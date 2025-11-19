竹鶴ピュアモルトを五感で楽しむバー「The TAKETSURU experience」が期間限定オープン

アサヒビールとニッカウヰスキーは、竹鶴ピュアモルトの魅力を楽しめる期間限定バー「The TAKETSURU experience(ザ タケツル エクスペリエンス)」を、12月9日から21日までTRUNK (HOUSE) Kagurazakaでオープンする。

「The TAKETSURU experience」イメージ

2000年に発売した竹鶴ピュアモルトは、シェリー樽熟成の余市モルトと宮城峡モルト、リメード樽熟成の宮城峡モルトをキーモルトとし、余市モルトと宮城峡モルトという異なる特徴の原酒を調和させて、繊細な飲み心地を実現。華やかでフルーティーな香りや滑らかで艶やかな口当たり、重厚なモルトの甘みとコク、そしてやわらかく続く余韻が楽しめる。

この度展開する「The TAKETSURU experience」は、ニッカウヰスキーのフラッグシップブランドである竹鶴ピュアモルトの魅力や、創業者・竹鶴政孝のウイスキーづくりに込めた哲学を体感できる完全予約制のバーとなる。竹鶴ピュアモルトと料理を掛け合わせたオリジナルコースやカクテルのほか、展示などを通して五感で竹鶴ピュアモルトの世界観に浸れる。

バーの利用は完全予約制。専用サイトより19日から予約を受け付ける。

The TAKETSURU experience