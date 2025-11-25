マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

モーゲージバンクとは? 銀行との違いや利用するメリットを解説

NOV. 25, 2025 10:48
Text : 安藤真一郎
Share
Contents
目次を開く
Tags

住宅ローン関連で「モーゲージバンク」という言葉を聞いた方も多いでしょう。近年利用者が増えている金融機関ですが、どのような特徴があるのでしょうか。この記事ではモーゲージバンクのビジネス、利用するメリット・注意点をわかりやすく解説します。

モーゲージバンクとはどのような機関?

モーゲージとは英語で、抵当・抵当権を意味する言葉です。モーゲージバンクは、住宅ローンを専門として取り扱う金融機関を意味します。

国内のモーゲージバンクの会社として、ARUHI、日本住宅ローン、日本モーゲージサービスなどがあります。

同じモーゲージバンクでも、貸付をする範囲はさまざまです。特定の住宅メーカーの住宅に特化するケース、提携先などを問わず幅広く住宅ローンを提供するケースなどがあります。

モーゲージバンクと銀行はどこが違う?

モーゲージバンクと、一般的な銀行の住宅ローンの違いをまとめました。

モーゲージバンク 銀行
住宅ローンの原資 住宅ローン債権の証券化 預金
取り扱う商品 フラット35が中心 多種多様

住宅ローンの原資

両者の大きな違いは、まず住宅ローンの原資がどこから来るかにあります。銀行には預金業務があり、顧客からの預金を原資に充てるのが一般的です。

これに対してモーゲージバンクは預金がないため、別の方法で用意することになります。具体的には住宅ローンの債権を、住宅金融支援機構が買い取り、証券化することで資金とします。

取り扱う商品

モーゲージバンクが取り扱うのは、フラット35が中心です。フラット35は最長35年・金利固定の住宅ローンで、返済額が変わらないこと、金利引き下げを受けられる可能性があることなどがメリットです。

これに対して銀行ではフラット35だけではなく、その銀行独自の住宅ローンを取り扱っています。金利や借りられる期間、補償サービスなどさまざまな違いがあります。

モーゲージバンクを利用するメリット

モーゲージバンクで住宅ローンを利用するメリットは、以下の3点です。

審査基準の柔軟性が比較的高い

住宅ローンの借り手を積極的に募っているため、銀行と比較すると審査基準の柔軟性が高い傾向があります。銀行では断られた方でも、モーゲージバンクなら審査に通過するかもしれません。

また、フラット35において団信への加入は任意となっており、団信に加入しなくても住宅ローンを組めます。持病のある方、健康状態に不安のある方もモーゲージバンクは利用しやすいでしょう。

審査期間が短い

銀行や信用金庫では審査に時間がかかるケースが多く、モーゲージバンクのほうが審査はスピーディーな傾向です。ただし、申し込みが集中している時期は、モーゲージバンクでも時間がかかるケースもあります。

任意の口座を引き落としに設定できる

銀行の提供する住宅ローンの場合、その銀行の口座を引き落とし口座に指定するケースがほとんどです。しかし、モーゲージバンクであれば、好きな金融機関から選べます。

給料の振込口座と同じにしたい、普段の支払いで使っている口座を設定したいなど、さまざまなケースに合わせて口座を指定できるのは便利でしょう。

モーゲージバンクのデメリット

モーゲージバンクで取り扱う金融商品は基本的にフラット35であり、銀行に比べるとバリエーションは多くありません。フラット35は原則として全期間固定であり、固定期間選択型などの金利タイプを選べるケースは限られています。

変動金利のほうが金利は低いため、できるだけ低金利で借りたい方にモーゲージバンクは向いていません。固定金利による安心感を重視する方、ローン審査に不安がある方に向いているといえます。

モーゲージバンク・満足度ランキング

最後に、オリコンの2025年度満足度調査ランキング、モーゲージバンク部門の結果を紹介します。

順位 企業名
1位 日本住宅ローン
2位 ARUHI

安藤真一郎

あんどうしんいちろう

マーケティング会社に勤務した後、フリーランスのライターに転身。 多種多様なジャンルの記事を執筆するなかで、金融リテラシーを高めることや情報発信の重要性に気づき、現在はマネー系ジャンルを中心に執筆している。 ライターとして、知識のない人でも理解しやすいよう、かみくだいた文章にすることが信条。 ファイナンシャルプランニング技能士2級、日商簿記検定2級取得。

この著者の記事一覧はこちら
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
チェンソーで世界No.1! ドイツの100年企業「スチール」本社で人気の理由を探る
NOV. 20, 2025
  • PR
    Large
    林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは
    ( Life )
    NOV. 19, 2025
  • PR
    Large
    年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
    ( 住宅ローン )
    OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    中国の「日本渡航自粛」呼びかけでインバウンド総崩れどころか、"中国一強"脱却のチャンスに──今こそ仕込みたい日本株
    ( Money )
    NOV. 20, 2025

  • 2

    Large
    住宅ローンは「返したら負け」? 専門家が語る"一括返済が最大の機会損失"という現実
    ( Money )
    NOV. 20, 2025

  • 3

    Large
    富裕層だけの話じゃない。"株高・年末"のいま、使わないと損する『贈与の裏ワザ』
    ( Money )
    NOV. 18, 2025

  • 4

    Large
    高所得者ほどハマる2つの罠、投資で資産を失う人に共通する“失敗パターン”とは
    ( Money )
    NOV. 18, 2025

  • 5

    Large
    「S&P500・オルカン」だけで本当に満足? 年間リターンが3割を超える”第三の選択肢”
    ( Money )
    NOV. 12, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking