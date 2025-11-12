マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

1.4倍～2.8倍も脳梗塞になりやすい、発症のリスクを高める身近な病気

NOV. 12, 2025 08:00
Share
Contents

高齢化社会の今、だれもが望むのは、「100年使える脳」。開頭手術やＭＲＩの画像診断などを含め、1万人以上の脳を診てきた“脳の名医”が、実際に診療室で患者にアドバイスし、自身も実践中である「脳のメンテナンス法」を提案する『100歳まで冴える脳習慣10』(著者:石川久/主婦と生活社)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『歯周病が脳梗塞のリスクを高めることも予防的に歯科に通って歯茎の健康を保つ』。

歯周病が脳梗塞のリスクを高めることも予防的に歯科に通って歯茎の健康を保つ

脳梗塞の隠れたリスク要因として、近年注目されているのが｢歯周病｣です。これまでのさまざまな研究で、歯周病のある人は、ない人に比べて、1.4～2.8倍も脳梗塞になりやすいと報告されているのです。

その具体的な仕組みは明らかになっていませんが、歯周病を引き起こす歯周病菌が関係しているのは確かでしょう。歯みがきが不十分だと歯に歯垢が残ったままになりますが、歯垢はいわば歯周病菌の巣です。この歯周病菌が口内に増えると、歯茎が炎症を起こして歯を失う原因になるだけでなく、リンパ節に発生する炎症が隣接する動脈に炎症を起こしているのではないかと考えられています。

実際に頸動脈の手術をすると、頸動脈の周囲にリンパ節が多発していることがありますし、頸動脈は位置的にも頸部リンパ節に近いので、少なからず影響がありそうだというのは理解できます。

歯周病については、心疾患の発症率を高めるとか、糖尿病を悪化させるなど、さまざまな報告があります。歯周病ケアが、これまで以上に重要であることがわかってきているのです。日々の歯みがきはもちろん、歯科を定期的に受診して歯垢を取り除いたり、指導を受けたりするのも健康長寿の秘訣でしょう。

『100歳まで冴える脳習慣10』(著者:石川久/主婦と生活社)

記憶力、集中力、思考力が落ちたと感じたら始めどき！もの忘れ、認知症、脳卒中、脳動脈瘤を防ぐ全身管理術。ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」医療監修者、ベストセラー『1日1問解くだけで脳がぐんぐん冴えてくるドクターズドリル』著者が実践する、「脳に効く」生活習慣を公開。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( 住宅ローン )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    がんや認知症の原因になりかねない、摂りすぎると不調につながる身近な食品
    ( Life )
    NOV. 01, 2025

  • 2

    Large
    認知症につながりかねない、医師が警告するやってはいけない「食べ方」習慣
    ( Life )
    NOV. 08, 2025

  • 3

    Large
    「若返り遺伝子」は誰の体にもある - 活性化の鍵を握る食事とは
    ( Life )
    NOV. 06, 2025

  • 4

    Large
    40代からの赤信号「男性ホルモン低下」5つのサイン、生活習慣病の入り口に注意
    ( Life )
    NOV. 07, 2025

  • 5

    Large
    食生活にある「粉」を取り入れると、腸も整いメンタルも安定へ
    ( Life )
    NOV. 05, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking