成功を続けるノルケイン、日本向けにデザインした限定モデル - 新しい公式アンバサダーには体操の岡慎之助選手

スイスの独立系時計ブランドのノルケインから、日本限定の特別なタイムピース「ワイルドワン スケルトン JP 42MM（Ref：N3000.07Q24.G01.R01）」が登場。価格は102万3,000円だ。

ワイルドワン スケルトン JP 42MM（Ref：N3000.07Q24.G01.R01）

日本のために特別に企画されたという今回の新作は、究極のハイパフォーマンス・スポーツウォッチをうたう「ワイルドワン」の最新バリエーション。ワイルトワンは、ノルケインが独自に開発した「NORTEQ（ノルテック）」を素材に用い、軽量かつ耐久性に優れたスポーツウォッチだ。ノルテックはカーボン複合素材の一種であり、チタンの約3分の1という軽さを誇る。

「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」は、アンスラサイトグレーのショックアブソーバーと漆黒のノルテックケース、針の先端とインナーダイヤルの鮮やかなターコイズが特徴的。このカラーリングは、力強さと気品を兼ね備えた独自の美学を表現しているという。堅牢性としては、5000Gの耐衝撃性能と200M防水を実現した。

スケルトンのダイヤルからは、自動巻き機械式ムーブメントの「ノルケイン キャリバー N08S」の姿と動きがのぞく。このムーブメントは建築的な構造理論に基づいて設計されており、精密なパーツが組み合わさる各部の支持点を複数のアームで支えることによって、高い剛性と耐久性を持つにいたった。COSC（スイス公式クロノメーター検定協会）のクロノメーター認定も受けている。パワーリザーブは約41時間。

ケース素材：ノルテック（カーボン複合素材）

ケースサイズ：径42mm×厚さ12.3mm

風防：サファイアクリスタルガラス（両面無反射コーティング）

ストラップ：ラバー

裏ぶた：サファイアクリスタルガラスのシースルーバック

防水性能：200m

ムーブメント：自動巻き機械式「ノルケイン キャリバー N08S」

パワーリザーブ：約41時間

新たな公式アンバサダー（ノルケイナー）、体操男子の岡慎之助選手

ノルケインには、ノルケイナーと呼ばれる公式アンバサダーが大勢いる。世界で活躍するアスリートが中心だ。ノスケインは「my life, my way」をブランド哲学として、冒険、挑戦、情熱といったキーワードを掲げる。

今回、そのノルケイナーに、体操男子の岡慎之助選手が加わった。岡選手は2024年のパリ・オリンピックで複数の金メダルを獲得したトップ選手。2025年の世界選手権は体調不良などもあって悔しい結果となったが、上記「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」と新ノルケイナーの発表会にて、「（2028年開催予定の）ロサンゼルス・オリンピックで4冠を目指す」と、自身の課題克服と挑戦を語った。

ノルケインの時計については、「これまで時計らしい時計を持っていなかったので、ただただカッコいいなって一目惚れしました。競技中はさすがに着けられないですけど、本当に普段使いとプライベートで大活躍しています」（岡選手）と、腕に巻いたノルケインのタイムピースをにこやかに眺めていた。