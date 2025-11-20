ホリデーを彩る3タイプの新作、ロンジン「プリマルナ」

ロンジンがホリデーシーズンに向けて、「プリマルナ」コレクションの新作を発表。丸みを帯びたケースと滑らかなブレスレットで構成された柔らかなデザインを軸とし、日常使いに配慮した快適なサイズ感のシリーズだ。

丸みのあるプロポーションを軸にした上品なデザイン

「プリマルナ」はフランス語で「小さな月」の意味。柔らかい曲線を生かしたケースシェイプが特徴で、そのエレガントな造形がコレクションの中心に据えられている。ケースからブレスレットへ流れるようにつながるラインは、手首の動きに沿って滑らかに光を受け、控えめながら上質な存在感をもたらす。

今回登場したのは、30mmクォーツ、34mm自動巻き機械式ムーンフェイズ、34mm自動巻き機械式3針という3タイプ。素材選びやダイヤルの構成をていねいに整え、幅広いスタイルになじむ仕立てとなっている。たとえば、「普段使いしやすいシンプルさと軽さを求める」、「ロマンティックなデザインと実用性を重視」、「上質で落ち着いたカラーリング」など、方向性が明確で選びやすい。

30mmクォーツ









ロンジン プリマルナ 30mm クォーツモデル

30mmのクォーツモデルは、新作3タイプの中でも最もコンパクトで扱いやすい。サンレイミントブルーダイヤル（L8.142.4.97.6）が27万600円、サンレイラベンダーモーブダイヤル（L8.142.4.07.6）が27万600円、サンレイシルバーダイヤル（L8.142.4.71.6）が20万2,400円、マザー・オブ・パールダイヤル（L8.142.4.87.6）が27万8,300円。

ホワイトマザーオブパールやミントブルー、ラベンダーモーブのダイヤルには、15粒のダイヤモンドインデックスをあしらい、光を受けて繊細にきらめく表情を強調している。ケースとブレスレットはステンレススチール製で、細かく磨いたリンクが流れるようにつながり、長時間の装着でも負担が少ない。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径30mm×厚さ8.3mm

風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）

防水性能：3気圧

ムーブメント：クォーツ（キャリバーL257）

34mm自動巻き機械式ムーンフェイズ





ロンジン プリマルナ 34mm 自動巻き機械式ムーンフェイズ

34mmの自動巻き機械式ムーンフェイズモデルは、プリマルナの中でも特に柔らかい印象。マザーオブパールのダイヤルに、6時位置へ月齢表示を配置。ブルーやグリーンのディスクがゆっくりと回転し、月と時間の移ろいを穏やかに描く。グリーン マザー・オブ・パールダイヤル（L8.126.4.07.6）、ブルー マザー・オブ・パールダイヤル（L8.126.4.97.6）とも、価格は49万600円。

ムーブメントは自動巻きキャリバーL899.5で、シリコン製ヒゲゼンマイを採用し、耐磁性に優れる。約72時間のパワーリザーブを備え、週末をまたぐ持続時間を確保。ダイヤモンドインデックスを配したダイヤルは、華やかさと落ち着きをあわせ持つ表情だ。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径34mm×厚さ11.6mm

風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）

裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック

防水性能：3気圧

ムーブメント：自動巻き機械式（キャリバーL899.5）

パワーリザーブ：約72時間

34mm 自動巻き機械式3針モデル













ロンジン プリマルナ 34mm 自動巻き機械式3針モデル

もうひとつの34mm自動巻き機械式モデルは、シンプルな3針で整えた端正なモデル。

バリエーションを広く展開し、サンレイシルバーのダイヤルにダイヤモンドベゼルを組み合わせたモデル、ステンレススチールのベゼルを備えたシンプルなモデル、18Kローズゴールドキャップを配したバイマテリアルモデル、ホワイトマザー・オブ・パールダイヤルにダイヤモンドインデックスを載せたモデルなど、多彩な組み合わせをそろえている。価格帯は33万円～77万7,700円。

ムーブメントは自動巻き機械式「キャリバーL888.5」で、こちらもシリコン製ヒゲゼンマイを採用。約72時間のパワーリザーブを備える。