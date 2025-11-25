マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ウブロ「ビッグ・バン ウニコ」冬季限定モデルが登場。氷のホワイト×氷河のブルーで描くクールな2モデル

NOV. 25, 2025 16:58
Text : 林利明
ウブロは「ビッグ・バン ウニコ」をベースにしたウィンターテーマの限定2モデルを発表。世界限定30本の「ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア」と、世界限定200本の「ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック」だ。どちらも白を基調にした外観で、冬季シーズンを意識した配色を軸にしている。

ビッグ・バン ウニコは、ウブロを代表する自社製の自動巻き機械式クロノグラフムーブメント「ウニコ」を搭載したコレクション。

新作のウィンター サファイア（Ref.441.JX.429B.VR）は、ケース素材にサファイアクリスタルを用い、透明感のある外観が特徴だ。一方のウィンター チタニウム セラミック（Ref.441.NH.429B.VR）は、グレード5チタンとホワイトセラミックを組み合わせたケースを用いている。両モデルともベゼルはホワイト系で統一され、ウブロが得意とする素材の融合に関する考え方が反映されている。

  • 左が「ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア（Ref.441.JX.429B.VR）」、右が「ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック（Ref.441.NH.429B.VR）」

ダイヤルは2モデルともスケルトン。ウィンター サファイアは透明ケースと連動する形で、ムーブメントの作動をそのまま見せる構造だ。クロノグラフの積算計や針はホワイトを基調に、全体が明るい印象となっている。

ウィンター チタニウム セラミックのダイヤルもスケルトンだが、ケースに合わせてホワイトの要素をやや強めた印象のデザインだ。インデックスや針の形状は、ウニコシリーズの典型的なレイアウトを踏襲している。

  • ケースバックから見える雪の結晶を模したユニークなローター

ストラップは2モデルともホワイトラバー＆ホワイトカーフスキンストラップだ。交換用のホワイトラバー＆ブルーカーフスキンストラップが付属する。ウブロが特許を持つ「ワンクリック」システムによって、ストラップを手軽に交換できる。

ムーブメントは、ウブロ自社製の自動巻き機械式クロノグラフ「HUB1280 UNICO」を搭載。フライバック機能を備え、ケースのフロントからもバックからも美しい構造と動きを眺められる。ケースバックに雪の結晶をデザインしているのも、シーズナルな限定モデルらしいところ。

今回のウィンターエディションは、ウブロが得意とする素材技術とスケルトン構造を冬のテーマで表現した限定モデル。サファイアの透明性を生かしたモデルと、チタニウムとセラミックのモデルを同時に展開することによって、外装素材のバリエーションを広げている。ホワイトと透明性のあるカラーリングが腕元で華やぐラインナップだ。

ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア（Ref.441.JX.429B.VR）

  • ケース：サファイアクリスタル
  • ケースサイズ：直径42mm×厚さ14.5mm
  • 風防：サファイアクリスタル（反射防止加工）
  • 裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック
  • ストラップ：ホワイトラバー、ブルーカーフ
  • 防水性能：5気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式クロノグラフ「ウニコ（HUB1280 UNICO）」
  • パワーリザーブ：約72時間
  • 限定本数：30本
  • 価格：1,054万9,000円

ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック（Ref.441.NH.429B.VR）

  • ケース：グレード5チタン＋ホワイトセラミック
  • ケースサイズ：直径42mm×厚さ14.5mm
  • 風防：サファイアクリスタル（反射防止加工））
  • 裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック
  • ストラップ：ホワイトラバー、ブルーカーフ
  • ムーブメント：自動巻き機械式クロノグラフ「ウニコ（HUB1280 UNICO）」
  • パワーリザーブ：約72時間
  • 限定本数：200本
  • 価格：345万4,000円
