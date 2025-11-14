auじぶん銀行、阪神タイガースに感謝を込め「1カ月もの円定期預金」年3.9%の"サンキュー金利"

auじぶん銀行は11月14日、オフィシャルスポンサーを務める阪神タイガースへの感謝を込めた「阪神タイガース 感動をありがとうキャンペーン2025」を開始した。期間中に1カ月もの円定期預金を預け入れると、通常年0.30%(税引後0.23%)のところ、年3.9%(税引後3.1%)の特別金利が適用される。

キャンペーン実施期間は2025年11月14日から11月30日。預入上限額は20万円までで、上限は今年9月に行われた「阪神タイガース リーグ優勝キャンペーン2025」が開始2週間で預入額100億円を突破した反響を受け、前回の10万円から2倍の20万円へ引き上げられた

特別金利の「3.9%」は、阪神タイガースが2025年シーズンを通じて届けた熱戦への"サンキュー"の気持ちを込めた数字となっている。利用する際は、1カ月もの円定期預金作成時に画面下部の［利用可能なキャンペーン・プログラム］から「阪神タイガース 感動をありがとうキャンペーン2025」を選択する必要がある。

auじぶん銀行では、新規口座開設時に通常デザインと阪神タイガースデザインの2種類のキャッシュカードから選択可能。

阪神タイガースデザインのキャッシュカードは2025年7月時点で累計発行枚数25万枚を突破。新規口座開設者のうち約6人に1人が同カードを選択しているという。