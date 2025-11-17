マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
映画・ミリタリー・冒険 - ハミルトンが創る「カーキの世界観」体験イベント

NOV. 17, 2025 19:24
Text : 林利明
ハミルトンの代表作、「カーキ フィールド」の世界観を立体的に体験できる期間限定イベント「Find your KHAKI」が開催される。

会期は2024年11月22日(土)～24日(月／振休)の3日間。アドベンチャー、エンターテイメント、ヘリテージという3つの視点からカーキの魅力を再構築し、アメリカンカルチャーの精神を五感で味わう没入型の展示となる。会場はGATE（東京都渋谷区神宮前6丁目5-10）。入場は無料だ。

アメリカンカルチャーを軸にした3つの没入空間

今回の「Find your KHAKI」は、一人の“KHAKI Lover”の部屋をコンセプトとした体験型ポップアップ。カーキ フィールドが持つ多面的なストーリーを、アドベンチャーゾーン、エンターテイメントゾーン、ヘリテージゾーンという3つの空間に分けて表現する。

展示されるカーキ フィールドの主なモデル

  • カーキ フィールド メカ
  • カーキ フィールド メカ パワーリザーブ
  • カーキ フィールド マーフ
  • カーキ フィールド クォーツ
  • カーキ フィールド エクスペディション
  • カーキ フィールド メカ 東京キャットストリート エクスクルーシブエディション

いずれもミリタリー精神や映画のストーリーを背景に持ち、ケースサイズ、ムーブメント構造、意匠が多様にそろう。特にキャットストリート限定モデルは、コンクリート調ダイヤルや“HIPSTER CAT”刻印など、遊び心を盛り込んだ特別仕様だ。

  • カーキ フィールド メカ

    カーキ フィールド メカ

  • カーキ フィールド エクスペディション

    カーキ フィールド エクスペディション

  • カーキ フィールド メカ パワーリザーブ

    カーキ フィールド メカ パワーリザーブ

  • カーキ フィールド マーフ

    カーキ フィールド マーフ

  • カーキ フィールド クォーツ

    カーキ フィールド クォーツ

  • カーキ フィールド メカ 東京キャットストリート エクスクルーシブエディション

    カーキ フィールド メカ 東京キャットストリート エクスクルーシブエディション

イベント概要

  • 名称：HAMILTON POP UP Event“Find your KHAKI”
  • 会期：2024年11月22日(土)〜24日(月／振休)
  • 時間：11月22日・23日 11:00〜19:00 ／ 11月24日 11:00〜17:00
  • 会場：GATE（東京都渋谷区神宮前6丁目5−10）
  • 入場：無料

ヴィンテージショップと協業し、“生活の中のカーキ”を表現

今回のポップアップには、ヴィンテージクロージング専門店「2nd Boom」と、インテリアセレクトショップ「SHARK ATTACK」が協力。アメリカのヴィンテージ雑貨やレコード、家具をレイアウトし、カーキ フィールドを身につける生活空間そのものを再現している。展示物の多くは購入可能。

フォトスペースの設置もあり、気に入ったモデルとともに撮影できる。視覚的な体験を重視した構成で、カーキの魅力をより身近に感じられるだろう。

  • ヴィンテージクロージング専門店「2nd Boom」

    ヴィンテージクロージング専門店「2nd Boom」

  • インテリアセレクトショップ「SHARK ATTACK」

    インテリアセレクトショップ「SHARK ATTACK」

会場で時計の販売はなし。購入はキャットストリートストアで

イベント会場では時計の販売を行わない。購入を希望する場合は、渋谷キャットストリートのハミルトンストアへ。

イベント限定のノベルティも用意されており、ハミルトン公式LINEアカウントの友だち登録と来場スタンプ取得後、キャットストリートストアの来店でプレゼントを受け取れる。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

