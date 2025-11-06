満月をかじった!? スウォッチ「ビーバームーン」限定モデル

スウォッチは、満月をテーマとした限定シリーズの第4作「MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD（SO33N704L）」を発表した。11月の満月を指すビーバームーンに着想を得たという新作は、11月5日の満月から11月20日の新月まで、Bioceramic MoonSwatchコレクション取扱店舗にて販売される。価格は5万7,200円。

ビーバームーンが生んだ新しいムーンフェイズ

ビーバームーンを象徴するムーンフェイズディスクには、「ビーバーにかじり取られたような」満月をデザイン。遊び心を加えた。スウォッチ独自の「アースフェイズ」表示を搭載し、月と地球のサイクルを可視化している。

ムーンフェイズ部分には、オメガの「Moonshine Gold」を使用。スヌーピーのイラストを組み合わせたグラフィックも健在で、ファンの間でも人気の高いユーモラスな天体表現を継承した。





MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD

スピードマスターへのオマージュとBioceramicの融合

ケースの素材は、スウォッチ独自の「Bioceramic（バイオセラミック）」。セラミックに、ヒマシ油を原料とするバイオ由来素材をブレンドした素材だ。マットな質感と耐久性、快適な装着感を兼ね備えている。カラーは深みのあるネイビーとした。

非対称ケースや「ドットオーバー90」のタキメータースケールなど、オメガ「スピードマスター ムーンウォッチ」の象徴的デザインを踏襲。文字盤とリュウズには「OMEGA × Swatch」のロゴを配し、裏ぶたにはミッションステートメントを刻印。バッテリーカバーには地球を象ったモチーフをあしらっている。

文字盤はホワイトオパーリン仕上げで、ロゴやサブダイヤル、アワーマーカーにはスーパールミノバ（蓄光塗料）を塗布し、暗所での視認性を確保した。ムーンフェイズディスクには2つの満月が浮かび、UVインクで描かれた星空と海のディテールが光を受けて浮かび上がる。

ベゼルはホワイトのタキメータースケール付きBioceramic製で、風防は中央にスウォッチの「S」マークを刻んだボックス型のバイオ由来素材。ネイビーのベロクロ ラバーストラップは宇宙服を思わせるデザインとして、地球へのインスピレーションを強調している。

ケース素材：Bioceramic（ネイビー）

ケースサイズ：径42.0mm×厚さ13.75mm

風防：バイオ由来素材（ボックス型／Swatch「S」ロゴ入り）

ベゼル：Bioceramic（ホワイトタキメータースケール）

ストラップ：ベロクロ ラバーストラップ（ネイビー／Bioceramicループ）

ムーブメント：クオーツ（クロノグラフ秒針／ムーンフェイズ／アースフェイズ表示付き）

防水性能：3気圧



「Bioceramic MoonSwatch」コレクションは、オメガ「スピードマスター ムーンウォッチ」へのオマージュとして2022年に誕生。スウォッチ独自の素材とデザイン哲学によって、時計と宇宙の関係をポップカルチャーとして再構築している。今回の「MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD」はその精神を受け継ぎながら、満月を祝う詩的な一面を加えたモデルだ。