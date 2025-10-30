マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

砂漠を駆けるスケルトンクロノグラフ - クロノスイス「オーパス ダカール」登場

OCT. 30, 2025 16:04
Text : 林利明
Share
Contents

スイスの独立時計ブランド「CHRONOSWISS（クロノスイス）」が、スケルトンクロノグラフの最新作「オーパス ダカール（Opus Dakar）」を発表した。ダカール・ラリーにインスピレーションを得たという特別仕様だ。価格は330万円。

砂塵の冒険を時計で描く

スイスのルツェルンを拠点とするクロノスイスは、手仕上げのスケルトン加工に定評を持つ独立系ブランド。1995年に発表されたオリジナルの「オーパス」は、機械式クロノグラフをスケルトン化した先駆的なモデルでもある。

  • オーパス クロノグラフ ダカール（CH-7543T.1S-BR）

    オーパス クロノグラフ ダカール（CH-7543T.1S-BR）

その伝統を継ぐ今回の最新作「オーパス ダカール」は、過酷な砂漠の地を走るダカール・ラリーの精神をモチーフとしたスペシャルエディション。力強い造形と繊細なメカニズムを融合させ、冒険と精密の両立を体現している。

ケースとダイヤルは、温かみのあるトーンが織りなす光の陰影がダカールの大地を連想させる。両面に反射防止加工を施したドーム型サファイアガラス風防により、スケルトン構造の奥行きと立体感をより一層引き立てている。ケースバックもサファイアクリスタルのシースルー仕様だ。

ムーブメントは、自動巻き機械式クロノグラフ「キャリバー C.741S」を搭載。毎時28,800振動、パワーリザーブは約46時間。クロノグラフとして、30分／12時間積算計を備える。

  • ケース素材：チタン
  • ケースサイズ：直径41mm／厚さ14.8mm
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • ストラップ：ブラウンヌバックレザー（裏面ラバーライニング）
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式クロノグラフ「キャリバー C.741S」
  • パワーリザーブ：約46時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      シチズン プロマスター×ブルーインパルス 第6弾！ 青空を駆ける精鋭へのオマージュ
      ( Watch )
      OCT. 28, 2025

    • 2

      Large
      知ってれば通! カルティエの最上級腕時計「CPCP」とは何の略称?
      ( Watch )
      OCT. 29, 2025

    • 3

      Large
      80時間パワーリザーブの機械式時計が6万円台から。ティソ「クラシックドリーム パワーマティック80」に多数の新作！
      ( Watch )
      OCT. 23, 2025

    • 4

      Large
      腕時計ブランド「IWC」は、どこの国のブランドでしょうか?
      ( Watch )
      OCT. 22, 2025

    • 5

      Large
      フェルメールの世界を宿すタイムピース - 「真珠の耳飾りの少女」「デルフトの眺望」を表現した、マウリッツハイス美術館の公認モデル
      ( Watch )
      OCT. 21, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking