ブライトリング「ホリデー限定 ゴールドカプセルコレクション」- 5本の名作が纏う18Kレッドゴールドの輝き

NOV. 17, 2025 13:49
Text : 林利明
ブライトリングがホリデーシーズンに向けて、ブランドを象徴する5つのモデルをまとめた「ゴールドカプセルコレクション」を発表。ナビタイマーから3モデル、プレミエから2モデルの計5モデルだ。すべて少量生産となり、同じ仕様での再生産は予定されていない。販売開始は12月初旬を予定し、現在はブライトリング ブティックでプレオーダーを受け付けている。

今回のコレクションは、ブライトリングが長年紡いできたヘリテージを軸に、ホリデーシーズンにふさわしい華やかさを加えたシリーズ。いずれも18Kレッドゴールド製ケースを採用し、これまでのモデルにはなかった文字盤とムーブメントの組み合わせで仕立てている。ケース、針、インデックス、バックルに至るまで、温かみと深みを両立した18Kレッドゴールドの光沢がモデルごとの個性を表現する。

ブライトリングのCEO、ジョージ・カーン氏は「ナビタイマーとプレミエのデザインはコレクターにも新しい顧客にも広く支持され、クラシックでありながら普遍的な魅力をもつ」と語る。

ナビタイマー ゴールドカプセルコレクション - 航空クロノのアイコンがレッドゴールドで統一

1952年の誕生以来、ナビタイマーは航空計器として高い評価を受け、パイロットや専門家だけでなく多くの著名人に愛用されてきた。1962年にはスコット・カーペンターの腕に巻かれて宇宙にも到達した。回転計算尺を備えた特徴的な外観は、今日に至るまで時計史に名を刻むデザインとなっている。

今回のゴールドカプセルでは、ナビタイマーの3つのサイズ・仕様を18Kレッドゴールドで展開。ムーブメントやダイヤルカラーの組み合わせは従来モデルとは異なり、ホリデーシーズンの特別感を強く打ち出す。

■ ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 ゴールドカプセル

  • ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 ゴールドカプセル

    ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 ゴールドカプセル

41mm径のクロノグラフは、マニュファクチュールキャリバー01を搭載するシリーズで最小サイズ。ダイヤルはブラウンを基調とし、ホワイトのサブダイヤルが高い視認性を確保。回転計算尺やロゴには赤と金を組み合わせ、レッドゴールドケースとの統一感を生み出している。

6時位置のサブダイヤル内に日付表示ディスクを整然と配置し、ダイヤル全体のバランスを崩さない構成も特徴だ。シースルーバック越しには、ジュネーブストライプが刻まれたレッドゴールド製スケルトンローターとムーブメントが姿を現し、クロノグラフの機械美を楽しめる。

  • ケース：18Kレッドゴールド
  • ケース径：41mm
  • ダイヤル：ブラウン、ホワイトのサブダイヤル
  • ムーブメント：マニュファクチュールキャリバー01（自動巻き）
  • ストラップ：ブラウンアリゲーター（レッドゴールド製フォールディングクラスプ）
  • 価格：290万9,500円

■ ナビタイマー オートマチック 36 ゴールドカプセル

  • ナビタイマー オートマチック 36 ゴールドカプセル

    ナビタイマー オートマチック 36 ゴールドカプセル

36mmのミッドサイズモデルは、時刻表示に絞ったシンプルなレイアウトを採用。ダイヤルはグリーンで統一し、外周の計算尺リングも同系色で仕上げたワントーンの表情が美しい。

ムーブメントには自動巻きのブライトリングキャリバー17を搭載。クロノグラフ機能を持たないぶん、ケースはすっきりと薄くなり、小ぶりな腕にも収まりやすいバランスとなっている。 ストラップはグリーンアリゲーター×レッドゴールド製タンバックル。金属素材の温かみと深いグリーンの色調が調和し、落ち着きと個性を併せ持つ仕立てだ。

  • ケース：18Kレッドゴールド
  • ケース径：36mm
  • ダイヤル：グリーン（計算尺外周リングも同色）
  • ムーブメント：キャリバー17（自動巻き）
  • ストラップ：グリーンアリゲーター（レッドゴールド製タンバックル）
  • 価格：160万9,000円

