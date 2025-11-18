マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
日産の新型「エルグランド」は気になるとこだらけ! 担当者にいろいろ聞いてみた

NOV. 18, 2025 11:30
Text : 藤田真吾
日産自動車が2026年夏に発売予定の新型「エルグランド」は、強力なライバルたちと何を武器に戦うのだろうか。パワートレインはハイブリッドのみ? 2列目はキャプテンシートがデフォルト? 気になることを担当者に聞いてきた。

  • 日産の新型「エルグランド」

    日産が「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025)で初公開した新型「エルグランド」について、会場で話を聞いてきた

走って楽しい高級ミニバン?

新型エルグランドのデザインコンセプトは「The private MAGLEV」(MAGLEV＝マグレブはリニアモーターカーのこと)。ボディサイドにまっすぐに伸びるキャラクターライン、「逆スラント」にしたリアの部分(Dピラー)などでスピード感を表現している。

フロントやホイール、リアコンビランプなどには「組子」のモチーフを採用。「ノート」や「アリア」など、最近の日産車に共通するデザインランゲージ「タイムレスジャパニーズフューチャリズム」を具現化した。

  • 日産の新型「エルグランド」

    フロントマスクはサイズの異なる四角が連続する「組子」のモチーフを採用。展示車のボディカラーは「富士の黎明の一瞬を切り取った自然美」を表現した「FUJI DAWN -フジドーン-」に、「日本で古来より高貴さや格式の高さを象徴する色」から着想した「至極 -シゴク-」を組み合わせた2トーン(新色)だ

  • 日産の新型「エルグランド」

    逆スラントで「く」の字型になったリアが存在感抜群

新型「エルグランド」のエクステリアを全方位から動画でチェック!

プレミアムミニバン市場はトヨタ自動車「アルファード/ヴェルファイア」の独壇場で、エルグランドの現行型は影が薄い。日産はエルグランドの立ち位置をどう捉えていて、新型でどうしていきたいのか。担当者はこう話す。

「エルグランドは(プレミアムミニバンという)セグメントを作った第一人者です。プレミアムミニバンは今、『後席に乗る人が主役』という使われ方が多くなっていますが、お客様に話を聞くと、『ミニバンって、乗っていて(運転していて)楽しくない』とのお声を耳にすることがあります。エルグランドはもともと、運転して楽しいクルマとして始まった歴史があります。新型は初代からのDNAを受け継いで、運転しても楽しいし、後席の乗員もより快適に、という考えで作りました。クルマとしてのコンセプトは『リミットレスグランドツアラー』で、長距離ドライブでも運転して楽しく、疲れず、後席も快適で、『もっと旅をしていたいね』という気持ちになるクルマを目指しています」

誰かを後席に乗せて送迎する「ショーファーカー」的な立ち位置でシェアを伸ばしてきたライバルに対して、エルグランドは「運転して楽しい」クルマとして原点回帰の戦いを挑む、というのが大まかな方針らしい。

  • 日産の新型「エルグランド」
  • 日産の新型「エルグランド」
  • 日産の新型「エルグランド」

    インテリアのシート素材には「テーラーフィット」を使用。「日本の美意識に息づく、気高さを象徴する紫と青」をあしらった「紫檀 -シタン-」という色を採用している

もちろん、後席の快適性を犠牲にするつもりもないそうだ。

「電動駆動4輪制御技術『e-4ORCE』を採用することで、ピッチングを抑えて後席の快適性を向上させつつ、ワインディングも楽しいクルマにしました。(楽しさも快適性も)どちらもできるのがe-4ORCEという技術の特徴です」

e-4ORCEを採用すると、「車酔い」をしづらくなるというメリットもあるという。

新型エルグランドについて現時点でわかったこと

気になるポイントについても質問してみた。

まず、パワートレインと駆動方式については、第3世代「e-POWER」(1.5Lの発電専用エンジンを使うハイブリッド)と四輪駆動の組み合わせのみだという。現行型は3.5Lあるいは2.5Lのガソリンエンジン搭載で2輪駆動(FF)と4WDが選べる。

  • 日産「エルグランド」

    ここから4枚は現行型「エルグランド」

  • 日産「エルグランド」

    現行型エルグランドのボディサイズは全長4,965mm/4,975mm、全幅1,850mm、全高1,815mm、ホイールベースは3,000mm

  • 日産「エルグランド」

    現行型エルグランドの価格は408.21万円～807.84万円

  • 日産「エルグランド」

    現行型エルグランドには2列仕様4人乗りの「VIP」というグレードもある

JMS2025の展示車両は3列シートだったが、市販する新型エルグランドが3列シートのみかどうか(2列シート仕様もあるのか)については「未発表」とのこと。展示車両の2列目は左右で座席が独立した「キャプテンシート」の仕様だったが、2列目がベンチシートのタイプが出るのかどうかについても「未発表」との回答だった。

プレミアムミニバン市場でライバルとなるのは「アルファード/ヴェルファイア」だ。ホンダ「オデッセイ」も同じセグメントだが、エルグランドに比べればサイズが小さい。海外勢は脅威になるかと担当者に聞いてみると、「脅威ではありますが、ただ、中国メーカーのEV(電気自動車)がメインであることと、(中国製EVプレミアムミニバンは)軒並み全長が5ｍを超えることを考慮すると、日本市場では厳しいのではないかと見ています」とのことだった。

乗り込みに成功! 新型エルグランドのフォトギャラリー

