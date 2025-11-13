マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
中国のジーカー「009」が日本上陸! ミニバン大国の日本で勝算は?

NOV. 13, 2025 11:30
Text : 藤田真吾
中国のプレミアムEVブランド「ZEEKR」(ジーカー)が手掛ける高級MPV「009」(ゼロゼロナイン)が日本にやってきた。MPVは「マルチ・パーパス・ヴィークル」の略だが、要するにミニバンだ。ミニバン大国の日本でジーカーの009が普及する可能性は? 販売を担当するフォロフライに話を聞いてきた。

  • ジーカーの高級EVミニバン「009」

    ジーカー「009」が日本で買えるようになった!

009ってどんなクルマ?

009は電気自動車(EV)の7人乗りミニバンだ。フォロフライは2025年10月22日、このクルマを日本で販売すると発表した。

ボディサイズは全長5,209mm、全幅2,024mm、全高1,812mm。ちなみに、日本の高級ミニバン市場で覇権を握るトヨタ自動車「アルファード」(ハイブリッドのZグレード)は同4,995mm/1,850mm/1,935mmだ。009の方が、ふたまわりくらい大きい。

  • ジーカーの高級EVミニバン「009」

    ジーカー「009」は本国のほか、オーストラリアやシンガポールなどでも販売中。デザインは元アウディのステファン・シーラフ氏が率いるスウェーデンの「Zeekr Global Design Center」(ジーカー・グローバル・デザインセンター)が手がけたそうだ

送迎車として使われることも多い高級ミニバンとして、問われるのは「2列目」の快適性だ。009の販売代理店を務めるフォロフライによれば、009の2列目はマッサージ機能付きのキャプテンシート(それぞれの席が独立した左右2席のレイアウト)になっていて、レッグレスト、シートヒーター、ベンチレーション、ヘッドレストスピーカーなど、多くの快適機能を標準搭載しているという。

  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」

    大型パノラマガラスルーフを搭載しているので室内は明るい

EVの強みである静粛性にも優れている。009は120km/hで走行しているときでも、室内の騒音は64.5デシベル程度に押さえられるそうだ。この数値、普通のクルマであれば40km/hくらいで走っているときの騒音と同レベルなのだという。

  • ジーカーの高級EVミニバン「009」

    静かな車内で会話も弾む?

EVとしての性能はどうか。まず、搭載するバッテリーの容量は140kWhと大きい。フル充電での走行距離は822km(ジーカーがテストした数値)だというから、かなりの遠出が可能だ。

車重は2,870kgとスーパーヘビー級な009だが、前後デュアルモーターによる最大出力は450kW(612馬力)、最大トルクは693Nmで、0-100km/h加速わずか4.5秒の速さも持ち合わせているという。

  • ジーカーの高級EVミニバン「009」

    巨体だが、かなり速い

すでに数十台を受注? 日本市場の可能性

ミニバン大国に乗り込んだ009だが、フォロフライ担当者は「このサイズ感のプレミアムミニバンには、EVがありません」とし、唯一無二かつ競合なしの状況に自信を示す。

同社は商用EVを取り扱ってきた経験から「BtoBが強い」と担当者。タクシー、ハイヤー、ホテルの送迎車などでも009の需要開拓を進めていくという。すでに法人営業を進めており、「数十台の購入の意向」を得ているそうだ。

もちろん、個人向けの販売も進めていく。009の日本導入発表後、フォロフライには個人からの問い合わせが「かなり増えています」とのこと。「中国で以前、このクルマに乗ったことがあるとおっしゃる方からは、『すごく気に入って欲しかったんだけど、日本で買えなかった』とのお声をいただきました」という話も聞くことができた。

ジーカー009の価格は1,300万円から。納入開始は2026年の予定だ。

  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
  • ジーカーの高級EVミニバン「009」
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