■ ナビタイマー 32 ゴールドカプセル

  • ナビタイマー 32 ゴールドカプセル

    ナビタイマー 32 ゴールドカプセル

3モデル中もっともコンパクトな32mmモデルは、ブラウンで統一したシックな表情が印象的。外周の目盛りを含め、ダイヤル全体を同系色で整えることで、ダイヤモンドインデックスの輝きが際立つ設計となっている。

ムーブメントには温度補正機構を備えたスーパークォーツ・キャリバー77を採用し、8mmという薄型ケースを実現。ナビタイマーの象徴であるベゼルは、クロノグラフに用いられる刻み入りベゼルとは異なり、1950年代の初代モデルを思わせる“ビーズ装飾”で仕上げている。ブラウンアリゲーターストラップとレッドゴールド製タンバックルにより、クラシックな色彩となった。

  • ケース：18Kレッドゴールド
  • ケース径：32mm
  • ダイヤル：ブラウン（ダイヤモンドインデックス）
  • ムーブメント：キャリバー77（スーパークォーツ）
  • ストラップ：ブラウンアリゲーター（レッドゴールド製タンバックル）
  • 価格：123万2,000円

プレミエ ゴールドカプセルコレクション - 陸のクロノが纏うエレガンス

プレミエは1940年代に誕生した“陸の領域”のクロノグラフであり、ブライトリング創業者の孫であるウィリー・ブライトリングの哲学を反映したコレクション。「スタイルを伴った機能美」へ進化したタイムピースとして位置付けられている。

今回のゴールドカプセルでは、B01自動巻き・B09手巻きの2種類を18Kレッドゴールドで展開。ナビタイマーよりも落ち着いた印象を持ちながら、伝統的なクロノグラフの美しさを堪能できる。

■ プレミエ B01 クロノグラフ 42 ゴールドカプセル

  • プレミエ B01 クロノグラフ 42 ゴールドカプセル

    プレミエ B01 クロノグラフ 42 ゴールドカプセル

42mmのケースにネイビーブルーダイヤルを組み合わせ、レッドゴールドの針とインデックスが独特の表情をつくる。サブダイヤルは秒表示と30分積算計を配置し、6時位置には日付表示を加えた王道スタイルのクロノグラフだ。

ムーブメントはマニュファクチュールキャリバー01。ケースバックはオープン仕様となり、ジュネーブストライプを刻んだレッドゴールドのスケルトンローターが美しい姿を見せる。ストラップにはライトブラウンのアリゲーターを選び、フォーマルとカジュアルの双方に寄り添う柔らかな風合いを演出している。

  • ケース：18Kレッドゴールド
  • ケース径：42mm
  • ダイヤル：ネイビーブルー
  • ムーブメント：マニュファクチュールキャリバー01（自動巻き）
  • ストラップ：ライトブラウンアリゲーター
  • 価格：309万1,000円

■ プレミエ B09 クロノグラフ 40 ゴールドカプセル

  • プレミエ B09 クロノグラフ 40 ゴールドカプセル

    プレミエ B09 クロノグラフ 40 ゴールドカプセル

手巻きムーブメントのキャリバーB09を搭載した40mmモデルは、コレクションの中でも特にクラシックな存在。ダークグリーンダイヤルとレッドゴールドの組み合わせは落ち着きと深みを持ち、大人の雰囲気を漂わせる。

手巻きムーブメントゆえにローターがないため、シースルーバック越しのムーブメントは非常に開放的。美しいブリッジ構造をじっくり鑑賞できる点が魅力だ。ストラップはダークブラウンのアリゲーターで、レッドゴールド製フォールディングクラスプと調和する落ち着いた配色で仕立てている。

  • ケース：18Kレッドゴールド
  • ケース径：40mm
  • ダイヤル：ダークグリーン
  • ムーブメント：マニュファクチュールキャリバーB09（手巻き）
  • ストラップ：ダークブラウンアリゲーター
  • 価格：290万9,500円
