もしもメルセデスの高性能ブランド「AMG」がEVスポーツカーを作ったら

メルセデス・ベンツのハイパフォーマンスカーを手掛ける「AMG」が、もしも電気自動車(EV)を作ったら――。そんなコンセプトカーが「CONCEPT AMG GT XX」だ。「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025、会期は11月9日まで)で日本初公開となったので、実物を拝見してきた。

メルセデスAMGのEVコンセプト「CONCEPT AMG GT XX」

「CONCEPT AMG GT XX」は、「AMGが将来投入予定の4ドア量産スポーツカーの姿を鮮烈に示すコンセプトカー」であるというのがメルセデスの説明だ。

AMGのEVというと、例えばメルセデス・ベンツのEV「EQE」に、そのAMGバージョンである「EQE 53」が存在する、という形で以前からあるにはあったのだが、AMGが専用に作るEV(メルセデス・ベンツのEVのAMGバージョンではなく)というのは、これまでになかった。

AMGは次世代のEV専用ハイパフォーマンスプラットフォーム「AMG.EA」(AMG Electric Architecture)を搭載する量産モデルを発売予定。「CONCEPT AMG GT XX」は量産モデルの先駆けとなるコンセプトカーだ。つまり、AMGがそのうち発売する超高性能なEVについて、想像を膨らませるための「よすが」だと考えていい。

「CONCEPT AMG GT XX」のボディサイズは全長5,204mm、全幅1,945mm、全高1,317mm

「CONCEPT AMG GT XX」は3基の「アキシャル・フラックス・モーター」とゼロから開発された「ハイパフォーマンスバッテリー」を搭載するEVだ。

アキシャル・フラックス・モーターのパワー密度は従来の電動モーターのおよそ3倍。重量は約3分の2、必要とするスペースはわずか3分の1程度と軽量かつコンパクトなところも特徴だ。最高出力は1,000kW(1,360PS)超、最高速度は360km/h超に達する。

バッテリーは約5分間の充電でおよそ400km(WLTPモード)分を回復させることが可能であるとのこと。5分の充電で東京から京都まで行ける、という風に考えると、ずいぶんすごい。

AMGの量産EVスポーツカーの生産は来年にも始まるとのことだが、日本に入ってくるのかどうか、入ってくるとしたらいつなのかについては教えてもらえなかった。

日本のEV普及状況を考えると、AMGのEVが入ってくるのがしばらく先になってもおかしくない。ただ、少し前に聞いた話ではあるが、日本ではAMGの人気が上昇しているそうなので、AMGファンにEVならではの魅力を伝えることができれば、商機がなくはないと思うのだが……。とにかく、「CONCEPT AMG GT XX」のようなクルマが日本を走る姿を楽しみに待ちたいと思う。