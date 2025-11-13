「自分をアップデートし続けるしかない」- 商社マンから住宅業界へ転身したミラタップ山根太郎社長の理念

住宅設備や建材のEC事業を中心に展開する、ミラタップ（miratap inc.）。国内外の選び抜かれた商品を取り扱うだけでなく、自社開発した商品がグッドデザイン賞を受賞するなど、「高級感があるのに価格を抑えられる」と高く評価、支持されているメーカーだ。2014年にサンワカンパニー（旧社名、2024年10月に現在のミラタップへと変更）に入社し、創業者である父の遺志を継いで、同社の代表取締役社長に就任した山根太郎氏は、業界内においてさまざまなチャレンジを続ける経営者だ。

今回は、ミラタップのこれまでの実績をはじめ、社長就任時に30歳という若さでリーダーとして会社を引き継ぎ、エネルギッシュに改革を続ける山根氏の源とも言える経歴を含めて伺うとともに、業界への思いや、現在の若手ビジネスパーソンに向けてのメッセージなどを語ってもらった。

ミラタップ 代表取締役社長の山根太郎氏。創業者である父の遺志を引き継ぎ、2014年に商社からサンワカンパニーに入社し、当時30歳で住設機器メーカーの社長に転身。以降、若きリーダーとして手腕をふるう

―― ミラタップは18年連続で売上高増加を続けています。自社の強みや商品、市場動向など、どのような要因が成長を後押ししていると考えていらっしゃいますか？

山根氏：明確に分かりやすく、これで伸びたという要因は実はあまり思い浮かばないんですよね。この18年間、着実にすべてが良くなったというのが大前提としてあります。その中で、弊社が秀でていたと言えるのは、商品力やデザイン力だとは思っています。

―― キッチン、洗面台、洗面ボウル、バス、タイル、フローリング、建具など、業界内においてもミラタップは多くの商材を扱われていますが、幅広い商品展開というのも強みのひとつでしょうか。

山根氏：商材に関しては、徐々に増やしていっています。弊社の売上のほとんどはリピーターさんなのですが、弊社がカテゴリーとして持ってない商材は買っていただけません。そういう商材をカテゴリーとして追加していって、まとめてミラタップから買おうというふうにすると、顧客単価が上がっていきます。我々はマーケティングでリピーターやロイヤルカスタマーを増やす作業をしつつ、他方で商品のカテゴリーを増やすことによって客単価を上げていく――。この二軸で成長してきたという感じですね。

―― ECへの参入も業界としては早期から取り組まれていますが、それも強みだと思われますか？

山根氏：おそらく、弊社が最初にいわゆる耐久消費財と言われる、本来であればB2B商材をインターネットでB2Cで売る――ということを始めたのかなと思っています。

今、我々のインスタグラムのフォロワー数も20万人近くになりました。我々のような住宅設備や建材メーカーでは断トツの数です。住設機器は毎日のように買うものではありません。そんな中で20万人のフォロワーというのは多いほうだと思っています。

でも、SNSで物が売れる時代が来ることを先読みして、2017年から力を入れているだけの話なんです。当時はまずSEO対策の風潮があって、SEO対策さえやっておけば知名度が上がって勝てると。もちろんSEOも一定の効果はあるのですが、デイリーでお客さまと接点を持てるのはどちらかというとSNSです。

お客さまにフォロワーになってもらって、新商品であったりとか、施工事例を定期的にこちらからプッシュで見せていける媒体を早くから持っていました。これは先駆けてやりたいというより、社員の中にデジタルネイティブ世代が多いので、当たり前と思える文化だった印象ですね。

―― 山根社長自身もお若い経営者ですが、社員もお若い人が多いのでしょうか？

山根氏：私が社長に就任したとき、社員の平均年齢がだいたい43歳。今は36歳か37歳ぐらいで、12年経って6歳か7歳若返りました。これくらいがちょうどいいかなと思っています。

お客さまの年代と社員の平均年齢が近いと、今まさに自分が家を買うなら、リフォームをするなら、どういうメディアを見るのか、どういうところが気になるのか。これをいわば一次情報として、私たち自身が知ることができます。

もし介護ビジネスをやるのであれば、経営層はもっと高齢でもいいと思います。社員の平均年齢ももっと高く、例えば社員の平均が40歳～50歳で「親の介護が始まってきたんです」みたいな人たちがマジョリティでもいいと思うんですよ。

現在のミラタップは住宅の一次取得層、だいたい20代～30代をターゲットにした会社です。社内の平均年齢や組織の状態もそれに近いほうが、お客さまの気持ちが分かりやすいだろうと思っています。

私は1983年生まれの42歳ですが、社長に就任した当時は30歳でしたので、ちょっと若かったですね。例えば、30歳で第一子が生まれたとしたら、その子が小学生になるとき自分は36歳か37歳。ライフイベントが重なって「居を構える」タイミングなので、そこに社員の平均年齢を合わせておくのは合理的だと考えています。私自身、家を建てたのは37歳のときでした。

―― 2000年にワンプライス制を導入して、業界が大変驚いたと伺っています。ワンプライス制は現在、業界内でどのような存在感とインパクトを与えているでしょうか？

山根氏：「ワンプライス制」は、2000年にインターネット通信販売業を始めたときから導入しました。これは通信販売法で決められているんです。明確に販売価格と表示価格を一本化しないといけないというルールがあるので、ECでやる以上はまずワンプライスでないと無理なんです。一般的に住宅業界では、例えばメーカーの希望小売価格が100万円のキッチンなら、いわゆる仕入れ値（卸値）で工務店に卸しているのですが、ECの世界では通用しません。

弊社も2000年までは卸売をしていて、年間の売上が10億円くらいでした。2000年に売り方を変えて、2006年からはEC100％の売上になりました。話が戻りますが、弊社の18年間連続増収というのは、そこから一度も落としてないという意味なんですね。ただB2B自体がゼロというわけではなく、お客さまが家を建てるときに依頼する設計士や工務店の人たちが代理で購買してくれるというB2Bが大部分です。そういう意味では、業界に新しい商習慣を持ち込んだインパクトは今でもあると思っています。