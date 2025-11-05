マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car ) 夢のクルマが大集結! JMS2025特集

レクサス「LM」の強敵? メルセデス「ビジョンV」が超高級ミニバン市場をざわつかせる

NOV. 05, 2025 16:30
Text : 藤田真吾
Share
Contents
Tags

日本の高級、いや「超高級」ミニバン市場は今、レクサス「LM」が独り勝ち状態だ。かなり高価格なクルマなのに、都心を歩いているとびっくりするほどよく見かける。そんなLMに最大のライバル出現? メルセデス・ベンツ「ビジョンV」を見てきた。

  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」

    メルセデス・ベンツ日本が「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025、会期は11月9日まで)に出展した「ビジョンV」(Vision V)。今回が日本初公開だ

VIP送迎車の大本命?

「ビジョンV」と聞くとメルセデス・ベンツのミニバン「Vクラス」の次期モデルを示唆するコンセプトカーなのかな、と思ってしまうところなのだが、どうもこのクルマ、別の未来を見据えているらしい。JMS2025のメルセデス・ベンツ日本ブースで話を聞いた説明員によると、メルセデスは現在、「VAN.EA」という電気自動車(EV)のプラットフォームを開発中で、2026年からさまざまなモデルを展開していく方針であるとのこと。ミニバン＝大衆車というよりも「ラグジュアリー、リムジン仕様に振り切って」バンタイプのクルマを作っていく計画らしい。

  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」

ビジョンVはコンセプトカーだが、メルセデスが作ろうとしているバン型リムジンの姿を予想するヒントにはなる。このクルマはEVで、車内のシート数は4座。つまり、後席に広々とした空間を割り当てた究極のショーファーカーだ。

後席に座ると、目の前には65インチの大型ディスプレイが広がる。車内には42個のスピーカーを搭載しているそうなので、動画配信サービスとつなげれば「動く映画館」になるのは間違いないだろう。

  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」

    後席横の収納スペースにチェスの駒を発見。移動中でもチェスが楽しめる、それくらい振動の少ないクルマになる、というメッセージを読み取れた

  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」

日本のラグジュアリーミニバン市場で覇権を握るレクサス「LM」にも4人乗り仕様がある。「LM500h EXECUTIVE」というクルマで、価格は2,010万円だ。こちらはハイブリッド車で、後席に座って見るディスプレイのサイズは48インチだ。

  • レクサス「LM」
  • レクサス「LM」
  • レクサス「LM」
  • レクサス「LM」

    こちらがレクサス「LM」の4座仕様

メルセデスが「VAN.EA」で作ったバンタイプのクルマを日本に導入するのかどうか、導入するとすればいつなのか、そのあたりは現時点で未定とのことだったが、LMがこれだけ売れている日本なのだから、メルセデスのラグジュアリーバンにも当然、勝機はあるはず。直接対決を楽しみに待ちたい。もっといえば、日産自動車の新型「エルグランド」にも4人乗りの豪華版が登場すればいいな、などとひそかに期待している次第だ。

  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
  • メルセデス・ベンツ「ビジョンV」
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( 住宅ローン )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    日産が新型「エルグランド」公開! 高級ミニバンに足りないものを盛り込んだ?
    ( Car )
    OCT. 29, 2025

  • 2

    Large
    スバル「クロストレック」に500台限定のウィルダネス登場! 黄文字のオーナメントはファン垂涎?
    ( Car )
    OCT. 30, 2025

  • 3

    Large
    三菱「デリカ D:5」が現行型で最速の売れ行き! 新型は何が変わる?
    ( Car )
    NOV. 01, 2025

  • 4

    Large
    日産が大型SUV「パトロール」を日本に導入する理由
    ( Car )
    NOV. 04, 2025

  • 5

    Large
    トヨタがロールス・ロイスと直接対決? センチュリーの超豪華クーペが誕生した背景
    ( Car )
    NOV. 04, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking