チューダー「レンジャー」に新モデル、36mmケースと新色「デューンホワイト」ダイヤル

チューダー（TUDOR）の“探検時計”「レンジャー」に、36mmケースと新色「デューンホワイト」ダイヤルの新モデルが加わった。

1950年代のBritish North Greenland Expeditionを起点とし、現代ではダカールラリーの極限環境にも投入されるレンジャーは、堅牢さとシンプルな構造を核としたツールウォッチだ。

レンジャーはチューダーが掲げる「冒険の精神」を象徴するシリーズであり、極地遠征から砂漠のレースまで、過酷な環境に挑む者たちに寄り添ってきた。今回の新作では36mmサイズを追加し、腕周りに合わせた選択肢が拡充。新しい「デューンホワイト」ダイヤルもラインナップし、既存の39mmモデルとともに展開していく。

身に着けやすい小ぶりな36mmケース

ケースは36mm／39mmの316Lステンレススチール製で、全面にサテン仕上げを施している。ツールウォッチとしての頑丈さを意識しつつ、ベゼルのエッジなど一部にポリッシュ仕上げを加え、立体感を加えた。厚さは36mm版が11mm、39mm版が12mm。100mの防水性能を持ち、固定式のスムースベゼルを組み合わせている。チューダーローズのレリーフを刻んだリューズはスクリュー式。

ダイヤルはマットな質感を持つグレイン仕上げで、「ブラック」または新色「デューンホワイト」が選べる。スーパールミノヴァ（蓄光塗料）を使用した3・6・9・12のアラビア数字とアワーマーカーは、昼夜を問わず高い視認性を確保。針は丸みのある時針と角張った分針からなる矢印型で、これもレンジャーの伝統的なディテールだ。秒針の先端にはチューダーらしいバーガンディカラーを配し、控えめだが存在感のあるアクセントになっている。

ブレスレットはサテン仕上げの316Lスチール製3列リンク。工具不要の“T-fit”クイックアジャストクラスプを備える。ユーザー自身が8mmの範囲で5段階の微調整が可能だ。

各モデルにはアーストーンの3色を織り込んだファブリックストラップ版も用意。フランスのジュリアン・フォール社が19世紀製の織機で製造する伝統的なストラップであり、軽さと柔軟性に優れ、アウトドア環境でも快適な装着感が得られる。

自動巻き機械式のマニュファクチュールムーブメントは、36mmモデルが「キャリバー MT5400」、39mmモデルが「キャリバー MT5402」だ。いずれも両方向回転ローターを持つ自動巻きで、可変慣性テンプと非磁性シリコンバランススプリングを備える。COSC（スイス公認クロノメーター検査協会）認定のクロノメーターであり、組み上げ後の実測で日差−2秒〜＋4秒の基準を達成する精度を確保している。パワーリザーブは約70時間だ。

新しいレンジャーは、過酷な遠征をともにした1950年代のモデルから続く系譜を更新する存在。36mmサイズと新色の追加によって選択肢を広げながら、ツールウォッチとしての信頼性、視認性、堅牢構造という本質は変わらない。チューダーの「BORN TO DARE」の精神を示す1本として、幅広いフィールドとシーンにマッチする。

ケース：316Lスチール製、サテン仕上げ

ケースサイズ：径36mm×厚さ11mm、径39mm×厚さ12mm

ベゼル：316Lスチール製スムースベゼル

風防：ドーム型サファイアクリスタル

ブレスレット／ストラップ：316Lスチール製3列リンク＋T-fitクラスプ、ファブリックストラップ

防水性能：100m

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー MT5400（36mm）」「キャリバー MT5402（39mm）」

パワーリザーブ：約70時間

価格：

36mm ファブリックストラップ：45万6,500円

36mm スチールブレスレット：50万3,800円

39mm ファブリックストラップ：47万1,900円

39mm スチールブレスレット：51万9,200円

ギャラリー