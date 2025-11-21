マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ルミノックスの「MIL-SPECシリーズ」「BEAR GRYLLSシリーズ」にオリーブカラーの限定モデル登場

NOV. 21, 2025 15:06
Text : 林利明
ルミノックスから2本の新作が登場。ブランドのアイデンティティカラー「オリーブ」を中心に据えた、「MIL-SPEC 3350 SERIES Ref.3367.OLIVE」（16万8,300円）、「Bear Grylls Survival 3740 MASTER SERIES Ref.3767.OLIVE」（19万6,900円）だ。発売は11月28日。

今回の新作では、ルミノックスが掲げてきた「視認性・耐久性・ミリタリースピリット」という精神を象徴するカラーとして“オリーブ”を打ち出す。

  • MIL-SPEC 3350 SERIES Ref.3367.OLIVE

    MIL-SPEC 3350 SERIES Ref.3367.OLIVE

  • BEAR GRYLLS SURVIVAL 3740 MASTER SERIES Ref.3767.OLIVE

    BEAR GRYLLS SURVIVAL 3740 MASTER SERIES Ref.3767.OLIVE

このオリーブカラーは、ルミノックスが追求してきたという「カモフラージュ」を体現し、時計全体の調和を生む。「自然に溶け込み表情を変えるその色彩は、静かに、しかし確かな存在感を放つ」としている。合わせて、軽量＆タフなカーボン素材「CARBONOX＋」をケース素材として、ブランドのストーリーと堅牢性を融合させた。

「MIL-SPEC」シリーズは、米国国防総省規格「MIL-SPEC」に準拠し、タフ仕様のイメージを強めている。一方の「Bear Grylls」シリーズは、冒険家ベア・グリルス氏のシグネチャーを宿し、タクティカルユースを想定したピースだ。

MIL-SPEC 3350 SERIES Ref.3367.OLIVE

  • ケース素材：CARBONOX＋（カーボン複合素材）
  • ケースサイズ：径46mm×厚さ14mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • ストラップ：天然ラバーベルト
  • 防水性能：300m
  • ムーブメント：クォーツ（三針）ETA F06.412
  • バッテリー寿命：約7年

BEAR GRYLLS SURVIVAL 3740 MASTER SERIES Ref.3767.OLIVE

  • ケース素材：CARBONOX＋（カーボン複合素材）
  • ケースサイズ：径45mm×厚さ14mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • ストラップ：天然ラバーベルト
  • 防水性能：300m
  • ムーブメント：クォーツ（クロノグラフ）Ronda 5030.D
  • バッテリー寿命：約4年
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

