BAKE、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」とチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」から、それぞれ冬の新作を発売

NOV. 04, 2025 15:07
Text : CHIGAKO
BAKEは11月、運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」およびチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」から、期間限定の新作をそれぞれ発売する。

まずは11月1日。バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」から、まるでミルクティーのようなやさしい味わいの冬限定の新作フレーバー「バターサンド〈和紅茶アールグレイ〉」が登場する。

和紅茶とベルガモットオイルを練り込んだアールグレイクッキーに、濃厚でコク深い練乳バターキャラメルがとろけ、まるでミルクティーのようなやさしい甘さが広がる味わいに。さらに、バタークリームにも和紅茶とベルガモットオイルが加えられており、紅茶の芳醇な風味とバターの濃厚なコクが重なり合うという。

なお、パッケージは、アールグレイの爽やかさを表現した水色で一面を包み、個包装の柔らかなコーラルオレンジは、紅茶にミルクを垂らした瞬間をイメージしている。

価格は1,512円。2025年11月1日～2026年1月14日までの期間限定で、「PRESS BUTTER SAND」の常設店舗および催事場、「BAKE the SHOP」店舗、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」等にて販売される。

11月15日には、チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」から、ミルキーな北海道産マスカルポーネチーズムースとコク深いコーヒーカスタードを使用した新作チーズタルト商品「焼きたてタルト ティラミスチーズ」が登場。

ほろ苦いココアとコーヒーカスタードの味わいを包み込む、マスカルポーネチーズのまろやかなコク。ひと口で“ティラミス”のリッチで大人な味わいが、口いっぱいに広がるタルトとなっている。

また、トッピングには、クランブルとカカオ分100%ピュアココアパウダーを使用。タルトカップにはサクッと食感のココア生地を使用し、どこから食べてもしっかりとティラミス感を味わえるように仕上げられている。

価格は1個378円。2025年11月15日～12月25日までの期間限定で、全国の「BAKE CHEESE TART」の店舗にて販売される。なお、なくなり次第終了となる。

