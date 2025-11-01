マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

スバルでマットなボディカラーは珍しい? フォレスターの「ウィルダネス」とは

NOV. 01, 2025 11:30
Text : 藤田真吾
Share
Contents
目次を開く
Tags

スバルの人気SUV「フォレスター」に新たなタイプが登場するかもしれない。「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025、会場：東京ビッグサイト、一般公開日：10月31日～11月9日)に登場する「ウィルダネス」というクルマだ。どんな1台なのか、事前にチェックしてきた。

  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)

    スバルがJMS2025に出展する「Forester Wilderness prototype」

ウィルダネスって何?

このクルマは「フォレスター」に専用のフロント/リヤバンパーや拡大したホイールアーチクラッディング、 専用LEDフォグランプなどを装備したモデル。フォレスターが持つ「正統派SUVとしての価値」に「タフでラギッドなデザイン、走破性、機能性の強化」といった新たな価値を加え、個性を際立たせたというのがスバルの説明だ。

  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)

    「フォレスター」をラギッドに仕立てた「ウィルダネス」

「ウィルダネス」(Wilderness)というのはスバルが北米で展開しているグレード名で、すでに「アウトバック」「フォレスター」「クロストレック」の3車種に設定しており、特に若年層から好評を得ているという。これを日本に持ってくるかどうかは検討中で、JMS2025来場者の反応も見ながら考えたい、ということらしい。

ウィルダネスはベース車両よりも最低地上高とアプローチアングル/デパーチャーアングルが拡大しており、悪路走破性が向上している。ギア比を変更することで低速トルクも強化しているそうだ。装着するのは悪路に強いオールテレーン(AT)タイヤ。積載するスペアタイヤもATだという。

  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)

    「ウィルダネス」の専用外装は「フロントグリル&バンパー」「フードデカール」「ルーフレール」「大型クラッディング」「専用17インチホイール&ATタイヤ」など

  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)

    米国の「フォレスター ウィルダネス」は最低地上高が標準仕様の220mmに対して235mmに拡大。アプローチアングルは標準の19度が23.5度、デパーチャーアングルは標準の24.7度が25.5度にそれぞれ拡大している。トーイング容量は標準車が1,500ポンド、ウィルダネスが3,500ポンドだ

マットなスバルも悪くないぞ!

スバリストの皆さんは、「Forester Wilderness prototype」の写真を見て違和感を抱かれたに違いない。というのも、このクルマがマットカラー(つや消しのボディカラー)をまとっているからだ。「あれ? スバルにマットカラーってあったっけ?」と思われた方には、「さすがはスバリスト、慧眼ですね」とお伝えしたい。

  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)

    北米にはウィルダネスの専用色として「ガイザーブルー」というボディカラーがある。「Forester Wilderness prototype」のボディカラーはガイザーブルーのマットバージョンという感じだ

JMS出展内容の事前説明会で話を聞いたスバルの技術者によると、同社では現在、マットカラーをラインアップしていない。クリアコート塗装を施さないマットカラーは傷がつきやすいので、悪路をものともせずに走るスバル車のイメージ(と実際の使われ方)に合わず、用意していないのだという。今回のプロトタイプもボディカラーは「ラッピング」らしい。

とはいえ、写真でお分かりの通り、マットなフォレスターも悪くない。JMS2025の会場でスバルの担当者に「マットもいいですね」と熱く伝えれば、「そうですか?」ということで何かが動き出す……こともあるかもしれない。

  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
  • スバル「フォレスター」の「ウィルダネス」(プロトタイプ)
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Money )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    日産が新型「エルグランド」公開! 高級ミニバンに足りないものを盛り込んだ?
    ( Car )
    OCT. 29, 2025

  • 2

    Large
    EVの充電費用は本当に安い? 「自宅充電」と「外部充電」のコスト比較
    ( Car )
    OCT. 25, 2025

  • 3

    Large
    ホンダのヴェゼルは売れている? 新車種「RS」追加の影響は? 販売状況を確認
    ( Car )
    OCT. 24, 2025

  • 4

    Large
    スバル「クロストレック」に500台限定のウィルダネス登場! 黄文字のオーナメントはファン垂涎?
    ( Car )
    OCT. 30, 2025

  • 5

    Large
    ホンダの新型プレリュードで峠に向かった結果…攻めても攻めなくても面白かった!
    ( Car )
    OCT. 23, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking