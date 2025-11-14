RIMOWA「Essential」に、大地のぬくもりや自然の風合いを想起する「テラコッタ」「クレイ」登場

RIMOWAは、ブランドの定番シリーズの「Essential」に2つの新色「テラコッタ」と「クレイ」を追加した。

自然界の普遍的な美しさからインスピレーションを受けたという2色は、太陽が照り付ける大地のぬくもりや、生粘土の持つ落ち着きと柔らかさを想起するようなカラーに仕上がっている。

「テラコッタ」は、落ち着いたアースレッドが深く温かみを感じさせる。古代から伝わる窯で焼かれた陶器のような色合いは、安らぎと洗練された印象を演出。このテラコッタカラーは、単なる色合いというだけでなく、粘土が窯の中で熱という変容のプロセスを経て、豊かな深みを持つ色へと姿を変えるという、素材本来の物語を表現している。

ニュートラルカラーの「クレイ」は、グレイッシュベージュを基調とした、時代を超えてベーシックに使えるカラー。繊細でありながら深みのある色合いは、持つ人の個性を際立たせながらも、全体を品良く引き立てる。土が持つ温かみや自然な風合いから着想を得た。

既存のEssentialのスーツケース同様、本体には、無段階調節可能なテレスコープハンドル、RIMOWA独自の Multiwheel システム、TSA承認ロックがついており、無料レザーラゲージタグが付属する。

価格と展開サイズは以下の通り。