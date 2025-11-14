マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
限定29台のフェノメノに紅白のレヴエルト…ランボルギーニの日に集った衝撃的なクルマたち

NOV. 14, 2025 11:30
Text : 藤田真吾
「Lamborghini DAY Japan 2025」の会場には、世界限定29台の超レア車「フェノメノ」や紅白に塗り分けた(しかも、縦に)ド派手な「レヴエルト」など、滅多にお目にかかることができない特別なランボルギーニが大集結していた。会場の様子をお伝えしたい。

  • ランボルギーニデイ

    ランボルギーニは10月24日の「Lamborghini DAY Japan 2025」で「フェノメノ」を公開した

2.4秒で時速100キロに到達?

フェノメノは世界限定29台の「Few Offモデル」。今回がアジア初公開だ。

  • ランボルギーニデイ

    「フェノメノ」という車名は2002年にメキシコのモレリアで勇敢に闘った闘牛に由来する。「Fenomeno」にはイタリア語とスペイン語で「驚異的な」という意味がある

フェノメノはランボルギーニのもっとも代表的なスタイルを極限まで突き詰めた独自の「デザインマニフェスト」である、というのが同社の説明。ベースとなっているのはプラグインハイブリッド車の「レヴエルト」で、排気量6,498ccのV型12気筒エンジンに3基のモーターを組み合わせている。システム最高出力は1,080PSに達するとのこと。

  • ランボルギーニデイ

    ボディサイズは全長5,014mm、全幅2,076mm、全高1,161mm、ホイールベースは2,779mm

シャシーにはカーボンファイバー製のモノコックを採用。ゼロヒャク加速(停止状態から100km/hまでの加速に要する時間)はたったの2.4秒だ。

限定29台のフェノメノは、すでに売り切れているという。日本にも購入した人がいるそうなので、かなりレアではあるものの、街で出会えるチャンスもなくはない。

  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ

このほか、ランボルギーニ・デイには縦に紅白で塗り分けられた特別な「レヴエルト」など、多数のスーパーカーが展示されていた。

  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
  • ランボルギーニデイ
