラフムーブメント「ウニコ」を搭載したコレクション。

新作のウィンター サファイア（Ref.441.JX.429B.VR）は、ケース素材にサファイアクリスタルを用い、透明感のある外観が特徴だ。一方のウィンター チタニウム セラミック（Ref.441.NH.429B.VR）は、グレード5チタンとホワイトセラミックを組み合わせたケースを用いている。両モデルともベゼルはホワイト系で統一され、ウブロが得意とする素材の融合に関する考え方が反映されている。





左が「ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア（Ref.441.JX.429B.VR）」、右が「ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック（Ref.441.NH.429B.VR）」

ダイヤルは2モデルともスケルトン。ウィンター サファイアは透明ケースと連動する形で、ムーブメントの作動をそのまま見せる構造だ。クロノグラフの積算計や針はホワイトを基調に、全体が明るい印象となっている。

ウィンター チタニウム セラミックのダイヤルもスケルトンだが、ケースに合わせてホワイトの要素をやや強めた印象のデザインだ。インデックスや針の形状は、ウニコシリーズの典型的なレイアウトを踏襲している。





ケースバックから見える雪の結晶を模したユニークなローター

ストラップは2モデルともホワイトラバー＆ホワイトカーフスキンストラップだ。交換用のホワイトラバー＆ブルーカーフスキンストラップが付属する。ウブロが特許を持つ「ワンクリック」システムによって、ストラップを手軽に交換できる。

ムーブメントは、ウブロ自社製の自動巻き機械式クロノグラフ「HUB1280 UNICO」を搭載。フライバック機能を備え、ケースのフロントからもバックからも美しい構造と動きを眺められる。ケースバックに雪の結晶をデザインしているのも、シーズナルな限定モデルらしいところ。

今回のウィンターエディションは、ウブロが得意とする素材技術とスケルトン構造を冬のテーマで表現した限定モデル。サファイアの透明性を生かしたモデルと、チタニウムとセラミックのモデルを同時に展開することによって、外装素材のバリエーションを広げている。ホワイトと透明性のあるカラーリングが腕元で華やぐラインナップだ。

ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア（Ref.441.JX.429B.VR）

ケース：サファイアクリスタル

ケースサイズ：直径42mm×厚さ14.5mm

風防：サファイアクリスタル（反射防止加工）

裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック

ストラップ：ホワイトラバー、ブルーカーフ

防水性能：5気圧

ムーブメント：自動巻き機械式クロノグラフ「ウニコ（HUB1280 UNICO）」

パワーリザーブ：約72時間

限定本数：30本

価格：1,054万9,000円

ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック（Ref.441.NH.429B.VR）