住宅ローン「貯金はあるけど頭金ゼロ」36.9％に急増──頭金別に見る借入額のリアル

三井住友信託銀行が設置している「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」は11月11日、「住宅ローンについてのアンケート」の結果を発表した。同調査は2025年1月、全国の18～69歳の男女1万1,435人を対象に、インターネットで実施した。

住宅ローンの頭金割合について、時系列別に分析した。1990年までの借入れでは、「2割くらい」(34.2%)、「3割くらい」(21.8%)が主流で、「頭金ゼロ」はわずか13.3%だった。しかし、2021年～2024年の借入れでは、「頭金ゼロ」が36.9%で最も多く、「1割くらい」も22.9%と高い割合を占めている。一方で、かつて主流だった「2～3割くらい」は合わせても24.1%にとどまった。

頭金ゼロを選択した人に、住宅の頭金や諸経費などを支払う前に保有していた金融資産額を尋ねたところ、保有金融資産が500万円以上あった人の割合は、住宅ローン借入時期が1991～2000年では22.2%だったのに対し、2021～2024年では38.9%へと16.7ポイント増加した。

「貯蓄はあるけど、頭金ゼロ」を選択した人に、頭金割合の選択理由を確認したところ、「手元資金の確保」(27.3%)が最も多く、「金利の低さ」(25.9%)が続いた。頭金ゼロの選択は、必ずしも資金不足によるものだけでなく、住宅購入後の支出や資産形成を見据えて「手元資金を温存しよう」という意識がうかがえる結果となった。

「住宅購入時の保有金融資産が500万円以上あった」と回答した人に、借入金額について尋ねたところ、頭金割合が少ないほど借入金額中央値が高くなる傾向にあった。この借入金額中央値をもとに購入金額を算出すると、いずれも約3,300～3,400万円に収まっている。借入金額4,000万円以上の割合は頭金ゼロが最も多く(32.4%)、高額な借入れが目立った。

金利形態については、頭金割合が少ないほど変動金利を選択する傾向が強かった。特に、頭金ゼロでは変動金利が62.4%と、頭金4割以上(38.9%)のおよそ1.6倍となっている。一方、頭金割合が多いほど、固定金利(特に長期固定)を選ぶ傾向が強かった。

借入期間は、頭金ゼロでは「35年」での借入れが55.9%と半数を超え、他と比較しても突出している。頭金割合が増えるにつれて、借入期間が短くなる傾向があった。

現在、住宅ローンを返済中の人に、資産形成について尋ねたところ、頭金割合に関わらず7割以上が「取り組んでいる」と回答した。年間の資産形成額について尋ねると、年間資産形成額の中央値は、「頭金ゼロ」の人は95.0万円、「頭金4割以上」の人では135.6万円だった。