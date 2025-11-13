シチズン「DEAR Collection」、冬の光をまとうアテッサ＆クロスシー限定ペアモデル

シチズン時計のアテッサとクロスシーから、冬の教会に差し込むステンドグラスの光をテーマにしたペアモデル「DEAR Collection」が登場。エコ・ドライブ電波時計とスーパーチタニウムを組み合わせた実用性の高いモデルでペアを構成し、ロマンティックなデザインを加えた限定シリーズだ。

アテッサ＆クロスシーの「DEAR Collection」とは

「DEAR Collection」は、大切な人と同じ時間を共有することをコンセプトにしたペアウオッチのシリーズ。2025年の新作では、静かな冬の教会に差し込む光とステンドグラスをモチーフにしたデザインを、アテッサとクロスシーそれぞれのキャラクターに落とし込んでいる。

共通するポイントは、ケースとブレスレットに独自の「スーパーチタニウム」素材を用いている点。チタンをベースに、シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」を施した素材だ。明るく透き通るようなシルバートーンが、ブルーのダイヤルと調和し、ペアモデルらしい統一感を生み出している。もちろん両モデルとも単独で使うのもいい。また、いずれも定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。

冬の教会を描くアテッサ「BY1000-51L」

メンズ側のアテッサ「BY1000-51L」は、ムーンフェイズとワールドタイムを持つ多機能モデルをベースにした限定仕様。ケース径は41.5mm、厚さ10.8mmで、程よいボリューム感を保ちながら、チタニウムケースらしい軽さを実現している。

ダイヤルは、冬の教会に降り注ぐ光をイメージした縦方向のブルーグラデーションが特徴だ。ローマ数字とバーインデックスを組み合わせたレイアウトは、ドレッシーで落ち着いた表情。ムーンフェイズ表示の月齢板を覆うプレートには、多彩なブルーの半透明着色を施した白蝶貝を使用し、ステンドグラス越しに夜空を見上げるような光の表現を生み出した。

「ルナプログラム」と呼ばれる月齢自動計算機能を備える点もこのモデルならでは。受信した日付情報をもとにムーブメント内部で月齢を算出し、その日の月の姿をムーンフェイズ表示に反映する。デイ＆デイト表示や24時間表示、パーペチュアルカレンダー、防水10気圧など、実用的な機能も充実している。

品番：BY1000-51L



価格：17万500円

限定：世界限定2,200本

ケース素材：スーパーチタニウム（デュラテクトプラチナ）

ケースサイズ：径41.5mm×厚さ10.8mm（設計値）

風防：サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：光発電エコ・ドライブ電波時計（キャリバーH874）

駆動時間：フル充電時約2.5年（パワーセーブ作動時）

おもな機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、デイ＆デイト表示、24時間表示、ムーンフェイズ、月齢自動計算機能「ルナプログラム」、ワールドタイム（24時差、サマータイム対応）

澄んだ冬の空気を映すクロスシー「EC1160-71L」

レディス側のクロスシー「EC1160-71L」は、ケース径28.0mm、厚さ8.5mmのコンパクトなサイズ感が魅力。スーパーチタニウム製ケースとブレスレットは、軽量で傷に強い特性と、明るいシルバーの光沢を実現している。

文字板は、冬の澄んだ空気をイメージしたブルーを基調とし、ステンドグラスのきらめきを思わせるパターンを繊細に描いた。インデックスにはローマ数字と、拡散する光を表現したカットパーツをレイアウト。

9時位置には1ポイントのラボグロウン・ダイヤモンドをセッティングし、腕元にさりげない華やかさを添えている。都市コード「TYO」の位置には光のマークをあしらい、ペアコレクションの世界観とリンクさせている点も細かな見どころだ。

品番：EC1160-71L

価格：11万円

限定：世界限定1,500本

ケース素材：スーパーチタニウム（デュラテクトプラチナ）

ケースサイズ：径28.0mm×厚さ8.5mm（設計値）

ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：5気圧防水



ムーブメント：光発電エコ・ドライブ電波時計（キャリバーH246）

駆動時間：フル充電時約3年（パワーセーブ作動時）

おもな機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、日付表示、ワールドタイム（24時差、サマータイム対応）

ギャラリー