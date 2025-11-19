マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

竹鶴ピュアモルトを五感で楽しむバー「The TAKETSURU experience」が期間限定オープン

NOV. 19, 2025 13:19
Text : 岩木華子
Share
Contents
Tags

アサヒビールとニッカウヰスキーは、竹鶴ピュアモルトの魅力を楽しめる期間限定バー「The TAKETSURU experience(ザ タケツル エクスペリエンス)」を、12月9日から21日までTRUNK (HOUSE) Kagurazakaでオープンする。

  • 「The TAKETSURU experience」イメージ

    「The TAKETSURU experience」イメージ

2000年に発売した竹鶴ピュアモルトは、シェリー樽熟成の余市モルトと宮城峡モルト、リメード樽熟成の宮城峡モルトをキーモルトとし、余市モルトと宮城峡モルトという異なる特徴の原酒を調和させて、繊細な飲み心地を実現。華やかでフルーティーな香りや滑らかで艶やかな口当たり、重厚なモルトの甘みとコク、そしてやわらかく続く余韻が楽しめる。

この度展開する「The TAKETSURU experience」は、ニッカウヰスキーのフラッグシップブランドである竹鶴ピュアモルトの魅力や、創業者・竹鶴政孝のウイスキーづくりに込めた哲学を体感できる完全予約制のバーとなる。竹鶴ピュアモルトと料理を掛け合わせたオリジナルコースやカクテルのほか、展示などを通して五感で竹鶴ピュアモルトの世界観に浸れる。

バーの利用は完全予約制。専用サイトより19日から予約を受け付ける。

The TAKETSURU experience

  • 住所：東京都新宿区神楽坂3丁目1-34
  • 営業期間：12月9日～21日
  • 営業時間：11時～22時(完全予約制)
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは
    NOV. 19, 2025
    • PR
      Large
      年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
      ( 住宅ローン )
      OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      がん細胞が増殖しやすくなる"冷え"の正体とは、医師が語る効果的な『体の温め方』
      ( Life )
      NOV. 14, 2025

    • 2

      Large
      認知症につながりかねない、医師が警告するやってはいけない「食べ方」習慣
      ( Life )
      NOV. 08, 2025

    • 3

      Large
      『冷え』が認知症の要因の一つに、脳への血流を促す"医師推奨"の具体的な方法
      ( Life )
      NOV. 17, 2025

    • 4

      Large
      1.4倍～2.8倍も脳梗塞になりやすい、発症のリスクを高める身近な病気
      ( Life )
      NOV. 12, 2025

    • 5

      Large
      「妻とはレスです」と謎に教えてくれるおじさん
      ( Life )
      NOV. 17, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking