バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」、干支をモチーフにした新春限定パッケージを発売

NOV. 04, 2025 15:18
Text : CHIGAKO
BAKEは11月20日より、運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」にて、2026年の干支“午(うま)”をモチーフにした新春限定パッケージの詰合せを販売する。

  PRESS BUTTER SAND「新春・バターサンド4種詰合せ 」

    PRESS BUTTER SAND「新春・バターサンド4種詰合せ 」

「新春・バターサンド4種詰合せ 」は、2026年の干支“午”にちなんだ、新春の限定パッケージ。定番人気「バターサンド」に加え、〈あまおう苺〉〈栗〉〈宇治抹茶〉の“和”をイメージした4フレーバーの詰め合わせとなっている。

パッケージのデザインは、新年のお祝いを象徴するような鮮やかな赤に、力強さを感じる金色の馬の絵柄で、晴れやかな1年の始まりを盛り上げるデザインに。前足を上げ今にも走り出しそうな馬の絵柄には、ブランドの象徴であるロゴの幾何学模様が施され、金色に輝く雄大で力強い姿が表現されている。

  RESS BUTTER SAND「新春・バターサンド4種詰合せ 」パッケージデザイン

    RESS BUTTER SAND「新春・バターサンド4種詰合せ 」パッケージデザイン

さらに側面には、新春を彩る椿の絵柄があしらわれており、神様が乗るとされる「神馬」と凛と咲き誇る「椿」に、新春ムードを盛り上げる鮮やかな赤を組み合わせたパッケージデザインとなっている。

4種各3個の計12個の詰め合わせで、価格は3,300円。2025年11月20日～2026年1月7日までの期間限定で、「PRESS BUTTER SAND」の常設店舗および催事場、「BAKE the SHOP」店舗、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」等にて販売される。なお、なくなり次第終了となる。

