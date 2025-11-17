マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ソーラー駆動のティソ「PRC 100」、新たにケース径34mmの4モデルが登場

NOV. 17, 2025 13:12
Text : 林利明
ティソの「PRC 100 ソーラー」コレクションに、ケース径34mmの「PRC 100 ソーラー 34mm」が加わった。

ステンレススチールケースにソーラーパワーの実用性を組み合わせ、シンプルな34mm径というサイズにまとめた新作だ。カジュアルからビジネスシーンまで幅広く対応し、ティソのコレクションの中でも扱いやすさを重視した1本と言える。価格は7万4,800円～8万9,100円。

  • 左から、シルバー（7万4,800円）、アイスブルー（7万4,800円）、マザー・オブ・パール（8万4,700円）、ゴールドPVD（8万9,100円）

2025年3月に登場したケース径39mmの「PRC 100 ソーラー」は、2000年代の名作「PRC 100」をベースに、光による発電で駆動する「ライトマスター ソーラー テクノロジー」を備えたクオーツムーブメントを採用。アイコニックな12角形のベゼルと合わせて、普段使いしやすい高品質なモデルとして人気を博している。

今回の新作は、より小ぶりなケース径34mmを採用。ユニセックスなデザインとサイズ感は、パートナーとのシェアウォッチにも向く。

ケースはステンレススチール製で、コンパクトな34mm径が手首に自然と収まる。薄く整えられたベゼルは視認性を高め、文字板のスペースを広く確保する役割も担う。ダイヤルはシンプルな3針と日付表示の構成で、過度な装飾を排したデザインだ。シンプルゆえに時刻の判読性も高い。

  • モデル名：PRC 100 ソーラー 34mm
  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケース径：34mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • ブレスレット：ステンレススチール
  • ムーブメント：ソーラーパワー
  • 防水性能：100m防水
