モーゲージバンクとは? 銀行との違いや利用するメリットを解説

住宅ローン関連で「モーゲージバンク」という言葉を聞いた方も多いでしょう。近年利用者が増えている金融機関ですが、どのような特徴があるのでしょうか。この記事ではモーゲージバンクのビジネス、利用するメリット・注意点をわかりやすく解説します。

モーゲージバンクとはどのような機関?

モーゲージとは英語で、抵当・抵当権を意味する言葉です。モーゲージバンクは、住宅ローンを専門として取り扱う金融機関を意味します。

国内のモーゲージバンクの会社として、ARUHI、日本住宅ローン、日本モーゲージサービスなどがあります。

同じモーゲージバンクでも、貸付をする範囲はさまざまです。特定の住宅メーカーの住宅に特化するケース、提携先などを問わず幅広く住宅ローンを提供するケースなどがあります。

モーゲージバンクと銀行はどこが違う?

モーゲージバンクと、一般的な銀行の住宅ローンの違いをまとめました。

モーゲージバンク 銀行 住宅ローンの原資 住宅ローン債権の証券化 預金 取り扱う商品 フラット35が中心 多種多様

住宅ローンの原資

両者の大きな違いは、まず住宅ローンの原資がどこから来るかにあります。銀行には預金業務があり、顧客からの預金を原資に充てるのが一般的です。

これに対してモーゲージバンクは預金がないため、別の方法で用意することになります。具体的には住宅ローンの債権を、住宅金融支援機構が買い取り、証券化することで資金とします。

取り扱う商品

モーゲージバンクが取り扱うのは、フラット35が中心です。フラット35は最長35年・金利固定の住宅ローンで、返済額が変わらないこと、金利引き下げを受けられる可能性があることなどがメリットです。

これに対して銀行ではフラット35だけではなく、その銀行独自の住宅ローンを取り扱っています。金利や借りられる期間、補償サービスなどさまざまな違いがあります。

モーゲージバンクを利用するメリット

モーゲージバンクで住宅ローンを利用するメリットは、以下の3点です。

審査基準の柔軟性が比較的高い

住宅ローンの借り手を積極的に募っているため、銀行と比較すると審査基準の柔軟性が高い傾向があります。銀行では断られた方でも、モーゲージバンクなら審査に通過するかもしれません。

また、フラット35において団信への加入は任意となっており、団信に加入しなくても住宅ローンを組めます。持病のある方、健康状態に不安のある方もモーゲージバンクは利用しやすいでしょう。

審査期間が短い

銀行や信用金庫では審査に時間がかかるケースが多く、モーゲージバンクのほうが審査はスピーディーな傾向です。ただし、申し込みが集中している時期は、モーゲージバンクでも時間がかかるケースもあります。

任意の口座を引き落としに設定できる

銀行の提供する住宅ローンの場合、その銀行の口座を引き落とし口座に指定するケースがほとんどです。しかし、モーゲージバンクであれば、好きな金融機関から選べます。

給料の振込口座と同じにしたい、普段の支払いで使っている口座を設定したいなど、さまざまなケースに合わせて口座を指定できるのは便利でしょう。

モーゲージバンクのデメリット

モーゲージバンクで取り扱う金融商品は基本的にフラット35であり、銀行に比べるとバリエーションは多くありません。フラット35は原則として全期間固定であり、固定期間選択型などの金利タイプを選べるケースは限られています。

変動金利のほうが金利は低いため、できるだけ低金利で借りたい方にモーゲージバンクは向いていません。固定金利による安心感を重視する方、ローン審査に不安がある方に向いているといえます。

モーゲージバンク・満足度ランキング

最後に、オリコンの2025年度満足度調査ランキング、モーゲージバンク部門の結果を紹介します。

順位 企業名 1位 日本住宅ローン 2位 ARUHI