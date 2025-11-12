マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ゼニスと次元大介コラボ第4弾! 劇中での着用モデルを忠実に再現した「クロノマスター リバイバル」

NOV. 12, 2025 17:34
Text : 岩木華子
ゼニスは、アニメ『ルパン三世』に登場するキャラクター、次元大介をフィーチャーしたコラボレーションウォッチ「クロノマスター リバイバル 次元大介エディション」を、世界に先駆けて伊勢丹新宿店メンズ館ポップアップストアと公式オンラインブティックで発売する。

これまでゼニスはルパン三世とのコラボレーションモデル3作を発表しており、いずれも人気で希少価値の高いモデルとなっている。

  • クロノマスター リバイバル 次元大介エディション

    クロノマスター リバイバル 次元大介エディション

今回発売する「クロノマスター リバイバル 次元大介エディション」は、世界限定200本の希少モデル。次元大介が劇中で着用した時計を忠実に再現しており、マイクロブラスト仕上げのマットブラックチタンケースとベージュ文字盤が特徴。キャリバーは「エル・プリメロ400」を搭載し、裏ぶたに次元大介のシルエットを刻印した。ゲイ・フレアー社製チタンラダーブレスレットも復活させている。

  • 〈ゼニス〉ポップアップストア

    〈ゼニス〉ポップアップストア

また、本モデルを世界先行発売する、伊勢丹新宿店メンズ館 ザ・ステージでのポップアップストアでは、ゼニスと次元大介の世界観が融合した特別な空間を用意。開催期間は11月19日～11月25日で、営業時間は10時～20時まで。公式オンラインストアでの本モデルの発売は、11月19日の10時～となる。

クロノマスター リバイバル 次元大介エディション

  • リファレンス：97.L384.400/04.M384
  • 価格：143万円
  • ケースサイズ：37mm
  • 素材：マイクロブラスト仕上げチタン
  • パワーリザーブ：50時間
  • 仕上げ：サファイアガラスの裏蓋に次元大介のシルエットを刻印
  • 防水性能：5気圧
