マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

ホリデーを彩る3タイプの新作、ロンジン「プリマルナ」

NOV. 20, 2025 06:30
Text : 林利明
Share
Contents

ロンジンがホリデーシーズンに向けて、「プリマルナ」コレクションの新作を発表。丸みを帯びたケースと滑らかなブレスレットで構成された柔らかなデザインを軸とし、日常使いに配慮した快適なサイズ感のシリーズだ。

丸みのあるプロポーションを軸にした上品なデザイン

「プリマルナ」はフランス語で「小さな月」の意味。柔らかい曲線を生かしたケースシェイプが特徴で、そのエレガントな造形がコレクションの中心に据えられている。ケースからブレスレットへ流れるようにつながるラインは、手首の動きに沿って滑らかに光を受け、控えめながら上質な存在感をもたらす。

今回登場したのは、30mmクォーツ、34mm自動巻き機械式ムーンフェイズ、34mm自動巻き機械式3針という3タイプ。素材選びやダイヤルの構成をていねいに整え、幅広いスタイルになじむ仕立てとなっている。たとえば、「普段使いしやすいシンプルさと軽さを求める」、「ロマンティックなデザインと実用性を重視」、「上質で落ち着いたカラーリング」など、方向性が明確で選びやすい。

30mmクォーツ

  • ロンジン プリマルナ 30mm クォーツモデル

30mmのクォーツモデルは、新作3タイプの中でも最もコンパクトで扱いやすい。サンレイミントブルーダイヤル（L8.142.4.97.6）が27万600円、サンレイラベンダーモーブダイヤル（L8.142.4.07.6）が27万600円、サンレイシルバーダイヤル（L8.142.4.71.6）が20万2,400円、マザー・オブ・パールダイヤル（L8.142.4.87.6）が27万8,300円。

ホワイトマザーオブパールやミントブルー、ラベンダーモーブのダイヤルには、15粒のダイヤモンドインデックスをあしらい、光を受けて繊細にきらめく表情を強調している。ケースとブレスレットはステンレススチール製で、細かく磨いたリンクが流れるようにつながり、長時間の装着でも負担が少ない。

  • ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径30mm×厚さ8.3mm
  • 風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • 防水性能：3気圧
  • ムーブメント：クォーツ（キャリバーL257）

34mm自動巻き機械式ムーンフェイズ

  • ロンジン プリマルナ 34mm 自動巻き機械式ムーンフェイズ

34mmの自動巻き機械式ムーンフェイズモデルは、プリマルナの中でも特に柔らかい印象。マザーオブパールのダイヤルに、6時位置へ月齢表示を配置。ブルーやグリーンのディスクがゆっくりと回転し、月と時間の移ろいを穏やかに描く。グリーン マザー・オブ・パールダイヤル（L8.126.4.07.6）、ブルー マザー・オブ・パールダイヤル（L8.126.4.97.6）とも、価格は49万600円。

ムーブメントは自動巻きキャリバーL899.5で、シリコン製ヒゲゼンマイを採用し、耐磁性に優れる。約72時間のパワーリザーブを備え、週末をまたぐ持続時間を確保。ダイヤモンドインデックスを配したダイヤルは、華やかさと落ち着きをあわせ持つ表情だ。

  • ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径34mm×厚さ11.6mm
  • 風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • 裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック
  • 防水性能：3気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式（キャリバーL899.5）
  • パワーリザーブ：約72時間

34mm 自動巻き機械式3針モデル

  • ロンジン プリマルナ 34mm 自動巻き機械式3針モデル

もうひとつの34mm自動巻き機械式モデルは、シンプルな3針で整えた端正なモデル。

バリエーションを広く展開し、サンレイシルバーのダイヤルにダイヤモンドベゼルを組み合わせたモデル、ステンレススチールのベゼルを備えたシンプルなモデル、18Kローズゴールドキャップを配したバイマテリアルモデル、ホワイトマザー・オブ・パールダイヤルにダイヤモンドインデックスを載せたモデルなど、多彩な組み合わせをそろえている。価格帯は33万円～77万7,700円。

ムーブメントは自動巻き機械式「キャリバーL888.5」で、こちらもシリコン製ヒゲゼンマイを採用。約72時間のパワーリザーブを備える。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径34mm×厚さ9.7mm
  • 風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • 裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック
  • 防水性能：3気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式（キャリバーL888.5）
  • パワーリザーブ：約72時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは
    NOV. 19, 2025
    • PR
      Large
      年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
      ( 住宅ローン )
      OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      新工場建設でロレックスの品薄状態が解消か?
      ( Watch )
      NOV. 15, 2025

    • 2

      Large
      過去には28億円の価値も、ロレックスの「信長デイトナ」とはどんなモデル?
      ( Watch )
      NOV. 13, 2025

    • 3

      Large
      グリーンダイヤルが印象的な高級ブランドの腕時計 3選
      ( Watch )
      NOV. 17, 2025

    • 4

      Large
      50年を経て復活した「キングセイコー VANAC（SDKV001）」の美しさ
      ( Watch )
      NOV. 11, 2025

    • 5

      Large
      「簡単には出会えない」「現代の腕時計とは一味違う」パテックフィリップ初の自動巻きドレスウォッチを発見
      ( Watch )
      NOV. 14, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking