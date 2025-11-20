マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
オメガ「シーマスター プラネットオーシャン」新作2025 - 全面刷新！ 第4世代に進化した全7モデルはオレンジカラーに注目

Updated NOV. 20, 2025 17:09
Text : 林利明
オメガは、ダイバーズウォッチの中核である「シーマスター プラネットオーシャン」を全面的に刷新し、第4世代コレクションとして発表した。42mmのウォッチヘッド3種と、ブレスレットやラバーストラップのバリエーションによって計7モデルで構成される。

プラネットオーシャンは2005年の登場以来、深海性能とデザイン性を両立するダイバーズウォッチとして進化してきた。第4世代となる今回の新コレクションでは、外観と内部構造を見直し、現代的な仕様に再構築。ケース構造・ダイヤル意匠・ベゼルの素材を新たにし、20年目の節目に向けてシリーズの基礎を固めたともいえる内容だ。

もちろん、象徴的な要素は継承。そこに新しいベゼル構造や新色のオレンジカラー、チタン製インナーリングの組み込みなど、視覚と機能の両面で新鮮さを加えている。シリーズのヘリテージを保ちながらも、より洗練された仕上がりになった。

薄型化と新素材のケース

第4世代のケースサイズは42mm径で統一され、歴代モデルの装着感を受け継ぐ。一方でケース厚は13.79mmとなり、前世代の16.09mmから大幅に薄くなった。外観の印象を引き締めているのは、フラットなサファイアクリスタルと新設計ベゼルの組み合わせ。ケース全体を横方向への広がりがあるプロポーションへと導いている。

内部にはチタン製インナーリングを配置し、2019年の「ウルトラディープ」で得られた知見を応用したという構造によって、安定した防水性能を確保。合わせて、長年の象徴であったヘリウムエスケープバルブを省略し、内部構造によって圧力に対応するシステムへと移行している。

ケースバックはグレード5チタン製のねじ込み式。中央にはシーホースのエンブレムと波模様、周囲にモデル名と防水表記が刻まれる。

統一されたマットブラックのダイヤル

新作のダイヤルはすべてマットブラック。プラネットオーシャンを象徴するアロー針、力強いインデックス、スーパールミノヴァの視認性など、判読性を支えてきた要素は継続される。

アラビア数字は新たな書体を採用し、エッジのある幾何学的な形状となった。ロジウム仕上げのオメガロゴとホワイトの転写文字は、視認性とコントラストを高めている。

ムーブメントは自動巻き機械式のオメガ コーアクシャル マスター クロノメーター「キャリバー 8912」だ。高い耐磁性を備え、METAS認定による精度基準を満たす。パワーリザーブは60時間。

新しいケース形状に合わせて、ブレスレットも再設計された。フラットなリンク構造がケースと自然につながり、外側2列のブラッシュ仕上げと中央ポリッシュ列による立体的な造形に注目したい。調整段階は6段階の微調整が可能で、潜水や日常の温度変化に合わせてフィット感を整えられる。

ラバーストラップもモデルごとに設定され、ベゼルカラーとの統一感を持たせたブラックやオレンジなどが用意される。

第4世代のプラネットオーシャンが示すもの

第4世代プラネットオーシャンは、シリーズの原点である深海性能と耐久性を継承しながら、現代的な構造とデザインで再定義したダイバーズウォッチだ。1960年代のシーマスター300や2005年の初代プラネットオーシャンの思想を反映しつつ、ケース・ベゼル・ムーブメントの全領域を見直すことで、最新の技術や仕様、デザインによってアップデートされた。オメガらしいラグジュアリー性とプロフェッショナル性の両立は、今回さらに明確になった印象を受ける。

  • ケース：ステンレススチール＋チタン製インナーリング
  • ケースサイズ：径42mm×厚さ13.79mm
  • 風防：フラットサファイアクリスタル（両面無反射加工）
  • ベゼル：セラミック（ブラック／ブルー／オレンジ）
  • ブレスレット：ステンレススチール3連、6段階調整
  • ストラップ：ラバー（フォールディングクラスプ）
  • 防水性能：600m
  • ムーブメント：自動巻き機械式「オメガ 8912」（マスター クロノメーター）
  • パワーリザーブ：60時間
  • 価格：
  • オレンジモデル（ステンレススチールブレスレット）：134万2,000円
  • オレンジモデル（オレンジラバーストラップ）：125万4,000円
  • オレンジモデル（ブラックラバーストラップ）：125万4,000円
  • ブルーモデル（ステンレススチールブレスレット）：130万9,000円
  • ブルーモデル（ブラックラバーストラップ）：122万1,000円
  • ブラックモデル（ステンレススチールブレスレット）130万9,000円
  • ブラックモデル（ブラックラバーストラップ）：122万1,000円

