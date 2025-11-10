マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
富裕層の健康志向の高まりに注目、ダイナースクラブが代々木のランニングステーションで優待開始

NOV. 10, 2025 17:14
Text : 岩木華子
ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブは、複合施設「YOYOGI-PARK “たのしむ”」において、ダイナースクラブ会員向けの優待サービスを開始した。

近年富裕層の間で高まる健康志向を受けて開始した本サービスでは、入会金(通常11,000円)が無料になるほか、月額利用料が通常8,000円から5,500円になるなど、特別料金で都心での上質なウェルネス体験を利用できる。

  • 「mariness café」(右)：健康に配慮したフードやフェアトレードコーヒー、クラフトビール、日本酒など多彩なメニューを用意

「YOYOGI-PARK “たのしむ”」は、国立代々木競技場第一・第二体育館の目の前にある「代々木公園BE STAGE」の3階にあり、50万人以上が利用するランニングアプリ「Runtrip」と連携するランニングステーション「Runtrip BASE YOYOGI PARK」を中核とする総合型複合施設。シャワーとメイクルーム、上質なアメニティだけでなく、マッサージルーム、カフェ&バー「mariness café」も併設しており、ランニングを生活の一部として取り入れやすい設計となっている。

【ダイナースクラブ会員優待(一部抜粋)】

  • 入会金：無料(通常：11,000円)
  • 1回利用料金：800円(通常：1,100円)
  • マンスリー会員：5,500円(通常：8,000円)
  • タオル(大)：無料(通常：300円)
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

