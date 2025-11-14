マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

auじぶん銀行、阪神タイガースに感謝を込め「1カ月もの円定期預金」年3.9%の"サンキュー金利"

NOV. 14, 2025 11:18
Text : PREMIUM編集部
Share
Contents
Tags

auじぶん銀行は11月14日、オフィシャルスポンサーを務める阪神タイガースへの感謝を込めた「阪神タイガース 感動をありがとうキャンペーン2025」を開始した。期間中に1カ月もの円定期預金を預け入れると、通常年0.30%(税引後0.23%)のところ、年3.9%(税引後3.1%)の特別金利が適用される。

キャンペーン実施期間は2025年11月14日から11月30日。預入上限額は20万円までで、上限は今年9月に行われた「阪神タイガース リーグ優勝キャンペーン2025」が開始2週間で預入額100億円を突破した反響を受け、前回の10万円から2倍の20万円へ引き上げられた

特別金利の「3.9%」は、阪神タイガースが2025年シーズンを通じて届けた熱戦への"サンキュー"の気持ちを込めた数字となっている。利用する際は、1カ月もの円定期預金作成時に画面下部の［利用可能なキャンペーン・プログラム］から「阪神タイガース 感動をありがとうキャンペーン2025」を選択する必要がある。

auじぶん銀行では、新規口座開設時に通常デザインと阪神タイガースデザインの2種類のキャッシュカードから選択可能。

阪神タイガースデザインのキャッシュカードは2025年7月時点で累計発行枚数25万枚を突破。新規口座開設者のうち約6人に1人が同カードを選択しているという。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( 住宅ローン )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    「みんなで大家さん」2000億円を集めてなぜ破綻寸前? 総資産30億円の不動産投資家が警鐘「Xデーは11月末です」
    ( Money )
    NOV. 07, 2025

  • 2

    Large
    『ドラえもん』の空き地は“3億円”の価値? 「固定資産税をなくすために土管を置いている」は本当か
    ( Money )
    NOV. 04, 2025

  • 3

    Large
    金融所得課税が"直撃"する日──富裕層の手取りを半分にする「三重課税」のメカニズム
    ( Money )
    NOV. 07, 2025

  • 4

    Large
    高級住宅街・田園調布に“空き地”が増加、憧れの街を縛る“建築ルールと相続”の現実
    ( Money )
    NOV. 11, 2025

  • 5

    Large
    「S&P500・オルカン」だけで本当に満足? 年間リターンが3割を超える”第三の選択肢”
    ( Money )
    NOV. 12, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking