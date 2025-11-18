日産の新型「エルグランド」は気になるとこだらけ! 担当者にいろいろ聞いてみた

日産自動車が2026年夏に発売予定の新型「エルグランド」は、強力なライバルたちと何を武器に戦うのだろうか。パワートレインはハイブリッドのみ? 2列目はキャプテンシートがデフォルト? 気になることを担当者に聞いてきた。
走って楽しい高級ミニバン?
新型エルグランドのデザインコンセプトは「The private MAGLEV」(MAGLEV＝マグレブはリニアモーターカーのこと)。ボディサイドにまっすぐに伸びるキャラクターライン、「逆スラント」にしたリアの部分(Dピラー)などでスピード感を表現している。
フロントやホイール、リアコンビランプなどには「組子」のモチーフを採用。「ノート」や「アリア」など、最近の日産車に共通するデザインランゲージ「タイムレスジャパニーズフューチャリズム」を具現化した。
プレミアムミニバン市場はトヨタ自動車「アルファード/ヴェルファイア」の独壇場で、エルグランドの現行型は影が薄い。日産はエルグランドの立ち位置をどう捉えていて、新型でどうしていきたいのか。担当者はこう話す。
「エルグランドは(プレミアムミニバンという)セグメントを作った第一人者です。プレミアムミニバンは今、『後席に乗る人が主役』という使われ方が多くなっていますが、お客様に話を聞くと、『ミニバンって、乗っていて(運転していて)楽しくない』とのお声を耳にすることがあります。エルグランドはもともと、運転して楽しいクルマとして始まった歴史があります。新型は初代からのDNAを受け継いで、運転しても楽しいし、後席の乗員もより快適に、という考えで作りました。クルマとしてのコンセプトは『リミットレスグランドツアラー』で、長距離ドライブでも運転して楽しく、疲れず、後席も快適で、『もっと旅をしていたいね』という気持ちになるクルマを目指しています」
誰かを後席に乗せて送迎する「ショーファーカー」的な立ち位置でシェアを伸ばしてきたライバルに対して、エルグランドは「運転して楽しい」クルマとして原点回帰の戦いを挑む、というのが大まかな方針らしい。
もちろん、後席の快適性を犠牲にするつもりもないそうだ。
「電動駆動4輪制御技術『e-4ORCE』を採用することで、ピッチングを抑えて後席の快適性を向上させつつ、ワインディングも楽しいクルマにしました。(楽しさも快適性も)どちらもできるのがe-4ORCEという技術の特徴です」
e-4ORCEを採用すると、「車酔い」をしづらくなるというメリットもあるという。
新型エルグランドについて現時点でわかったこと
気になるポイントについても質問してみた。
まず、パワートレインと駆動方式については、第3世代「e-POWER」(1.5Lの発電専用エンジンを使うハイブリッド)と四輪駆動の組み合わせのみだという。現行型は3.5Lあるいは2.5Lのガソリンエンジン搭載で2輪駆動(FF)と4WDが選べる。
JMS2025の展示車両は3列シートだったが、市販する新型エルグランドが3列シートのみかどうか(2列シート仕様もあるのか)については「未発表」とのこと。展示車両の2列目は左右で座席が独立した「キャプテンシート」の仕様だったが、2列目がベンチシートのタイプが出るのかどうかについても「未発表」との回答だった。
プレミアムミニバン市場でライバルとなるのは「アルファード/ヴェルファイア」だ。ホンダ「オデッセイ」も同じセグメントだが、エルグランドに比べればサイズが小さい。海外勢は脅威になるかと担当者に聞いてみると、「脅威ではありますが、ただ、中国メーカーのEV(電気自動車)がメインであることと、(中国製EVプレミアムミニバンは)軒並み全長が5ｍを超えることを考慮すると、日本市場では厳しいのではないかと見ています」とのことだった。