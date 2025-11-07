マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car ) 夢のクルマが大集結! JMS2025特集

メルセデス・ベンツの新型「CLA」が日本上陸! EVモデルの航続距離は驚異の792km

NOV. 07, 2025 11:00
Text : 原アキラ
Share
Contents
目次を開く
Tags

メルセデス・ベンツが日本で新型「CLA」を公開した。「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025、会期は11月9日まで)に登場したのは電気自動車(EV)バージョンで、航続距離(WLTPモード)は驚異の792kmを達成。充電性能も高く、高出力な充電器を使えば10分の充電で350km以上を走行可能だという。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

    メルセデス・ベンツ日本(MBJ)がJMS2025で新型「CLA」を公開!

CLAを大幅に刷新! どう変わった?

MBJがJMS2025に持ち込んだ新型「CLA」はEV(電気自動車)仕様だ。パワートレインをはじめ、シャシーやソフトウェアなどの全てが新設計となる。クルマの周囲を回りながら説明してくれたのは、ドイツ本国から来日したCLAプロダクトエキスパートのレナ・ブルネンバーグ氏だ。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

    ウォークアラウンドで新型「CLA」の内外装を紹介するCLAプロダクトエキスパートのレナ・ブルネンバーグ氏

エクステリアは空力を意識した滑らかなラインが特徴。前後のライトはスリーポインテッドスターの形で光るタイプで、メルセデスの最新モデルに共通する意匠だ。今後は各モデルがこのデザインを採用していくという。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

フロントボンネットを開けると、容量101Lのフランク(荷物入れ)が出現するのはEVらしいお約束。空力にいい影響を与える格納式ドアグリップも装備した。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

ホワイトレザー&グレーのバックスキンを組み合わせたシートやステアリングにはレッドステッチをあしらった。総じて大人びた印象に変身しているのがわかる。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

フローティングタイプのセンターコンソールの下側には、ちょっとしたモノがおけるスペースを確保。メルセデスの伝統であるドアに取り付けたシートスライドスイッチやウインドースイッチは、円弧を描くようなデザインを採用している。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

ダッシュボードの左右いっぱいに広がる「MBUX」(メルセデス・ベンツのインフォテインメントシステム)はデザインを少し変更。車両を統合制御するとともに、OTAによって随時更新が可能になった新しい「MB.OS」を採用している。この改良は省電力化にも貢献しているという。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

天井がスモーク状態となったガラス製ルーフは遮熱・遮光とも性能十分。波のような模様を映し出すことも可能になった。強度については全く問題ないという。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

パワートレインは最高出力200kW、最大トルク335Nmの電動モーターと容量85kWhのバッテリーを組み合わせて後輪を駆動。リアアクスルに2段変速機を組み込むことで、加速性能と燃費性能を両立させ、WLTPモードの一充電走行距離は最大792kmを達成した。現行型ICE(内燃機関を搭載するモデル)に比べ、ライフサイクル全体で40％のCO2を削減できるそうだ。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

また充電性能もアップしており、約10分で325km分の電力を貯めることができるという(350kWの急速充電時)。充電のスピードが、だんだんICEの給油時間に近づいてきた。

1,360馬力(!)のAMG製EVも日本に降臨

MBJのブースではこのほか、「IAAモビリティ2025」で公開されたブルーの新型EV「GLC」、最高出力1,360PSを発生する3モーターで最高速度360km/hを公称する「コンセプトAMG GT XX」、ユニークで豪華な内外装を誇るミニバンタイプの「ビジョンV」、メルセデス・マイバッハの「SLモノグラムシリーズ」も展示している。

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

    グリルが光るEVの新型「GLC」

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

    最高出力1,360PSを発生する3モーターで最高速度360km/hを公称する「コンセプトAMG GT XX」。説明役を務めたのはメルセデスAMG・CEO兼メルセデス・ベンツ トップエンドモデル部門責任者のミヒャエル・シーべ氏

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」
  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

    ユニークなエクステリアと豪華なインテリアを誇るミニバンタイプの「ビジョンV」

  • メルセデス・ベンツの新型「CLA」

    メルセデス・マイバッハの「SLモノグラムシリーズ」.

MBJ社長兼CEOのゲルティンガー剛氏はJMS2025のプレスカンファレンスに登壇し、「世界でガソリン自動車が誕生して今年で140年。この長い歴史の中で私たちがいつも目指してきたのは、お客様の心を動かし、日常に特別な価値をもたらすクルマです。今回は、その主張を表現するさまざまなモデルを展示しました」と挨拶した。ブースのテーマは「Feel the Mercedes」だ。

原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

この著者の記事一覧はこちら
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( 住宅ローン )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    日産が新型「エルグランド」公開! 高級ミニバンに足りないものを盛り込んだ?
    ( Car )
    OCT. 29, 2025

  • 2

    Large
    日産が大型SUV「パトロール」を日本に導入する理由
    ( Car )
    NOV. 04, 2025

  • 3

    Large
    三菱「デリカ D:5」が現行型で最速の売れ行き! 新型は何が変わる?
    ( Car )
    NOV. 01, 2025

  • 4

    Large
    スバル「クロストレック」に500台限定のウィルダネス登場! 黄文字のオーナメントはファン垂涎?
    ( Car )
    OCT. 30, 2025

  • 5

    Large
    トヨタがロールス・ロイスと直接対決? センチュリーの超豪華クーペが誕生した背景
    ( Car )
    NOV. 04, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking