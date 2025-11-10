マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
イタリアンレザーを贅沢にまとったプロテカのラグジュアリースーツケース「INRYU-L」登場

NOV. 10, 2025 18:12
Text : 岩木華子
エースは、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA(プロテカ)」のラグジュアリーライン「J5 Collection(J5 コレクション)」から、限定モデル「INRYU-L(インリュウ エル)」を発売した。印籠から着想を得た「INRYU」のボディに、上質なイタリアンレザーをまとわせたラグジュアリーな仕様で、11月19日からプロテカ直営店および阪急うめだ本店でも順次展開する。

現在は伊勢丹新宿店で先行販売を実施している。

  • INRYU-L

    INRYU-L

「INRYU」は、一本の木を削り出して仕立てる印籠のような緩やかな曲面で立ち上がる円柱フォルムに直線的な縦リブを配して、伝統美と現代的なシャープさを融合させたスーツケース。

限定モデル「INRYU-L」は、樹脂製ボディにイタリアンレザーをまとわせた特別仕様。ハイパーカーの内装用レザーなども手掛けるイタリアのタンナーでなめされた牛革を使用しており、滑らかな質感と深みのある風合いが魅力。ハンドルにもレザーを使用することで、握ったときにしっとりと手になじむ。気品あふれる美しい佇まいと機能的を兼ね備えた、旅を優雅に彩るスーツケースだ。

開口部には、磨き上げられたYKK社製の最高級ファスナー「EXCELLA(エクセラ)」を採用し、上品な輝きを実現。頻繁に手に触れる内装部分には、手触りの良い起毛調の生地を採用するなど、細かいところにもこだわったラグジュアリーな仕様となっている。

双輪のサイレントキャスターと、摩擦抵抗を抑えた「ベアロンホイール」を取り付けており、静かでスムーズに移動できる。また、揺れる車内での不意な走行を手元のワンタッチで防げる「マジックストップ」機能付き。

スーツケースを傷や汚れから守り、ロックが外れたときの中身の飛び出しを防ぐケースカバー付きで販売する。

INRYU-L

  • カラー：ブラック
  • 素材：ポリカーボネート ABS 混合樹脂、牛革(イタリアンレザー)
  • 形状(品番)/外寸(H×W×D)/重量/容量/：
    キャビン(03581)/55×36×23cm/4.0kg/35L
  • 価格：55万円
  • 販売店舗：プロテカ 日比谷店、プロテカ 東京ミッドタウン八重洲店、プロテカ ヒルトンプラザ店、伊勢丹新宿店 11月5日～11月11日 メンズ館1階 プロモーション「PROTECA J5 Collection」ポップアップ/11月12日～本館地下1階トラベル売場、阪急うめだ本店8階 トラベル用品
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

