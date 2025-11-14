マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
がん細胞が増殖しやすくなる"冷え"の正体とは、医師が語る効果的な『体の温め方』

NOV. 14, 2025 16:00
一般的に年齢が高くなるほど、普段の体温が下がってきます。生活習慣病や三大疾病、認知症など、年齢とともに気になる病気や症状、不調は、血行不良や身体の冷えが原因のひとつです。冷えをとることで、それらの予防に役立ったり、改善されたりします。人生100年時代、健康で長生きするためには、冷えのコントロールが重要です。この記事では、冷えとり、温活などの健康法の第一人者である川嶋朗医師による、冷えとり健康法の決定版『人生100年時代の冷えとり大全120』(著者:川嶋朗/Gakken)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『がん――傷ついた遺伝子の修復に冷えは大敵!』。

がん――傷ついた遺伝子の修復に冷えは大敵!

遺伝子が傷つけられ、日常的に生まれているがん細胞

人間のからだには約37兆に及ぶ細胞があります。その細胞の遺伝子は、紫外線やウイルス、活性酸素、ダイオキシンなどの刺激によって日常的にダメージを受けていますが、ダメージを受けた遺伝子は酵素の働きによって修復され、がん細胞にならずに済んでいるのです。この酵素が最も活発に活動する体温が36.5～37度といわれています。しかし、体が冷えて低体温になっている場合、酵素の働きが低下してがんのもとになる遺伝子の修復が間に合わなくなります。また、からだが冷えているとリンパ球の免疫力が弱まり、がんを発症することになってしまいます。

精神的なストレスも交感神経を優位にしてからだを冷やすため、免疫機能に悪い影響を及ぼします。副交感神経を優位にするためにはからだを温めてリラックスすることが大切になります。

酵素の働きを活発にして免疫力をアップするには体温を上げること

がん細胞が増殖しやすいのは低体温の状態です。

また、がん細胞を攻撃して消滅させる白血球の一種｢リンパ球｣は低体温では働きが鈍りますし、遺伝子の修復に役立つ酵素も低体温では、働きが低下してしまいます。脇の下で測ったときの平熱が36.5度以上になるよう、からだを温めることがとても大切なのです。

冷え対策として効果的なのはぬるめのお湯につかること。

38～40度程度のお風呂に、少なくとも10分以上、可能なら30分程度、つかって全身を温めましょう。古くから日本には、温泉や薬湯に入り、患部を温める｢湯治｣という習慣がありますが、それも温めることでリンパ球を増やし、免疫力を高める方法なのです。

そのほか、腹巻きや湯たんぽなどを使ってからだの外から温めることも効果的です。

ポイント
･平熱を上げて白血球の一つ｢リンパ球｣や酵素の働きを高める
･ストレスをためず、副交感神経を優位にしてリラックス
・腹巻き、湯たんぽなど、外側からもからだを温めよう

『人生100年時代の冷えとり大全120』(著者:川嶋朗/Gakken)

一般的に年齢が高くなるほど、普段の体温が下がってきます。生活習慣病や三大疾病、認知症など、年齢とともに気になる病気や症状、不調は、血行不良や身体の冷えが原因のひとつです。冷えをとることで、それらの予防に役立ったり、改善されたりします。人生100年時代、健康で長生きするためには、冷えのコントロールが重要です。本書は、冷えとり、温活などの健康法の第一人者である川嶋朗医師による、冷えとり健康法の決定版。日常の気になる不調はもちろん、がんや認知症まで、症状別、体質別、シチュエーション別に冷えとりの活用方法を紹介します。また、日常生活で今すぐ取り入れられる冷えとりメソッドを伝授。冷えとりテクニックをできるかぎり盛り込んだ、【川島流冷えとりメソッド】の集大成です。

