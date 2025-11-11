脳の名医が指摘する、いちばんやってはいけない「頭痛薬」服用のタイミング

高齢化社会の今、だれもが望むのは、「100年使える脳」。開頭手術やＭＲＩの画像診断などを含め、1万人以上の脳を診てきた“脳の名医”が、実際に診療室で患者にアドバイスし、自身も実践中である「脳のメンテナンス法」を提案する『100歳まで冴える脳習慣10』(著者:石川久/主婦と生活社)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『ありがちな頭痛薬の誤解に注意。過剰摂取に注意して頭痛の悪循環を防ぐ』。

頭痛はよくある不調ともいえますが、誤解されていることも多い疾患だと思います。知っておいていただきたいのは、｢たかが頭痛｣と対処しないでいると、こじらせてしまう人が多いことです。

たとえば、繰り返される頭痛をほうっておくと、｢頭が痛い｣という信号を出す脳の視床下部が、きっかけがなくても信号を出すようになることがあります。いわば、痛みの記憶だけで誤作動を起こしてしまうような状態です。

また、片頭痛の場合は、頭痛を起こす度に硬膜が圧迫されると、硬膜が炎症を起こすようになり、頭痛の頻度や強さが徐々に悪化してしまうこともあります。さらには、筋収縮性頭痛から片頭痛を、片頭痛から筋収縮性頭痛を併発してしまう例も少なくありません。

いずれにしても、痛みは心身の緊張を招きますから、さらに頭痛を引き起こすという悪循環に陥りやすいのです。このような痛みの悪循環を防ぐためにも、頭痛薬を上手に利用することが大切なのですが、その使い方についても、誤解されていることが多いので、注意が必要です。

頭痛薬の使い方として、いちばんやってはいけないのは、痛みががまんできないほどひどくなってから服用することです。また、頭痛薬の耐性を心配して、なるべく薬なしでがんばろうとする人もいますが、これも都市伝説のようなもので、一般的な頭痛薬で耐性がつくことはありません。

じつはかくいう私も、学生時代に頭部に重傷を負って以来、立派な｢頭痛持ち｣です。これまでの症状や治療の経過から、筋収縮型頭痛と片頭痛を併発していると思います。それでも、頭痛薬を何十年と長年服用してきても、耐性がついて効かなくなったということはありません。痛み始めたと思ったら、早めに頭痛薬をのんでいただきたいと思います。

過剰服用による｢薬物乱用頭痛｣に陥る人も多い。

痛みの悪循環を防ぐために、頭痛薬を早めに服用することは大切ですが、気を付けなくてはいけないのは、薬ののみすぎです。長期間にわたって、薬の量も服用す頻度も増えた結果、痛みを感じやすくなってしまい、かえって痛みが悪化してしまう怖れがあるのです。これは｢薬物乱用頭痛｣と呼ばれています。｢薬物乱用｣などというと、まるで違法薬物の乱用のように聞こえますが、市販薬や処方薬でも起こる困った頭痛です。

特に片頭痛では、中等度から重度の場合、治療薬としてトリプタン製剤が処方されることがありますが、過剰摂取になりやすいので要注意です。この薬は片頭痛の出始めるタイミングでのむ必要があるのですが、そのタイミングが難しく、痛みを怖れるあまり、予防薬としてひんぱんに早めにのんでしまう人も多いため、薬物乱用頭痛を引き起こしやすいのです。

月に10回以上、頭痛薬を服用する人は｢乱用｣の可能性が。

｢薬ののみすぎ｣の目安として、頭痛薬を月に10回以上服用する人は、薬物乱用頭痛の可能性があるとされます。これは複数の薬を服用している場合でも、すべてを合わせて10回以上に達する場合も該当します。

治療法としては、まず原因となっている薬をいったん断って、別の薬に切り替えることになります。この薬のさじ加減も、決して自己判断では行わず、医師としっかり相談し、効果を検証しながら調整していく必要があります。

いずれにしても、頭痛の原因や治療薬の見極めは難しいものです。市販薬を自己判断で服用し続けることの危険性が、理解していただけるかと思います。