スバルがJMS2025で新型プロトタイプを発表、人気のSTIで「スバルの原点」を表現

スバルは10月29日、Japan Mobility Show 2025(JMS2025)にて「Performance-E STI concept」と「Performance-B STI concept」の2台のコンセプトモデルを発表した。

Performance-E STI concept

当日のプレスカンファレンスでスバル代表取締役社長CEOの大崎篤氏は、「車を起点に共感を生み、車を超えた体験価値と笑顔が生み出されるスパイラルを強め、ブランドを際立たせていく」とブランドの強みについて発言。出展ブースも、走る愉しさを表現するPerformanceシーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するAdventureシーンという2つのシーンもとにした内容になっている。

今回初公開となったのは、「Performance-E STI concept」と「Performance-B STI concept」、そして日本仕様車の「Trailseeker prototype」の3モデル。

「Performance-E STI concept」はPerformanceシーンの未来を表現したバッテリーEV(BEV)ベースのコンセプトモデルだ。

心躍るプロポーションと高い空力性能や実用性を融合させ、ヘリテージも想起させるデザインとした。運転しやすいレイアウトと居心地のよい室内空間を実現。様々な革新的な技術を採用することで、意のままに操れる運転体験を提案する。

「Performance-B STI concept」はICE(内燃機関)をベースとしたコンセプトモデル。動的性能の高さや力強さと、実用性を両立させたデザインを採用。同社がこれまで磨き続けてきた水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDなどのアセットをアレンジした。

大崎氏は2つのモデルに関して「スバルの原点でもある、走る楽しさと操る楽しさを全身で表現した」とコメントしている。

Performance-B STI concept

新型「Trailseeker」(トレイルシーカー)は、トヨタ自動車と共同開発した国内初お披露目の本格SUVバッテリーEV。BEVならではの緻密な制御による走行性能と、SUVとしての実用性を高い次元で両立し、電気の力で新たなアウトドア体験を楽しむことができる。

Forester Wilderness prototype

また、アドベンチャーの本場である北米を中心に人気を集めてきた「Wilderness(ウィルダネス)」からは「Forester」(フォレスター)をベースにした「Forester Wilderness prototype」と、「Outback」(アウトバック)をベースにした「Outback Wilderness prototype」も発表された。