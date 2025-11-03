マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

スバルがJMS2025で新型プロトタイプを発表、人気のSTIで「スバルの原点」を表現

NOV. 03, 2025 10:30
Text : 岩木華子
Share
Contents
Tags

スバルは10月29日、Japan Mobility Show 2025(JMS2025)にて「Performance-E STI concept」と「Performance-B STI concept」の2台のコンセプトモデルを発表した。

  • Performance-E STI concept

    Performance-E STI concept

当日のプレスカンファレンスでスバル代表取締役社長CEOの大崎篤氏は、「車を起点に共感を生み、車を超えた体験価値と笑顔が生み出されるスパイラルを強め、ブランドを際立たせていく」とブランドの強みについて発言。出展ブースも、走る愉しさを表現するPerformanceシーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するAdventureシーンという2つのシーンもとにした内容になっている。

今回初公開となったのは、「Performance-E STI concept」と「Performance-B STI concept」、そして日本仕様車の「Trailseeker prototype」の3モデル。

「Performance-E STI concept」はPerformanceシーンの未来を表現したバッテリーEV(BEV)ベースのコンセプトモデルだ。

心躍るプロポーションと高い空力性能や実用性を融合させ、ヘリテージも想起させるデザインとした。運転しやすいレイアウトと居心地のよい室内空間を実現。様々な革新的な技術を採用することで、意のままに操れる運転体験を提案する。

「Performance-B STI concept」はICE(内燃機関)をベースとしたコンセプトモデル。動的性能の高さや力強さと、実用性を両立させたデザインを採用。同社がこれまで磨き続けてきた水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDなどのアセットをアレンジした。

大崎氏は2つのモデルに関して「スバルの原点でもある、走る楽しさと操る楽しさを全身で表現した」とコメントしている。

  • Performance-B STI concept

    Performance-B STI concept

新型「Trailseeker」(トレイルシーカー)は、トヨタ自動車と共同開発した国内初お披露目の本格SUVバッテリーEV。BEVならではの緻密な制御による走行性能と、SUVとしての実用性を高い次元で両立し、電気の力で新たなアウトドア体験を楽しむことができる。

  • Forester Wilderness prototype

    Forester Wilderness prototype

また、アドベンチャーの本場である北米を中心に人気を集めてきた「Wilderness(ウィルダネス)」からは「Forester」(フォレスター)をベースにした「Forester Wilderness prototype」と、「Outback」(アウトバック)をベースにした「Outback Wilderness prototype」も発表された。

  • Outback Wilderness prototype

    Outback Wilderness prototype

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Money )
    年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
    OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      日産が新型「エルグランド」公開! 高級ミニバンに足りないものを盛り込んだ?
      ( Car )
      OCT. 29, 2025

    • 2

      Large
      スバル「クロストレック」に500台限定のウィルダネス登場! 黄文字のオーナメントはファン垂涎?
      ( Car )
      OCT. 30, 2025

    • 3

      Large
      ホンダのヴェゼルは売れている? 新車種「RS」追加の影響は? 販売状況を確認
      ( Car )
      OCT. 24, 2025

    • 4

      Large
      三菱「デリカ D:5」が現行型で最速の売れ行き! 新型は何が変わる?
      ( Car )
      NOV. 01, 2025

    • 5

      Large
      軽のボディに高性能なモーター搭載? ホンダが小型EV「スーパーワン」を開発中
      ( Car )
      OCT. 29, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking