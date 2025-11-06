マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

満月をかじった!? スウォッチ「ビーバームーン」限定モデル

NOV. 06, 2025 07:00
Text : 林利明
Share
Contents
Tags

スウォッチは、満月をテーマとした限定シリーズの第4作「MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD（SO33N704L）」を発表した。11月の満月を指すビーバームーンに着想を得たという新作は、11月5日の満月から11月20日の新月まで、Bioceramic MoonSwatchコレクション取扱店舗にて販売される。価格は5万7,200円。

ビーバームーンが生んだ新しいムーンフェイズ

ビーバームーンを象徴するムーンフェイズディスクには、「ビーバーにかじり取られたような」満月をデザイン。遊び心を加えた。スウォッチ独自の「アースフェイズ」表示を搭載し、月と地球のサイクルを可視化している。

ムーンフェイズ部分には、オメガの「Moonshine Gold」を使用。スヌーピーのイラストを組み合わせたグラフィックも健在で、ファンの間でも人気の高いユーモラスな天体表現を継承した。

  • MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD

スピードマスターへのオマージュとBioceramicの融合

ケースの素材は、スウォッチ独自の「Bioceramic（バイオセラミック）」。セラミックに、ヒマシ油を原料とするバイオ由来素材をブレンドした素材だ。マットな質感と耐久性、快適な装着感を兼ね備えている。カラーは深みのあるネイビーとした。

非対称ケースや「ドットオーバー90」のタキメータースケールなど、オメガ「スピードマスター ムーンウォッチ」の象徴的デザインを踏襲。文字盤とリュウズには「OMEGA × Swatch」のロゴを配し、裏ぶたにはミッションステートメントを刻印。バッテリーカバーには地球を象ったモチーフをあしらっている。

文字盤はホワイトオパーリン仕上げで、ロゴやサブダイヤル、アワーマーカーにはスーパールミノバ（蓄光塗料）を塗布し、暗所での視認性を確保した。ムーンフェイズディスクには2つの満月が浮かび、UVインクで描かれた星空と海のディテールが光を受けて浮かび上がる。

ベゼルはホワイトのタキメータースケール付きBioceramic製で、風防は中央にスウォッチの「S」マークを刻んだボックス型のバイオ由来素材。ネイビーのベロクロ ラバーストラップは宇宙服を思わせるデザインとして、地球へのインスピレーションを強調している。

  • ケース素材：Bioceramic（ネイビー）
  • ケースサイズ：径42.0mm×厚さ13.75mm
  • 風防：バイオ由来素材（ボックス型／Swatch「S」ロゴ入り）
  • ベゼル：Bioceramic（ホワイトタキメータースケール）
  • ストラップ：ベロクロ ラバーストラップ（ネイビー／Bioceramicループ）
  • ムーブメント：クオーツ（クロノグラフ秒針／ムーンフェイズ／アースフェイズ表示付き）
  • 防水性能：3気圧

「Bioceramic MoonSwatch」コレクションは、オメガ「スピードマスター ムーンウォッチ」へのオマージュとして2022年に誕生。スウォッチ独自の素材とデザイン哲学によって、時計と宇宙の関係をポップカルチャーとして再構築している。今回の「MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD」はその精神を受け継ぎながら、満月を祝う詩的な一面を加えたモデルだ。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( 住宅ローン )
    年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
    OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      知ってれば通! カルティエの最上級腕時計「CPCP」とは何の略称?
      ( Watch )
      OCT. 29, 2025

    • 2

      Large
      タグ・ホイヤー、カレラ新作は「ツインタイム」「フルゴールド」の2本立て
      ( Watch )
      OCT. 30, 2025

    • 3

      Large
      映画『ジョーズ』とセイコーがタッグ? 抜け感抜群のコラボウォッチ3選
      ( Watch )
      OCT. 31, 2025

    • 4

      Large
      砂漠を駆けるスケルトンクロノグラフ - クロノスイス「オーパス ダカール」登場
      ( Watch )
      OCT. 30, 2025

    • 5

      Large
      シチズン プロマスター×ブルーインパルス 第6弾！ 青空を駆ける精鋭へのオマージュ
      ( Watch )
      OCT. 28, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking