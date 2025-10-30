砂漠を駆けるスケルトンクロノグラフ - クロノスイス「オーパス ダカール」登場

スイスの独立時計ブランド「CHRONOSWISS（クロノスイス）」が、スケルトンクロノグラフの最新作「オーパス ダカール（Opus Dakar）」を発表した。ダカール・ラリーにインスピレーションを得たという特別仕様だ。価格は330万円。

砂塵の冒険を時計で描く

スイスのルツェルンを拠点とするクロノスイスは、手仕上げのスケルトン加工に定評を持つ独立系ブランド。1995年に発表されたオリジナルの「オーパス」は、機械式クロノグラフをスケルトン化した先駆的なモデルでもある。

オーパス クロノグラフ ダカール（CH-7543T.1S-BR）

その伝統を継ぐ今回の最新作「オーパス ダカール」は、過酷な砂漠の地を走るダカール・ラリーの精神をモチーフとしたスペシャルエディション。力強い造形と繊細なメカニズムを融合させ、冒険と精密の両立を体現している。

ケースとダイヤルは、温かみのあるトーンが織りなす光の陰影がダカールの大地を連想させる。両面に反射防止加工を施したドーム型サファイアガラス風防により、スケルトン構造の奥行きと立体感をより一層引き立てている。ケースバックもサファイアクリスタルのシースルー仕様だ。

ムーブメントは、自動巻き機械式クロノグラフ「キャリバー C.741S」を搭載。毎時28,800振動、パワーリザーブは約46時間。クロノグラフとして、30分／12時間積算計を備える。