成功を続けるノルケイン、日本向けにデザインした限定モデル - 新しい公式アンバサダーには体操の岡慎之助選手

NOV. 06, 2025 07:00
Text : 林利明
スイスの独立系時計ブランドのノルケインから、日本限定の特別なタイムピース「ワイルドワン スケルトン JP 42MM（Ref：N3000.07Q24.G01.R01）」が登場。価格は102万3,000円だ。

  ワイルドワン スケルトン JP 42MM(Ref:N3000.07Q24.G01.R01)

    ワイルドワン スケルトン JP 42MM（Ref：N3000.07Q24.G01.R01）

日本のために特別に企画されたという今回の新作は、究極のハイパフォーマンス・スポーツウォッチをうたう「ワイルドワン」の最新バリエーション。ワイルトワンは、ノルケインが独自に開発した「NORTEQ（ノルテック）」を素材に用い、軽量かつ耐久性に優れたスポーツウォッチだ。ノルテックはカーボン複合素材の一種であり、チタンの約3分の1という軽さを誇る。

「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」は、アンスラサイトグレーのショックアブソーバーと漆黒のノルテックケース、針の先端とインナーダイヤルの鮮やかなターコイズが特徴的。このカラーリングは、力強さと気品を兼ね備えた独自の美学を表現しているという。堅牢性としては、5000Gの耐衝撃性能と200M防水を実現した。

スケルトンのダイヤルからは、自動巻き機械式ムーブメントの「ノルケイン キャリバー N08S」の姿と動きがのぞく。このムーブメントは建築的な構造理論に基づいて設計されており、精密なパーツが組み合わさる各部の支持点を複数のアームで支えることによって、高い剛性と耐久性を持つにいたった。COSC（スイス公式クロノメーター検定協会）のクロノメーター認定も受けている。パワーリザーブは約41時間。

  • ケース素材：ノルテック（カーボン複合素材）
  • ケースサイズ：径42mm×厚さ12.3mm
  • 風防：サファイアクリスタルガラス（両面無反射コーティング）
  • ストラップ：ラバー
  • 裏ぶた：サファイアクリスタルガラスのシースルーバック
  • 防水性能：200m
  • ムーブメント：自動巻き機械式「ノルケイン キャリバー N08S」
  • パワーリザーブ：約41時間

  • りゅうずと反対側の側面にある「ノルケインプレート」には、自分の名前など好きな文字を刻印できる（写真左）

新たな公式アンバサダー（ノルケイナー）、体操男子の岡慎之助選手

ノルケインには、ノルケイナーと呼ばれる公式アンバサダーが大勢いる。世界で活躍するアスリートが中心だ。ノスケインは「my life, my way」をブランド哲学として、冒険、挑戦、情熱といったキーワードを掲げる。

  「ロスへの戦いは始まっているので、新しい技への追求だったり、自分の体操の美しさを磨いているところ」(岡選手)

    「ロスへの戦いは始まっているので、新しい技への追求だったり、自分の体操の美しさを磨いているところ」（岡選手）

今回、そのノルケイナーに、体操男子の岡慎之助選手が加わった。岡選手は2024年のパリ・オリンピックで複数の金メダルを獲得したトップ選手。2025年の世界選手権は体調不良などもあって悔しい結果となったが、上記「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」と新ノルケイナーの発表会にて、「（2028年開催予定の）ロサンゼルス・オリンピックで4冠を目指す」と、自身の課題克服と挑戦を語った。

ノルケインの時計については、「これまで時計らしい時計を持っていなかったので、ただただカッコいいなって一目惚れしました。競技中はさすがに着けられないですけど、本当に普段使いとプライベートで大活躍しています」（岡選手）と、腕に巻いたノルケインのタイムピースをにこやかに眺めていた。

  スイスのノルケイン社、副社長のトビアス・カッファー氏。「我々もノルケイナーから色々な影響を受ける。学ぶことがとても多く、常にチャレンジしながら歩みを進めていく――、そんなブランドであり続けたい。そんな姿勢を彼らとこれからも共有し続けたい」

    スイスのノルケイン社、副社長のトビアス・カッファー氏。「我々もノルケイナーから色々な影響を受ける。学ぶことがとても多く、常にチャレンジしながら歩みを進めていく――、そんなブランドであり続けたい。そんな姿勢を彼らとこれからも共有し続けたい」

