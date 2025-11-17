“タイパ”を追求した「回遊動線」の家づくりとは

これから自宅を購入するとなったら、中の間取りのこともしっかり考えておきたいもの。現在、注文住宅などで注目されているのが「回遊動線」です。家事などの効率性を高める回遊動線の概要、導入するメリットや注意点を解説します。

「家事動線」から「生活動線」へ！回遊動線が人気の理由

回遊動線とは、家の中をぐるっと回るように設計された動線のことです。家の中に行き止まりがなく、いろいろなルートで移動ができる点が特徴です。

生活や家事の“タイパ”が上がる

従来型の間取りでは、家事は家事、生活は生活と分けられているケースがほとんどでした。家全体を回遊動線の間取りにすることで、生活や家事の効率を高めることができます。

たとえば、洗面脱衣所とベランダが回遊動線でつながると、洗濯してすぐ洗濯物を干せます。リモートワークを考慮するなら、仕事スペースと洗面脱衣所・キッチンなどをつなげることで、仕事の合間に家事、またはその逆をこなせるようになります。

家族間の“渋滞”を解消する

1つの場所に複数の出入口があると、出入りで渋滞が発生しません。廊下で家族同士が衝突する頻度も少なくなります。

朝に渋滞しがちな玄関も、回遊動線があるとスムーズに家から出られます。

部屋が広く見える

回遊動線を導入した住宅は、おのずと壁が少ない間取りになります。空間同士のつながりが増すと、視線が遠くまで見渡せるようになるため、自宅を広く感じられるという効果も。

廊下をなくして部屋同士をつなげると、各部屋のスペースを広げることも可能です。

回遊動線を導入した具体的な事例

回遊動線をどのように設定するのか、具体的な事例をいくつか紹介しましょう。

アイランドキッチンを中心にした事例

Aさんのお宅では、アイランドキッチンを中心として回遊動線を設定。玄関・洗面所・ランドリールームをつなげ、玄関から洗面所や洗濯機のある場所へすぐ行けるようにしています。

アイランドキッチンのすぐ横にはダイニングテーブルがあり、効率よく料理・配膳ができるようになっています。キッチンからもランドリールームへすぐ行けるため、料理と洗濯を同時にこなして効率の良い生活が送れます。

リビングを中心とした事例

Bさんのお宅では、リビングを中心にキッチンやシンク、玄関などへの往復がしやすい動線を取り入れました。帰宅時や出かけるときに、リビングを通る機会が多くなり、家族のコミュニケーションも増えることになります。

この回遊動線は、普段あまり来客がない家庭におすすめ。逆に、リビングに来客が多い場合は、家族が落ち着かないため不向きです。

脱衣所を中心にした事例

脱衣所を起点として回遊動線を設計した事例もあります。ランドリールームや物干しスペース、クローゼットなど、衣服関連の場所を行き来しやすいように設置します。

このパターンでは、洗濯機を回す、洗濯物を干す、洗濯物をたたんでしまう――といった一連の動作が効率的になります。家族の人数が多い家庭に向いていて、洗濯の負担を下げることができます。

回遊動線を導入する前に考えておきたいポイント

回遊動線には向き・不向きもあります。回遊動線ありきで家づくりをするのではなく、以下のような複数の視点で検討することがおすすめです。

生活や家事をシミュレーションする

家族の行動パターンを確認しましょう。ライフスタイルに合う場所に回遊動線を導入してこそ、利便性が増します。

どこに回遊動線があると望ましいかは家庭によって異なります。たとえば来客がリビングに滞在することの多い家庭なら、各自の個室からリビングを通らず洗面脱衣所やトイレに行ける間取りにすると、気を遣わずに過ごせるでしょう。

収納スペースを工夫する

回遊動線の弱点の1つは、収納スペースが少なくなる可能性です。各スペースの行き来しやすさを重視するため、移動のジャマになりそうなものは基本的に除外する方向性になるためです。

特に収納スペースに関しては、限られたスペースで効率的に収納できるように工夫する必要があるでしょう。また、思い切って物を減らしたり、断捨離をしたりすることも有効です。

空調効率を確認する

回遊動線を取り入れると開放的な間取りになるため、冷房や暖房の効率が悪くなる可能性も。一方で上手に設定すると、空気の流れがスムーズになり、空調の効きをよくする効果も生まれます。

リビングなどを快適に保てるか、専門家とじっくり相談してみてください。