住宅ローンは「返したら負け」? 専門家が語る"一括返済が最大の機会損失"という現実

マイホーム購入時の住宅ローン。まとまった資金を手に「一括返済」を選ぶ人は少なくない。

「借金から解放されたい」「利息をなくしたい」——―こうした堅実な思い。負債なき安心感は、たしかに何物にも代えがたい。

しかし、超低金利下の日本で、その堅実さは資産を最大化する行動と言えるか。手元のキャッシュ(現金)を失ってでも「借金ゼロ」を優先する判断に、経済合理性はあるのだろうか。これに対し、「一括返済は、もはや機会損失と言えます」と真っ向から異を唱える人物がいる。

それは、YouTubeチャンネル『ライオン兄さんの米国株FIREが最強』(登録者数28.8万人)の弟子であり、自身でも『ライオンじゅんさんの米国株FIREが最強』(登録者数9400人)を運営する投資家・ライオンじゅん氏だ。

なぜ、ライオンじゅん氏は一括返済を「機会損失」とまで断言するのか。その真意と、私たちが取るべき本当の最適解を伺った。

一括返済が、機会損失だという納得の理由

「機会損失とは言うが、それはあくまで"投資がうまくいけば"の話ではないか」——そんな声が聞こえてきそうだが、ライオンじゅん氏の見解は揺るがない。

「これは、単純な『金利の比較』の問題です。例えば、皆さんが返済しようとしている住宅ローンの金利はどれくらいでしょうか。変動金利であれば、約1%、あるいは1%を切っている方も多いはずです」(ライオンじゅん氏)

一方で、一括返済に使おうとしている「まとまったキャッシュ」。もし、そのお金を返済ではなく「投資」に回した場合、どれくらいのリターンが期待できるだろうか。

「保守的に見積もっても、全世界の株式や米国株式(S&P500など)のインデックスファンドであれば、歴史的な平均リターンは年率6%以上が期待できます」とライオンじゅん氏。

つまり、私たちは「1%の利息」を払うことを嫌って、「6%で増える可能性」を自ら手放している、というわけだ。

「『借金は悪だ』という古い価値観に縛られ、目先の数万円、数十万円の利息を惜しむあまり、将来的に数百万円、数千万円になる可能性のある『元手』を失っていることに気づいていないのです。一括返済は、もはや機会損失と言えます」(ライオンじゅん氏)

「借りたまま、運用しよう」低金利時代の最適戦略

ところが、そうは言っても「投資に絶対はない」のも事実だ。リターンは期待値であり、元本割れのリスクもある。

「それなら確実に利息をカットできる一括返済のほうが、精神的に安心だ」——そう考える人は多いだろう。しかしライオンじゅん氏は、その安心感こそが「資産形成を妨げる最大の罠です」と一蹴する。

「現代は『リスクを取らないリスク』——つまり、何もしないこと(現金で持っていること)自体が、資産を実質的に目減りさせるリスクに晒されている時代です」(ライオンじゅん氏)

では、一括返済できる資金がある場合、最適解は何か。ライオンじゅん氏は「戦略は非常にシンプル」だと断言する。

「『ローンは借りたまま、その資金を(ローンの金利以上に)運用する』。これに尽きます。例えば100万円を繰り上げ返済に使うのではなく、まずご自身のローン金利を確認してください。仮に3%以下(住宅ローンなら1%程度)という超低金利なら、その資金は、先ほど触れたようなインデックスファンドなどで運用すればよいのです」(ライオンじゅん氏)

超低金利を武器に変えるか、ドブに捨てるか

1%で借りたお金を使って、6%のリターンを目指す。金融の世界では「レバレッジを効かせる」と呼ばれる、ごく当たり前の戦略だという。しかし日本人特有の、言うなれば「借金アレルギー」が、この合理的な判断を鈍らせる。

「その"抵抗感"こそ、資産が増えない根本的な原因です。キャッシュで払うのが好きな日本人の特性は、現代では『金融リテラシーが低い』と評価されても仕方ありません。こんなにも低金利で借りられるのは、資本主義社会における強力な『武器』ですよ」(ライオンじゅん氏)

その武器で資産を働かせる(投資する)のか。それとも武器を捨て、目先の安心感のために貴重なお金を失うのか。ライオンじゅん氏の主張は、終始一貫して明快だ。

「答えは明確。『借りたら勝ち』なんです。こんなにも低金利でお金を借りられる国で、そのチャンスを活かさない手はありません。一括返済で貴重なお金を失ってしまえば、そこで試合終了です。将来、100万円が200万円、300万円に化けるチャンスを、自らドブに捨てていることになります」(ライオンじゅん氏)

「なんとなく不安だから」「みんなやっているから」。私たちは、そうした感情論で大きな経済的判断を下していないだろうか。

「一括返済」に充てようとしているそのキャッシュは、本当に今すぐ返済に回すべきお金なのか。それとも、将来の資産づくりのための“タネ銭”として運用に回したほうがよいのか。

これを機に、住宅ローンを「早く返したい」という感情だけで決めるのではなく、「いまのローン金利」と「運用で狙える利回り」を数字で並べてみて、本当に一括返済が得なのかを見直してみてほしい。