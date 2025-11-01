マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
先進技術と「走る楽しさ」をかけ合わせた三菱の「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」が登場

NOV. 01, 2025 13:00
Text : 岩木華子
三菱自動車は10月29日、Japan Mobility Show 2025にて、華やかで上質な空間と力強い走りの両立を実現した電動クロスオーバーSUVのコンセプトカー「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」(ミツビシ エレバンス コンセプト)を発表した。

  • MITSUBISHI ELEVANCE Concept

    MITSUBISHI ELEVANCE Concept

同社が実施したプレスンファレンスには、三菱自動車工業株式会社 代表執行役社長 兼 最高経営責任者の加藤隆雄氏が登壇。加藤氏は「FOREVER ADVENTURE」を本年の三菱自動車のブーステーマに掲げ、「未来においても変わることのない冒険の素晴らしさを提案する」と語った。

「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」は先進化する技術革新を取り入れながらも、運転する人と乗る人のすべての走る喜びを大切にしていきたいという思いを形にした1台だ。

カーボンニュートラル燃料対応エンジンを搭載するPHEVシステムは、4つのモーターを装備。操縦安定性と走破性を高め、どんな路面状況でもなめらかで上質な乗り心地を実現した。大容量バッテリーをいかし、けん引するトレーラーと組み合わせることで、グランピングのようなゆっくりとした快適で豊かな空間を演出する。

さらに先進技術としてのAIの採用も。ドライバーのライフスタイルや価値観をAI「AI Co-Driver」が学習し、まだ行ったことのない土地や、興味のありそうな体験を提案、その道中の天候や路面状況もリアルタイムで分析し、快適な冒険に繰り出せるという。

三菱自動車のブースには同社の人気車種である「デリカ ミニ」の新型(10月29日発売)も登場。この冬には、曲がる・止まるを統合制御する「S-AWC」を採用した新型「デリカ D:5」も発売予定だという。

  • デリカ D:5

    デリカ D:5

  • デリカ ミニ

    デリカ ミニ

