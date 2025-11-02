マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

トレイルシーカーはスバリストのためのBEV? 電気のアウトバック的なキャラに期待大

NOV. 02, 2025 11:00
Text : 藤田真吾
Share
Contents
Tags

スバルが生産を予定する「トレイルシーカー」は、たくさんの荷物を積んで長い距離を走れる電気自動車(BEV)だ。こういうBEVを待ち望んでいたスバリストは、けっこう多いのではないだろうか? どんなクルマなのか、「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025)の事前説明会で聞いてきた。

  • スバル「トレイルシーカー」

    スバルは「JMS2025」(会場：東京ビッグサイト、一般公開日：10月31日～11月9日)で「トレイルシーカー」日本仕様のプロトタイプを展示している

トレイルシーカーとソルテラ、どう違う?

スバルとトヨタ自動車はBEVを共同開発しており、2026年末までにSUV4車種をラインアップする予定。トレイルシーカーは共同開発BEVの2車種目にあたる。スバル「ソルテラ」(トヨタ版の車名は「bZ4X」)のリアオーバーハング(後輪より後ろの部分)を伸ばし、ワゴンのようなスタイルにして、ルーフレールを全グレード標準装備として積載能力を高めた実用的なBEVだ。生産工場はスバルの矢島工場(群馬県)で生産開始は2026年春ごろとなる見通し。スバルにとっては初の自社生産BEVとなる。

  • スバル「トレイルシーカー」

    「トレイルシーカー」は「ソルテラ」の派生車種。リアオーバーハングが伸びてワゴン的なスタイルになっている

  • スバル「ソルテラ」

    こちらが「ソルテラ」

ソルテラのボディサイズは全長4,690mm、全幅1,860mm、全高1,650mm。派生車種のトレイルシーカーは同4,875mm/1,860mm/1,675mmで、全長が185mm伸びている。その分、積載能力が高まっていると考えていい。

動力性能も違う。ソルテラのAWD(4輪駆動)は計2基のモーターを積んでいて、最高出力はフロントモーターが167kW、リアモーターが88kW(システム最大出力252kW)なのだが、トレイルシーカーのAWDはフロント167kW、リア167kW(同280kW)で馬力が増している。その結果、ゼロヒャク加速(停止状態から100km/hまでの加速に要する時間)はソルテラAWDが5.1秒、トレイルシーカーAWDが4.5秒と速くなっている。

  • スバル「トレイルシーカー」

    「トレイルシーカー」はリアモーターの出力が向上。AWDのゼロヒャク加速は「ソルテラ」より速い

トレイルシーカーのバッテリー容量はソルテラと同じ74.7kWhだ。先日の改良でソルテラの航続距離は大幅に伸び、FWD(前輪駆動モデル)は改良前の567kmから746kmへと劇的に長くなったばかり。トレイルシーカーの航続距離は今のところ非公表だが、全長が伸びたり、ルーフレールが付いたり、AWDに関しては出力が上ったりして電費が悪くなっているとしても、FWDで700kmあたりは軽く実現してくるのではないだろうか。

トレイルシーカーは前後の視界にもこだわったそうで、ソルテラにはないヘッドライトのクリーナーやリアワイパーなどを追加している。グレードは標準タイプと上級タイプの2種類。上級タイプにはハーマンカードンのオーディオとシートベンチレーションが付くそうだ。

  • スバル「トレイルシーカー」

「後ろから見るとアウトバックじゃん、という声もあります」。JMS2025の事前説明会で話を聞いたスバルの技術者がこう認めるように、トレイルシーカーは「電気のアウトバック」といった感じのキャラクターだ。たくさんの荷物を積んで長い距離を走る。こんなスバリストたちのクルマの使い方に、ぴったりとフィットしそうなBEVである。荷室についてはスバルがワゴンで培った知見を活用し、アウトバック並みの容量を確保すべく開発を進めたという。

トレイルシーカーはスバルらしく使えるBEVであり、アウトバックから乗り換えるのにも最適な1台となりそうだ。

  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
  • スバル「トレイルシーカー」
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Money )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    日産が新型「エルグランド」公開! 高級ミニバンに足りないものを盛り込んだ?
    ( Car )
    OCT. 29, 2025

  • 2

    Large
    EVの充電費用は本当に安い? 「自宅充電」と「外部充電」のコスト比較
    ( Car )
    OCT. 25, 2025

  • 3

    Large
    ホンダのヴェゼルは売れている? 新車種「RS」追加の影響は? 販売状況を確認
    ( Car )
    OCT. 24, 2025

  • 4

    Large
    スバル「クロストレック」に500台限定のウィルダネス登場! 黄文字のオーナメントはファン垂涎?
    ( Car )
    OCT. 30, 2025

  • 5

    Large
    ホンダの新型プレリュードで峠に向かった結果…攻めても攻めなくても面白かった!
    ( Car )
    OCT. 23, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking