チューダー「レンジャー」に新モデル、36mmケースと新色「デューンホワイト」ダイヤル

チューダー（TUDOR）の“探検時計”「レンジャー」に、36mmケースと新色「デューンホワイト」ダイヤルの新モデルが加わった。
1950年代のBritish North Greenland Expeditionを起点とし、現代ではダカールラリーの極限環境にも投入されるレンジャーは、堅牢さとシンプルな構造を核としたツールウォッチだ。
レンジャーはチューダーが掲げる「冒険の精神」を象徴するシリーズであり、極地遠征から砂漠のレースまで、過酷な環境に挑む者たちに寄り添ってきた。今回の新作では36mmサイズを追加し、腕周りに合わせた選択肢が拡充。新しい「デューンホワイト」ダイヤルもラインナップし、既存の39mmモデルとともに展開していく。
身に着けやすい小ぶりな36mmケース
ケースは36mm／39mmの316Lステンレススチール製で、全面にサテン仕上げを施している。ツールウォッチとしての頑丈さを意識しつつ、ベゼルのエッジなど一部にポリッシュ仕上げを加え、立体感を加えた。厚さは36mm版が11mm、39mm版が12mm。100mの防水性能を持ち、固定式のスムースベゼルを組み合わせている。チューダーローズのレリーフを刻んだリューズはスクリュー式。
ダイヤルはマットな質感を持つグレイン仕上げで、「ブラック」または新色「デューンホワイト」が選べる。スーパールミノヴァ（蓄光塗料）を使用した3・6・9・12のアラビア数字とアワーマーカーは、昼夜を問わず高い視認性を確保。針は丸みのある時針と角張った分針からなる矢印型で、これもレンジャーの伝統的なディテールだ。秒針の先端にはチューダーらしいバーガンディカラーを配し、控えめだが存在感のあるアクセントになっている。
ブレスレットはサテン仕上げの316Lスチール製3列リンク。工具不要の“T-fit”クイックアジャストクラスプを備える。ユーザー自身が8mmの範囲で5段階の微調整が可能だ。
各モデルにはアーストーンの3色を織り込んだファブリックストラップ版も用意。フランスのジュリアン・フォール社が19世紀製の織機で製造する伝統的なストラップであり、軽さと柔軟性に優れ、アウトドア環境でも快適な装着感が得られる。
自動巻き機械式のマニュファクチュールムーブメントは、36mmモデルが「キャリバー MT5400」、39mmモデルが「キャリバー MT5402」だ。いずれも両方向回転ローターを持つ自動巻きで、可変慣性テンプと非磁性シリコンバランススプリングを備える。COSC（スイス公認クロノメーター検査協会）認定のクロノメーターであり、組み上げ後の実測で日差−2秒〜＋4秒の基準を達成する精度を確保している。パワーリザーブは約70時間だ。
新しいレンジャーは、過酷な遠征をともにした1950年代のモデルから続く系譜を更新する存在。36mmサイズと新色の追加によって選択肢を広げながら、ツールウォッチとしての信頼性、視認性、堅牢構造という本質は変わらない。チューダーの「BORN TO DARE」の精神を示す1本として、幅広いフィールドとシーンにマッチする。
- ケース：316Lスチール製、サテン仕上げ
- ケースサイズ：径36mm×厚さ11mm、径39mm×厚さ12mm
- ベゼル：316Lスチール製スムースベゼル
- 風防：ドーム型サファイアクリスタル
- ブレスレット／ストラップ：316Lスチール製3列リンク＋T-fitクラスプ、ファブリックストラップ
- 防水性能：100m
- ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー MT5400（36mm）」「キャリバー MT5402（39mm）」
- パワーリザーブ：約70時間
- 価格：
- 36mm ファブリックストラップ：45万6,500円
- 36mm スチールブレスレット：50万3,800円
- 39mm ファブリックストラップ：47万1,900円
- 39mm スチールブレスレット：51万9,200円